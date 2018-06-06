Как сборная СССР вышла из "группы смерти" на ЧМ-1958. Вспоминает Никита Симонян

Media playback is unsupported on your device "Нанес травму самому Пеле!": Никита Симонян вспоминает ЧМ-1958 по футболу

Во время чемпионата мира 1958 года, который проходил в Швеции, капитаном сборной СССР был Никита Симонян. Команда обыграла англичан на групповом этапе и вышла в четвертьфинал, но уступила хозяевам чемпионата.

С тех пор прошло 60 лет, но Никите Симоняну кажется, что это было недавно.

"На базе рядом с нами расположилась команда Бразилии. И мы ходили смотреть, как они тренируются, - вспоминает он с улыбкой. - Они приехали [на чемпионат] с новой тактикой - 4-2-4 - четыре защитника, два полузащитника, четыре нападающих. Мы уже тогда увидели, что, конечно, это действительно виртуозы. И против нас вышел Пеле - ему, по-моему, тогда не было еще и 18 лет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За сборную СССР нападающий Никита Симонян (на фото - справа) забил 10 мячей

Симонян, которому сейчас 91 год, и 77-летний трехкратный обладатель Кубка мира Пеле до сих пор дружат. Сейчас в живых остались только пять бразильцев и двое игроков советской команды 1958 года.

"Все мои партнеры, царство им небесное, ушли в тот мир. У них там своя команда", - задумчиво говорит Симонян.

В футбол он сейчас, конечно, уже не играет, но когда говорит о своей любимой игре, воодушевляется. И немного улыбается, когда вспоминает тот чемпионат мира.

Image caption Среди бережно хранимых Симоняном сувениров - его совместное фото с легендой английского футбола, капитаном клуба "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтоном

За два года до Швеции прошли Олимпийские игры в Мельбурне, где футбольная сборная СССР завоевала золотую медаль. Симонян тоже был там. Команду ждала тяжелая поездка на родину - 20 дней на пароме до Владивостока и еще восемь - на поезде до Москвы, но зато там, на Комсомольской площади, толпа встретила их как героев.

"Это [произвело] очень большое впечатление, потому что все-таки это было на таком континенте, куда добираться было непросто", - вспоминает он.

После победы на Олимпиаде на команду возлагали большие надежды - тем более, что сборная СССР впервые в истории пробилась в финальный турнир мирового первенства.

По мнению специалистов, советская команда попала в самую сложную группу. Команде Симоняна противостояли бразильцы (ставшие в итоге чемпионами мира), родоначальники футбола англичане, а также австрийцы, выбившие в отборочном турнире сборную Нидерландов.

Однако дебютант чемпионата сумел выйти из "группы смерти": сначала сыграл вничью с Англией - 2:2 (в том матче Симонян открыл счет), затем обыграл сборную Австрии - 2:0, и лишь в последнем матче группового этапа потерпел поражение от сборной Бразилии - 0:2.

"Поскольку у нас было равное количество очков с Англией, была назначена переигровка. И вот в этой переигровке мы одержали победу со счетом 1:0 и вышли уже в четвертьфинал, в восьмерку лучших команд", - вспоминает Симонян.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сборная Англии на групповом этапе сыграла со сборной СССР вничью 2:2, но спустя неделю в дополнительном матче за выход в плей-офф уступила со счетом 0:1

Но повторить олимпийский успех не получилось - в четвертьфинале сборная СССР проиграла хозяевам чемпионата - шведам, которые в итоге стали серебряными призерами.

"Знаете, та система считала, что мы в любом составе должны быть первыми. И последовала критика. Они (советские руководители. - Би-би-си) были недовольны нашим местом, - с грустью говорит Симонян. - Мы попали в восьмерку лучших команд мира. Мое мнение - это был успех. А партийные органы считали, что это провал".

Впереди тяжелые матчи

Симонян родился в Армавире, на юге России, в армянской семье. Его отец был сапожником, а он сам с детства хотел стать футболистом. Когда Никите было четыре года, его семья переехала на Черное море - в Абхазию. Там, в маленьком внутреннем дворике, он проводил свободное время, играя теннисным мячом со стеной дома.

"Об эту стену я маленьким теннисным мячиком и бил. А у калитки стояли два кипарисовых дерева - это были для меня ворота, туда тоже бил", - вспоминает форвард.

После 1958 года Симонян провел еще один сезон в составе московского "Спартака" - до этого он был одним из лучших игроков команды, становился лучшим бомбардиром в 1949-м, 1950-м и 1953 годах. А по завершении карьеры футболиста стал тренером. В разные годы он возглавлял московский "Спартак", ереванский "Арарат", одесский "Черноморец", а в 1977-1979 годах даже был главным тренером сборной СССР.

Сегодня Симонян - вице-президент Российского футбольного союза. Несмотря на возраст, он каждое утро приходит на работу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никита Симонян был одним из почетных гостей во время жеребьевки чемпионата мира в Москве в декабре 2017 года

Что касается грядущего чемпионата мира, Симонян считает, что российскую сборную, которая занимает предпоследнее место в рейтинге среди команд-участниц мундиаля, ждут тяжелые матчи. Но все же он надеется, что сборная выступит хорошо.

"У российской команды, на мой взгляд, очень серьезный тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым. Они каждый день с утра до вечера здесь (на базе), у них идет подробный анализ каждого тура чемпионата, - говорит Симонян. - Насколько будет готова команда, покажет сам чемпионат".