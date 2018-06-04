Власти России обещают рост доходов и сокращение бедности. Это реально?
Рост реальных доходов населения в этом году составит от 3,4% до 3,9%, сообщил в понедельник министр экономического развития Максим Орешкин.
Это больше, чем 2,3%, заложенные в действующем законе о бюджете. Но новый прогноз не исключает более скромного роста по сравнению с апрельскими прогнозами ведомства: весной минэкономразвития не исключало, что реальные доходы населения в этом году вырастут на 3,8%.
Ускорение темпов роста и введение мер по поддержке демографии, по словам Орешкина, должно привести к снижению уровня бедности с 12,3% в 2017 году до 11,1% в 2018 году.
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Реальные располагаемые доходы, то есть деньги, которые остаются у населения после выплаты обязательных платежей, скорректированные на величину инфляции, сокращались четыре года подряд - с 2014 по 2017 год.
Падение остановилось лишь в этом году - во многом потому, что с конца февраля перед выборами президента сотрудникам многих бюджетных учреждений в России начали выплачивать повышенную зарплату. Преподаватели МГУ, к примеру, получили сразу несколько окладов.
В итоге в феврале доходы выросли, по данным Росстата, на 4,2%, в марте - на 4,1%. В апреле рост ускорился до 5,7% в годовом выражении.
"Люди перестали экономить, начали тратить деньги, и экономика оживилась", - объясняет рост доходов директор института экономики здоровья ВШЭ Лариса Попович. Кроме того, по ее словам, доходы растут за счет новых рабочих мест, роста производительности труда и активизации торговли. Попович полагает, что прогноз минэкономразвития будут достигнуты.
Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, наоборот, считает прогноз минэкономразвития чересчур оптимистичным. Она считает, что у ведомства Максима Орешкина слишком низкий прогноз по инфляции - 2,7-3,2%. Орлова полагает, что инфляция к концу года может достигнуть 4%. Если цены будут расти быстрее, то и реальные доходы населения будут меньше.
У Орловой в целом много вопросов к статистике Росстата по доходам. В ней, например, около 24% (по данным на 2016 год) составляет ненаблюдаемый сектор - это теневой сектор и различные сектора, по которым Росстат вынужден делать собственные досчеты. Это очень изменчивый и нестабильный показатель, который сложно подсчитать.
Орлова вспоминает историю о том, что в начале года Росстат подсчитал динамику доходов с учетом единоразовый выплаты пенсионерам в январе 2017 года, исказив статистику.
В целом экономисты объясняли наблюдаемый в начале этого года рост доходов и зарплат именно выплатами бюджетникам, при этом пока эти выплаты не привели к ускорению экономики.
Что еще ждет минэкономразвития в этом году?
Максим Орешкин представил в понедельник с утра обновленный прогноз социально-экономического развития.
В нем:
- среднегодовая цена на нефть повышена до 65-70 долларов за баррель. В бюджете заложена цена на нефть на уровне 43,8 доллара за баррель. В апрельской версии прогноза цена на нефть составляла 61,4 доллара за баррель.
- темпы роста ВВП тоже скорректированы. Если в бюджет закладывался рост на уровне 2,1%, то теперь в ведомстве прогнозируют темпы роста в диапазоне 1,6-2,1% в этом году. Объем ВВП в денежном выражении в 2018 году может превысить 100 трлн рублей.
- доллар, по словам Орешкина, будет стоить в этом году в среднем чуть больше 60 рублей. Апрельский прогноз был 58,6 рубля за доллар.