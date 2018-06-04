СМИ России: выбор россиян не совпал с выбором президента

В обзоре российских газет за 31 мая:

"Ведомости": россияне недовольны премьером

Выбор россиян не совпал с выбором президента: каждый второй недоволен избранной Владимиром Путиным кандидатурой председателя правительства. Для них Дмитрий Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер. Этой теме посвящен редакционный комментарий в свежем выпуске "Ведомостей".

По данным проведенного в конце мая опроса "Левада-центра", 51% опрошенных не одобряет назначение Медведева главой правительства, одобряет 41%, оставшиеся 8% не определились с ответом. Результаты опроса фонда "Общественное мнение", пишет газета, дают другие цифры, но и среди респондентов ФОМа недовольных новым-старым премьером больше, чем довольных.

"Парадоксально, но многие россияне, голосуя на президентских выборах за Путина, надеялись на перемены к лучшему - большинство подразумевает под ними улучшение повседневной жизни, повышение ее уровня, - приводит газета мнение социолога "Левада-центра" Дениса Волкова. - Однако Медведев не тот человек, который может быть символом таких перемен, - с ним, напротив, ассоциируются экономические неурядицы и связанные с ними снижение доходов и рост цен".

"Не уволил Медведева" - вторая по упоминаемости претензия респондентов к Владимиру Путину, отмечает издание. Газета считает, что власть и пропаганда стремятся, и не без успеха, отделить первое лицо государства, с которым связываются надежды на лучшее, от главы правительства, на которого перекладывается ответственность за неисполнение директив президента.

"Ведомости" добавляют, что сейчас одобрение Медведева снижается из-за обсуждения в правительстве предстоящего повышения пенсионного возраста и опасений по поводу других непопулярных мер.

"Коммерсант": есть претензии к Собянину

Материал в газете "Коммерсант" посвящен старту кампании по выборам мэра Москвы и требованиям оппозиции отменить муниципальный фильтр. Такое решение демократы приняли во время Конгресса независимых муниципальных депутатов, который прошел в минувшее воскресенье.

В заявлении муниципальных депутатов говорится, что они "обеспокоены возможным нарушением конституционного права москвичей избирать и быть избранными в органы государственной власти". Муниципальный фильтр, по мнению депутатов, "делает предстоящие выборы мэра Москвы несвободными", а "требование к кандидатам заручиться поддержкой депутатов в трех четвертях муниципальных образований является заградительным барьером".

"Коммерсант" напоминает, что для регистрации необходимо получить 110 подписей депутатов в 110 районах Москвы.

При этом демократы считают, что "регистрация любого кандидата зависит не от воли избирателей, а от позиции партии власти и городской администрации, которые заинтересованы в ограничении конкуренции на выборах и предсказуемости их результатов".

Депутаты обсудили и недавно принятые поправки к столичному Избирательному кодексу, которые позволяют на выборах мэра Москвы создавать избирательные участки в других субъектах РФ. Инициатива была предложена мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В заявлении конгресса отмечается, что поправка способствует "массовым фальсификациям" и если она "не будет отменена, то выборы мэра Москвы нельзя будет признать объективными и честными".

"Ведомости": карт-бланш на проверку

Счетная палата получит карт-бланш на проверку расходов в регионах. По данным газеты "Ведомости", правительство уже утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Действовать поправки начнут с 2019 года.

Газета отмечает, что назначение Алексея Кудрина председателем Счетной палаты, как и назначение бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова председателем ВЭБа, связано именно с усилением контрольных функций при распределении бюджетных средств на исполнение майского указа - предстоят гигантские траты на социальные и инфраструктурные проекты.

Кудрин после назначения в Счетную палату заявлял, что будет вести борьбу с коррупцией и увязывать бюджет со стратегическими целями развития России, в том числе государственными программами и национальными проектами, напоминают "Ведомости".

Аналитик Moody's Владлен Кузнецов считает, что для достижения к 2024 году показателей из майского указа президента потребуется более жесткая бюджетная дисциплина и более эффективное расходование средств.

Газета приводит мнение Александры Суслиной из Экономической экспертной группы которая считает, что поправки в Бюджетный кодекс означают усиление контроля Счетной палаты и минфина за всеми государственными расходами, так как за нарушения бюджетного законодательства теперь предлагается ввести ответственность.

В документах Счетной палаты называются огромные суммы неэффективно потраченных средств бюджета и другие нарушения при расходовании государственных денег, но за выявлением этих фактов не следует никакого наказания, а поправки должны исправить такое положение вещей, считает Суслина.

В другом материале "Ведомости" отмечают, что после назначения Алексея Кудрина главой Счетной палаты ведомство начнет работать лучше.

"Известность Кудрина давно достаточно высока, поскольку его имя во многом нарицательное. Он очень четко ассоциируется с экономической и финансовой политикой последних полутора десятилетий", - считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

На отношение к Кудрину влияет то, что его кандидатуру представил Владимир Путин, доверие к которому очень высоко, говорит эксперт.

"Кроме того, даже традиционные оппоненты Кудрина не спорят с тем, что для поста главы Счетной палаты его компетенции и профессионализм не вызывают сомнений", - считает Дмитрий Бадовский.

"Известия": день за два

Один день в СИЗО будет засчитываться за полтора дня в колонии общего режима и за два - в колонии-поселении. Такая норма, рассказывает газета "Известия", предусмотрена законопроектом, который в понедельник рассмотрит думский комитет по госстроительству и законодательству. Сейчас действует правило "день колонии за день СИЗО", и исключений не предусмотрено.

Новые правила расчета предусмотрены на случай не только пребывания в СИЗО, но и назначения домашнего ареста на время следствия. Пока в таких ситуациях используется правило "день за день". Проект поправок приравнивает два дня на дому к одному дню в колонии - вне зависимости от строгости режима.

Поскольку закон смягчает положение многих осужденных, судам придется пересчитать сроки уже отбывающим наказание, отмечают "Известия". Единовременно из мест лишения свободы могут быть освобождены около 100 тысяч граждан, оценивал последствия принятия закона еще в 2015 году теперь уже бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн. Однако тем, кто отправился в колонию из-под домашнего ареста, сроки пересчитывать не станут.

Глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников заявил, что предложенный законопроект "круче амнистии", обратив внимание на системность предложенных мер. Амнистия зависит от разовых решений, а здесь речь идет об универсальных правилах. Он подчеркнул, что новые нормы распространятся и на уже осужденных, и на тех, кто совершит преступление в будущем.

Предложения абсолютно справедливы, считает адвокат Игорь Пастухов. Условия в СИЗО близки к тюремным и тяжелее, чем в большинстве колоний.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си