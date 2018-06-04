Власти России обещают рост доходов и сокращение бедности. Это реально?

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Рост реальных доходов населения в этом году составит от 3,4% до 3,9%, сообщил в понедельник министр экономического развития Максим Орешкин.

Это больше, чем 2,3%, заложенные в действующем законе о бюджете. Но новый прогноз не исключает более скромного роста по сравнению с апрельскими прогнозами ведомства: весной минэкономразвития не исключало, что реальные доходы населения в этом году вырастут на 3,8%.

Ускорение темпов роста и введение мер по поддержке демографии, по словам Орешкина, должно привести к снижению уровня бедности с 12,3% в 2017 году до 11,1% в 2018 году.

Реальные располагаемые доходы, то есть деньги, которые остаются у населения после выплаты обязательных платежей, скорректированные на величину инфляции, сокращались четыре года подряд - с 2014 по 2017 год.

Падение остановилось лишь в этом году - во многом потому, что с конца февраля перед выборами президента сотрудникам многих бюджетных учреждений в России начали выплачивать повышенную зарплату. Преподаватели МГУ, к примеру, получили сразу несколько окладов.

В итоге в феврале доходы выросли, по данным Росстата, на 4,2%, в марте - на 4,1%. В апреле рост ускорился до 5,7% в годовом выражении.

"Люди перестали экономить, начали тратить деньги, и экономика оживилась", - объясняет рост доходов директор института экономики здоровья ВШЭ Лариса Попович. Кроме того, по ее словам, доходы растут за счет новых рабочих мест, роста производительности труда и активизации торговли. Попович полагает, что прогноз минэкономразвития будут достигнуты.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, наоборот, считает прогноз минэкономразвития чересчур оптимистичным. Она считает, что у ведомства Максима Орешкина слишком низкий прогноз по инфляции - 2,7-3,2%. Орлова полагает, что инфляция к концу года может достигнуть 4%. Если цены будут расти быстрее, то и реальные доходы населения будут меньше.

У Орловой в целом много вопросов к статистике Росстата по доходам. В ней, например, около 24% (по данным на 2016 год) составляет ненаблюдаемый сектор - это теневой сектор и различные сектора, по которым Росстат вынужден делать собственные досчеты. Это очень изменчивый и нестабильный показатель, который сложно подсчитать.

Орлова вспоминает историю о том, что в начале года Росстат подсчитал динамику доходов с учетом единоразовый выплаты пенсионерам в январе 2017 года, исказив статистику.

В целом экономисты объясняли наблюдаемый в начале этого года рост доходов и зарплат именно выплатами бюджетникам, при этом пока эти выплаты не привели к ускорению экономики.

Что еще ждет минэкономразвития в этом году?

Максим Орешкин представил в понедельник с утра обновленный прогноз социально-экономического развития.

В нем: