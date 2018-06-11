Соперники России: что нужно знать о сборной Саудовской Аравии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешняя сборная Саудовской Аравии - одна из самых возрастных на ЧМ-2018. 33-летний полузащитник Тайсир аль-Джассим остается одним из лидеров команды, он провел за сборную 131 матч, в которых забил 18 голов

В матче-открытии чемпионата мира по футболу 14 июня хозяйка турнира сборная России встречается с командой из Саудовской Аравии. Согласно рейтингу ФИФА, это две самые слабые команды ЧМ-2018 - Россия занимает 70 строчку, Саудовская Аравия - 67-ю. Русская служба Би-би-си рассказывает, что еще надо знать о первом сопернике россиян.

Сборную Саудовской Аравии можно смело назвать самой загадочной командой чемпионата. И дело не только в том, что футболистов из этой страны знает мало кто даже среди футбольных экспертов.

На чемпионат через отборочный турнир саудитов вывел один тренер - голландец Берт ван Маарвейк, но с ноября 2017 года сборную возглавляет аргентинский специалист Хуан Антонио Пицци, который попытался собрать совершенно новую команду.

Тренер

Тренерская чехарда для сборной Саудовской Аравии - привычное дело. За 60 лет существования национальной команды в ней сменилось почти столько же главных тренеров, и даже самые именитые из них - Ферец Пушкаш, Марио Загало, Лео Бенхаккер, Франк Райкард - не задерживались больше, чем на пару лет. Причина очевидна: слишком уж сложные условия работы, обусловленные спецификой страны, живущей по строгим законам шариата.

Очередной наставник саудовцев 50-летний Хуан Антонио Пицци в прошлом сам был неплохим футболистом и даже играл за "Барселону" и сборную Испании (хотя родом он из Аргентины). А вот в качестве тренера больших успехов пока не добился.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хуан Антонио Пицци

Предыдущее место работы - пост главного тренера сборной Чили - ему пришлось досрочно покинуть как раз потому, что он не смог обеспечить выход команды на ЧМ-2018. Для чилийцев, игравших в прошлом году в финале Кубка Конфедераций, это стало настоящим провалом, ответственность за который Пицци взял на себя.

К работе на новом месте Пицци подошел более чем основательно. С ноября 2017 года аргентинец успел просмотреть в сборной более 70 игроков, и в результате этого отбора среди 23 футболистов, приехавших в Россию, не оказалось многих из тех, кто под началом ван Маарвейка обеспечил Саудовской Аравии успех в квалификации.

Надежда сборной

Яхья аш-Шехри, атакующий полузащитник, чаще всего играющий на позиции правого вингера, в юности считался главной надеждой аравийского футбола, национальные цвета которого он начал защищать еще с юношеской сборной.

Сейчас в свои 27 лет он превратился в незаменимого игрока основы сборной, с которой не только прошел весь отборочный турнир, забив пять голов, но и сходу заслужил себе место в команде при новом тренере Хуане Антонио Пицци.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Яхья аш-Шехри празднует свой очередной гол

Аш-Шехри оказался одним из трех игроков, которые по особому договору с федерацией футбола Испании этой весной тренировались в клубах Примеры, испанской высшей лиги. Впрочем, в официальных матчах аш-Шехри за свой "Леганес" так и не сыграл.

Европейский опыт

Другие два игрока, прошедшие кратковременную испанскую стажировку, - это Салем ад-Давсари, уезжавший в аренду в "Вильярреал", и Фахад аль-Муваллад из "Леванте".

В отличие от аш-Шехри, эти полузащитники атакующего плана получили возможность сыграть в официальных матчах за свои клубы. Особенно успешным оказался выход на замену ад-Давсари в матче против мадридского "Реала" при счет 0:2 - саудовец поучаствовал в организации двух голов своей команды, и "Вильярреал" сумел свести встречу к ничьей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Салем ад-Давсари (в синей форме) выступает за саудовский клуб "Аль-Хиляль", но весной этого года уезжал на три месяца в аренду в испанский клуб "Вильярреал"

Кроме этого, лучший бомбардир команды 31-летний нападающий Мухаммад ас-Сахляви провел весной три недели на базе английского "Манчестер Юнайтед", но тренировался лишь с резервом "красных дьяволов".

