Космонавты вернулись на Землю с мячом чемпионата мира по футболу

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Пятимесячная космическая командировка завершена: трое участников космической экспедиции на МКС благополучно вернулись на Землю на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07".

Спускаемый аппарат с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, астронавтом НАСА Скоттом Тинглом и японским астронавтом Норисигэ Канаи совершил посадку в степи недалеко от города Жезказган в Казахстане.

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На снимках "Роскосмоса" видно, как спасательные вертолеты кружат над точкой, где в 18:39 по местному времени приземлилась капсула, выбросив в воздух клубы пыли.

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"Мы немного устали, но довольны тем, что нам удалось сделать, и очень рады возвращению на Землю", - сказал репортерам Антон Шкаплеров, которому помогли первым выйти из спускаемого аппарата. "И еще хорошо, что стоит солнечная погода", - добавил космонавт.

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Вторым из капсулы появился улыбающийся Скотт Тингл.

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Последним кабину покинул Норисиге Канаи. В ходе своей миссии он сделал многое для того, чтобы в Японии побольше узнали об МКС.

Для этого он слал из космоса твиты на японском.

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Всех троих членов экипажа рассадили на стульях, укутав ноги одеялами, на фоне почерневшей от пламени во время входа в плотные слои атмосферы капсулы.

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Тингл и Канаи сначала отправились в Караганду, откуда им предстоял перелет в Хьюстон, штат Техас.

Шкаплеров отправился в Москву, куда он взял с собой официальный мяч чемпионата мира по футболу, побывавший в космосе.

В ходе репортажей с МКС показывали, как Шкаплеров с коллегами играют на орбите в футбол.

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По сообщению ТАСС, именно этим мячом будут играть в матче, открывающем чемпионат, хотя ФИФА официально этого не подтверждала.

В ходе пребывания на МКС экипаж провел ряд научных экспериментов. А Тинглу пришлось также совершить выход в открытый космос для починки манипулятора.

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