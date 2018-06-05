"Спасите Пенку": как болгарская корова уперлась в бюрократию ЕС

Правообладатель иллюстрации BNT/YouTube Image caption Корова Пенка

Болгарская корова Пенка счастливо жила неподалеку от сербской границы и неоднократно ее пересекала, не обращая внимания на законы. На шестом месяце беременности ее все же задержали таможенники, и правила ЕС поставили под угрозу жизнь животного. Судьба Пенки вызвала международный резонанс.

Беременную корову обнаружили в сербской пограничной общине Босилеград. Ветеринары не входящей в Евросоюз Сербии выдали заключение, что Пенка здорова. Пока не объявился настоящий хозяин коровы, болгарский фермер Иван Харалампиев из села Копиловцы Кюстендилской области, за Пенкой приглядывал местный фермер.

Иван планировал забрать Пенку, как только она снова оказалась на болгарской территории. Но болгарские ветеринары решили умертвить животное, так как беглянка пришла из Сербии в Болгарию - страну-член ЕС - "без необходимых документов".

Фермер показывал им справку от сербских коллег, однако ветеринары непреклонно ссылались на сельскохозяйственные правила Евросоюза. Иван Харалампиев настаивает, что и поимка, и решение о возможном умерщвлении животного бесчеловечны.

"Ее испугали волки, и она ушла. Я искал ее две недели. Но она прошла через КПП, и где были все те полицейские, пограничники, таможенники всё это время"? - негодует фермер в беседе с болгарским телевидением.

"Сегодня - Пенка, завтра - мы"

Когда история стала достоянием общественности, ее подхватил евродепутат-консерватор из английского Норфолка Джон Флек: в своих письмах к руководству ЕС в Брюсселе и болгарскому правительству он потребовал спасти корову, исходя из того, что "прагматизм должен взять верх над бюрократией".

Вслед за воззванием парламентария на сайте change.org появилась петиция от журналистов Daily Telegraph с требованием не дать Пенке умереть. На вечер 4 июня ее подписали почти 10 тыс. человек.

"Мы уверены, что случай Пенки - отражение отношения бюрократии Евросоюза к обычным людям, например, к ее владельцу, который пребывает в отчаянии", - сгущают тучи авторы обращения.

Тысячи людей по всему Евросоюзу воспользовались в последние два дня хэштегом #savepenka ("спасите Пенку").

"Сегодня - корова Пенка, а завтра - кто-то из нас", - пишет польскоязычный пользователь твиттера @sl8box, возмущающийся устройством бюрократии в ЕС.

"Идиоты хотят убить беременную корову за переход границы ЕС, а ведь для неё границ не существует", - полагает пользователь blueradi.

Днем в понедельник судьба буренки решалась уже в Софии, и хотя результат дебатов о Пенке пока не до конца ясен, у сторонников животного появилась надежда на оптимистичный финал истории.

Пропустить Twitter пост , автор: @JamesCrisp6 PENKA NEWS: Penka the cow is currently in quarantine in Bulgaria.

Bulgarian government tells me she will remain in quarantine until "research results are clear" - probably 4-5 days.

Doesn't sound like she is off the hook yet but fingers crossed! #prayforpenka #savepenka — James Crisp (@JamesCrisp6) 4 июня 2018 г.

"Болгарское правительство сообщает, что она остается под карантином, пока результаты не станут ясны - речь, похоже, о четырех-пяти днях", - сообщил брюссельский корреспондент Telegraph Джеймс Крисп.