В отборочном турнире ас-Сахляви забил 26 голов. Правда, большинство из них он забивал в ворота очень слабых соперников - например, в двух матчах против Восточного Тимора ас-Сахляви записал на свой счет сначала 4, а затем сразу 5 голов.

Редкий для футболистов из Саудовской Аравии опыт игры в Европе есть и у капитана сборной Усамы Хавсави. Летом 2012 года он перешел в бельгийский "Андерлехт", но вскоре получил травму и уже в ноябре того же года вернулся на родину.

Из обороны в атаку

В отличие от ван Маарвейка, наладившего сборной Саудовской Аравии игру на контратаках, Пицци требует от своих футболистов активного прессинга и владения мячом. Другими словами, накануне чемпионата мира он попытался полностью изменить стиль игры сборной Саудовской Аравии.

При Пицци саудовцы в январе поучаствовали в Кубке Персидского залива (без особого успеха) и затем сыграли десяток товарищеских матчей. Пицци может быть доволен весьма добротной игрой свой команды против сборных Украины (1:1), Алжира (2:0) и Греции (2:0). Но были и ожидаемо разгромные поражения от более серьезных соперников (0:4 от Бельгии и 0:3 от Перу).

Быстро перестроить тактику игры команды у Пицци, конечно, не получилось.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мухаммад ас-Сахляви

Показателен в этом плане товарищеский матч саудовцев со сборной Италии. Весь первый тайм подопечные Пицци привычно для себя отсиживались в обороне и почти не переходили на чужую половину поля. После перерыва им, наконец, удалось наладить комбинационную игру, и временами они устраивали долгие перепасовки у центрального круга - весьма техничные, хотя и не слишком опасные для соперника. В итоге Саудовская Аравия проиграла, но с почетным счетом 1:2.

Самое слабое место саудовской сборной - позиция опорного полузащитника, на которую Пицци так и не удалось подобрать подобающего исполнителя. Как результат - в контрольных матчах Саудовская Аравия пропускала много мячей после дальних ударов из-за пределов штрафной.

К тому же пара возрастных центральных защитников - 34-летний Усама Хавсави и его 31-летний однофамилец Умар Хавсави - не могут похвастаться высокой скоростью.

Легенда "зеленых соколов"

Саудовская Аравия не смогла квалифицироваться на предыдущие два чемпионата мира в 2010 и 2014 годах, но до этого стабильно участвовала в них с 1994 года. И парадоксальным образом то самое первое появление саудовской сборной на мундиале до сих пор остается для нее самым успешным.

На ЧМ-94 в США команда Саудовской Аравии сенсационно повела в счете в своем первом же матче против сборной Нидерландов - одного из фаворитов турнира. Голландцам в итоге удалось вырвать победу со счетом 2:1, но затем саудовцы выиграли в остальных двух матчах групповой стадии и вышли в 1/8 финала. Пройти еще дальше им помешала Швеция, победившая со счетом 3:1.

На воротах у Саудовской Аравии тогда стоял Мухаммад ад-Даайя - поистине легендарный голкипер, установивший несколько футбольных рекордов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 3 июля 1994 года Мухаммад ад-Даайя достает мяч из своих ворот в матче Саудовской Аравии против сборной Швеции в 1/8 финала ЧМ-1994

С одной стороны, он стал вратарем, пропустившим больше всего голов на чемпионатах мира, - а именно 25 штук. Однако надо иметь в виду, что он участвовал в четырех чемпионатах мира - в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах, и сыграл за сборную 178 матчей - больше, чем кто-либо из голкиперов за всю историю футбола.

В 1999 году ад-Даайя был назван лучшим голкипером столетия в Азии.

С 1998 по 2006 год сборной Саудовской Аравии не удавалось на чемпионатах мира ни продвинуться дальше групповой стадии, ни победить хоть в одном матче.

В рейтинге ФИФА команда этой страны не поднималась выше 21 места (где она оказалась в 2004 году), а сейчас находится на 67 строчке. До недавнего времени это было худшим показателем среди всех участников ЧМ-2018, но за неделю до старта турнира сборная России потеряла в рейтинге четыре места и опустилась на 70 строчку.

Сборную Саудовской Аравии неофициально называют либо "соколами", либо просто "зелеными" по цвету государственного флага (хотя основной цвет формы у сборной - белый, а зеленые цвета она использует в гостевых матчах).