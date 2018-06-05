Как в нашем мозге рождается ощущение сверхъестественного?

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Нейробиологам удалось увидеть, как работает мозг человека в момент так называемого духовного просветления.

В последние годы ученые по всему миру активно изучают этот феномен с точки зрения нейробиологии. Новое исследование показало, что сверхъестественные ощущения и религиозные озарения появляются в нижней теменной доле головного мозга.

Именно она отвечает за ориентацию в пространстве и наше восприятие окружающих предметов. Как удалось выяснить ученым, возвышенные чувства посещают человека именно тогда, когда активность этого участка мозга снижена.

Это вполне можно понять: инсайты случаются с нами чаще в ситуациях, когда мы погружены в свои размышления или сконцентрированы на внутренних переживаниях, нежели когда пристально озираемся вокруг себя.

Исследование проводила объединенная команда ученых из институтов Канады и США (в том числе Йельского университета). Результаты их работы были опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В статье ученые замечают, что под духовными переживаниями подразумеваются ощущения разного рода. Их всех объединяет то, что в сознании человека размывается граница между его личностью и всем остальным окружающим миром и возникает ощущение связи с чем-то гораздо большим, нежели ты сам.

Правообладатель иллюстрации coldsnowstorm Image caption Авторов исследования интересовали любые духовные практики. Главное, чтобы они давали человеку ощущение связи к чем-то гораздо большим, чем он сам

В рамках исследования ученые разработали сценарии, в результате которых люди испытывали разные состояния - стресса, полного расслабления и духовного просветления.

Для наиболее полного погружения в эти состояния сценарии были персонализированы и учитывали жизненный опыт и особенности характера участников. У всех испытуемых заранее пытались узнать, в каких именно ситуациях они чувствовали сильную связь с некоей высшей духовной силой.

К эксперименту привлекли людей с различным бэкграундом. Среди них были и верующие, которые постоянно ходят в храмы, те, кто ощущает духовную связь с природой, люди, практикующие медитации, и многие другие.

Во время самого "погружения" за работой мозга участников наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Правообладатель иллюстрации kieferpix Image caption Среди участников экспериента были и верующие, которые посещают храмы, те, кто ощущает духовную связь с природой, и те, кто практикует медитацию

В результате эксперимента ученые заметили, что стресс - по сравнению с расслабленным состоянием - активизирует зрительные бугры (или таламус) и так называемое хвостатое ядро в головном мозге. Эти участки регулируют концентрацию внимания, обучение и эмоции.

По сравнению с состоянием стресса "сеанс духовности" заглушал активность нижней теменной доли. "Погружение в себя" приводило к меньшей активности этого участка мозга по сравнению и с просто с нейтральным расслабленным состоянием человека.

Из этого можно сделать вывод, что чем ближе человек к духовному озарению, тем меньше у него активизирована часть мозга, отвечающая за ориентацию в пространстве и внимание к окружающему миру.

Самая просветленная часть мозга?

Именно нижняя теменная доля головного мозга определяет то, как мы ощущаем свое тело в пространстве, и отвечает за многие процессы восприятия нами окружающего мира.

Как показывают другие исследования, среди таких процессов - запоминание лиц и даже распознавание намерений других людей (по так называемому "языку тела"), а также формирование эпизодической памяти.

Правообладатель иллюстрации Cecilie_Arcurs Image caption За возвышенные чувства, которые посещают христиан в Рождество, в головном мозге отвечает целая "рождественская сеть", выяснили ученые

В целом ученые полагают, что нижняя теменная доля головного мозга влияет на процесс идентификации себя как субъекта действия, а внешних сил - как объектов.

Это вносит свой вклад в ощущение связи с чем-то сверхъестественным, которое возникает во время религиозного просветления, поясняют ученые.

Как замечают авторы статьи, теменная доля - не единственный участок мозга, который связывают с ощущением трансцендентного. В 2015 году датские ученые локализовали "дух Рождества" в мозге человека.

Они выяснили, что за те возвышенные чувства, которыми проникается верующий человек в этот праздник, отвечает целая "рождественская сеть": не только теменная доля, но и премоторная и соматосенсорная кора головного мозга.