Космонавты вернулись на Землю с мячом чемпионата мира по футболу
Пятимесячная космическая командировка завершена: трое участников космической экспедиции на МКС благополучно вернулись на Землю на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07".
Спускаемый аппарат с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, астронавтом НАСА Скоттом Тинглом и японским астронавтом Норисигэ Канаи совершил посадку в степи недалеко от города Жезказган в Казахстане.
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На снимках "Роскосмоса" видно, как спасательные вертолеты кружат над точкой, где в 18:39 по местному времени приземлилась капсула, выбросив в воздух клубы пыли.
"Мы немного устали, но довольны тем, что нам удалось сделать, и очень рады возвращению на Землю", - сказал репортерам Антон Шкаплеров, которому помогли первым выйти из спускаемого аппарата. "И еще хорошо, что стоит солнечная погода", - добавил космонавт.
Вторым из капсулы появился улыбающийся Скотт Тингл.
Последним кабину покинул Норисиге Канаи. В ходе своей миссии он сделал многое для того, чтобы в Японии побольше узнали об МКС.
Для этого он слал из космоса твиты на японском.
Всех троих членов экипажа рассадили на стульях, укутав ноги одеялами, на фоне почерневшей от пламени во время входа в плотные слои атмосферы капсулы.
Тингл и Канаи сначала отправились в Караганду, откуда им предстоял перелет в Хьюстон, штат Техас.
Шкаплеров отправился в Москву, куда он взял с собой официальный мяч чемпионата мира по футболу, побывавший в космосе.
В ходе репортажей с МКС показывали, как Шкаплеров с коллегами играют на орбите в футбол.
По сообщению ТАСС, именно этим мячом будут играть в матче, открывающем чемпионат, хотя ФИФА официально этого не подтверждала.
В ходе пребывания на МКС экипаж провел ряд научных экспериментов. А Тинглу пришлось также совершить выход в открытый космос для починки манипулятора.
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