Пресса Британии: чего добился Эдвард Сноуден?

В обзоре британской прессы за 5 июня:

Эдвард Сноуден пять лет спустя: я ни о чем не жалею

Его выдачи добиваются Соединенные Штаты. Он скрывается в России. Но и через пять лет после того, как его откровения потрясли правительства, спецслужбы и ведущие интернет-компании, он заявляет, что ни о чем не жалеет.

Сноуден, пишет газета, сразу понял, что о прежней жизни можно забыть. "Это было страшно, но при этом я испытывал чувство освобождения, - признается Эдвард Сноуден в эксклюзивном интервью газете Guardian. - Было ощущение финала, и путь к отступлению был закрыт".

Что же произошло за прошедшие пять лет? Сноуден стал одним из самых знаменитых беглецов в мире, о нем сняли документальную ленту, получившую Оскара, голливудский фильм, написали десяток книг.

На основе его разоблачений суды постановили, что слежка правительства за своими гражданами в США и Великобритании незаконна. А интернет-компании, на которые обрушился гнев пользователей, стали пользоваться более надежным кодированием.

"Люди говорят, что ничего не изменилось, что массовая слежка продолжается, - рассуждает Сноуден, - но перемены измеряются не этим. Взгляните на то, что происходило до 2013 года, и что происходит сейчас. Все поменялось!"

"Власти и корпоративный сектор пользовались нашим неведением, но теперь-то мы знаем, люди знают. И мои разоблачения помогли нам сражаться на равных", - считает он.

Сноуден признает, что в его жизни нет определенности, он нашел убежище в России, но теперь зависит от расположения Путина. Спецслужбы США и Британии не намерены его прощать. Они утверждают, что общественность просто не в силах оценить масштабы его предательства.

При этом Сноуден говорит, что хотя свою главную задачу он уже выполнил, почивать на лаврах он не собирается, поскольку впереди еще много работы.

"Мы только начинаем наносить ответный удар, - говорит он, - правительства и корпорации давно уже играют с нами в эту игру, а мы только лишь в ее начале".

Евроремонт для Еврозоны

Когда европейские политики в будущем году отметят 20-летие евро, им следует не особо кичиться своими достижениями, учитывая тот ущерб, который нанесла единая валюта, - пишет в редакционной статье Times. Но что с них взять, скорее всего они сделают вид, будто этот утопический проект по сведению под общее иго разношерстных экономик был невероятно успешным.

Впрочем, признает газета, европейская интеграция зашла так далеко, что пути назад нет, но при этом ведущие локомотивы ЕС понимают, что без реформ не обойтись, иначе рухнет весь проект.

Это понимает и Ангела Меркель, она возглавляет ведущую экономику ЕС, но всему есть свои пределы, даже ее лидерству.

Хотя экономика еврозоны не может эффективно функционировать без широкого налогового союза, немецкие налогоплательщики прекрасно осознают, что именно им приходится по сути расплачиваться за чужое расточительство.

Именно поэтому Ангела Меркель и заявила о том, что выступает за более тесное бюджетное сотрудничество в еврозоне.

Она поддержала и предложение о том, чтобы Европейский валютный фонд мог при необходимости выдавать краткосрочные кредиты с выплатой через пять лет в дополнение к долгосрочным кредитам, которыми обеспечивает Европейский стабилизационный механизм.

На деле, по мнению газеты, это свидетельствует о пустотах в самом сердце проекта единой валюты. Преимущество такого союза в принципе состоит в том, что он снижает стоимость внутренних транзакций и повышает микроэкономическую эффективность.

Но у этой медали есть обратная сторона: страны с высокой стоимостью рабочей силы не могут конкурировать с соседями в рамках нормального механизма плавающих обменных курсов. Вместо этого они вынуждены проводить сильную внутреннюю дефляцию и сокращать реальные зарплаты.

Когда в 2009-10 годах в странах еврозоны разразился долговой кризис, стало понятно, что у Европы нет механизмов для его преодоления, а принятые с тех пор меры выглядят неадекватными.

Европейский стабилизационный механизм выручает попавшие в беду страны и выдает займы банкам, но он действует от случая к случаю.

Для валютного союза требуется более надежный и формальный механизм, что-то подобное американскому федеральному бюджету, распределяющему средства нуждающимся штатам. Это не самый идеальный или демократичный метод, признает Times, но для нормального функционирования еврозоны подошел бы и такой, и именно это признала только что канцлер Германии.

Секс-роботы не спасут вас от одиночества

По мнению экспертов в области здравоохранения, секс-роботы не спасут нас от одиночества и не снизят уровень насилия на сексуальной почве, пишет Daily Telegraph.

Хотя индустрия секс-технологий бурно развивается, и на рынке уже предлагаются роботы для сексуальных утех за 13 тысяч долларов, способные, как утверждает реклама, скрасить ваше одиночество, специалисты сомневаются в обоснованности таких утверждений.

Заявления о том, что такие роботы помогут снизить сексуальных преступлений, тоже вызывают у них удивление.

Доктор Шанталь Кокс-Джордж и профессор Сьюзан Бьюли внимательно изучили результаты многочисленных исследований, проводившихся в отношении сексботов, и пришли к выводу, что несмотря на все перечисленные плюсы и минусы, никто так и не сделал выводов об их пользе для здоровья, будь то физического или психического.

По мнению экспертов, сама мысль о том, что роботы могут стать друзьями или компаньонами, не выдерживает никакой критики, поскольку для этого нужно полностью пересмотреть смысл этих слов, подразумевающих в первую очередь живых, способных к взаимодействию и общению людей.

"Если человек может по-настоящему возжелать секс-робота, то ответная реакция будет лишь искусственно симулирована", - поясняют Доктор Шанталь Кокс-Джордж и профессор Сьюзан Бьюли и подчеркивают, что в результате такого "общения" у человека может лишь усилиться чувство одиночества.

Они также полагают, что число продаж таких роботов со временем может возрасти, но говорить о том, что они применяются в интересах здравоохранения, недопустимо.

"Предположения о том, приведет ли развитие рынка секс-роботов к снижению сексуального насилия и венерических заболеваний или, напротив, к усилению эксплуатации секс-работниц, следует относить к разряду спорных", - делают вывод Кокс-Джордж и Бьюли.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com