СМИ России: мэра Москвы выберут как президента

В обзоре российских газет за 5 июня:

"Ведомости": единый сценарий

Газете "Ведомости" стал известен сценарий кампании по выборам мэра Москвы: выборы Собянина, пишет издание, будут похожи на выборы Путина.

Главным сходством между двумя кампаниями станет борьба за явку: московские власти рассчитывают, что она будет на уровне 60%, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к мэрии. Другой составляющей борьбы за явку станет мощная кампания по информированию избирателей, аналогичная организованной Центризбиркомом РФ перед выборами 18 марта.

По данным "Левада-центра", прийти на выборы сейчас готовы 54% москвичей и это, пишет газета со ссылкой на свой источник в администрации президента, будет отличным показателем.

Впрочем, другой собеседник, близкий к администрации, говорит, что в Москве сильно поднимать явку нельзя, это создает угрозу протестного голосования: "Собянину достаточно получить больше, чем в 2013 году, можно даже при той же явке".

Еще одно сходство, пишет газета, заключается в том, что Собянин пойдет на выборы самовыдвиженцем, как и Путин.

Кампания мэра копирует президентскую, приводит газета мнение своего источника в администрации президента: будет "куча конкурсов и всякой движухи".

Выборы нужно упаковать в красивую обертку, чтобы минимизировать все вопросы к ним: "Главное - создание фона и атмосферы, чтобы соблюсти приличия. Поэтому будут устраивать различные мероприятия, чтобы осовременить образ Собянина и мэрии, привлечь голоса молодежи, женщин, людей среднего возраста, чтобы потом можно было сказать, что благодаря этому получился такой результат".

"Ведомости" пишут, что пока сценарий выборов мэра не предполагает допуска внесистемных оппозиционеров - экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главы муниципалитета Красносельский Ильи Яшина.

Впрочем, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что, хотя конкуренции нет, а москвичи, как и вся страна, готовы голосовать за человека от власти, допустить Яшина или Гудкова до выборов для власти было бы хорошо. Они менее узнаваемы и агрессивны, чем Навальный, и не составят реальной конкуренции.

РБК и Lenta.ru: Дерипаска идет на уступки

Газета РБК пишет об очередных шагах Олега Дерипаски по преодолению американских санкций для подконтрольного ему бизнеса. По данным издания, компания En+, контролирующая активы Олега Дерипаски, привлекла франко-британский банк Rothschild для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести акции холдинга, принадлежащие российскому миллиардеру. Цель - сократить долю находящегося под санкциями США бизнесмена в компании до уровня ниже 50%.

Газета приводит мнение партнера компании "НАФКО-Консультанты" Ирины Мостовой которая считает, что привлечение Rothschild в качестве агента для поиска покупателя акций En+ является демонстрацией готовности Дерипаски идти на уступки американским властям. Участие же международного агента в качестве независимой стороны позволяет снизить риски неисполнения требований минфина США, который настаивает на том, чтобы Дерипаска лишился контроля в компании, и не допустить, чтобы новыми владельцами акций стали аффилированные с бизнесменом люди или компании, считает эксперт.

Трудно представить инвестора, который бы в нынешних условиях решился купить пакет у Дерипаски, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но не исключено, что он может появиться благодаря политическому решению Кремля, добавляет он.

Впрочем, Анатолий Юшин из адвокатского бюро "Южин и партнеры" отмечает, что, несмотря на упавшую из-за санкций капитализацию бизнеса Дерипаски, его алюминиевые активы представляются весьма интересным приобретением, прежде всего для международных металлургических компаний.

Максим Худалов считает, что Дерипаска со своими консультантами не уложится в заявленные сроки, но для американского минфина не станет проблемой их вновь перенести. "Сейчас мы видим, что санкции США против российского бизнеса уже не вызывают единодушной поддержки у европейцев, особенно после того, как президент Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз в США стали и алюминия из стран Евросоюза", - говорит эксперт.

Поэтому, вероятно, давление на минфин США усилится со стороны зарубежных клиентов UC Rusal, не желающих терять прибыльный бизнес, полагает Худалов. По его мнению, снятие санкций с компаний Дерипаски - это не вопрос нескольких месяцев, скорее всего, это займет больше времени, около года.

А интернет-издание Lenta.ru добавляет, что минфин США уже продлил срок завершения сделок с группой компаний En+ и "Евросибэнерго" до 23 октября. До этого американские инвесторы могли проводить сделки с компаниями до 5 июня.

"Коммерсант": дожить до пенсии

Большинство россиян, пишет газета "Коммерсант", против увеличения пенсионного возраста: они боятся просто не дожить до выхода на пенсию. По данным фонда "Общественное мнение", отсрочку выхода на покой поддерживают только 9% населения, подавляющее же большинство устраивают нынешние пенсионные параметры.

Последние свою позицию обосновывают низкой вероятностью дожить до нового пенсионного возраста и несогласием с необходимостью "слишком долго работать" в случае повышения возраста. По мнению россиян, главные мотивы у правительства - это отсутствие средств на выплату пенсий, нежелание тратить на это деньги и стремление пополнить федеральный бюджет.

Впрочем, газета отмечает, что, отвечая на более конкретные вопросы о нынешних порогах пенсионного возраста, а не об идее повышения в целом, более четверти респондентов готовы признать, что их можно было бы сдвинуть.

"Коммерсант" пишет, что возможное общественное недовольство ранее считалось одной из причин, по которой правительство откладывало повышение пенсионного возраста, несмотря на то что аналогичные реформы уже проходят в других странах постсоветского региона со схожей продолжительностью жизни.

Однако теперь возможности правительства финансировать новые национальные проекты из федерального бюджета напрямую зависят от размера трансферта, который будет необходим Пенсионному фонду.

Также издание отмечает, что на фоне затягивания решения вопроса средний размер пенсии начал снижаться.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си