"Сидеть и молчать невозможно": студент МГУ о деле за граффити против фан-зоны

Правообладатель иллюстрации VLADIMIR GERDO/TASS Image caption Некоторые студенты против фан-зоны рядом с главным зданием МГУ, но сооружения для "фестиваля болельщиков" там уже возводят

Студенту филологического факультета МГУ Дмитрию Петелину грозит до трех месяцев ареста по уголовному делу о вандализме. Поводом для возбуждения дела стало то, что он баллончиком написал "Нет фан-зоне" на рекламном стенде к ЧМ-2018.

Так студент выразил своё несогласие с тем, что в дни чемпионата у главного здания университета разместится площадка для фестиваля болельщиков. Инициативная группа студентов МГУ уже почти год безуспешно протестует против фан-зоны. В интервью Би-би-си Петелин рассказал, почему, на его взгляд, протесты приняли такую форму.

Би-би-си: Что вы почувствовали, когда узнали, что проходите подозреваемым по делу о вандализме?

Дмитрий Петелин: В первую очередь удивление и, пожалуй, возмущение, потому что я не очень понимаю, где здесь усмотрели вандализм. И [эта статья - Би-би-си] очень несоразмерна, мне так кажется, нанесенному ущербу, учитывая, что стенд стоит сейчас чистый и отмытый.

Я считаю, что возбуждение уголовного дела совершенно незаконно, не соответствует ни нанесенному ущербу, ни здравому смыслу - это временная картонка. И разумеется, это будет обжаловано.

Би-би-си: Вы причастны к преступлению, в котором вас обвиняют?

ДП: Да, я признаю, это сделал действительно я. И я выразил таким образом свою позицию. Но обвинение и уголовное дело я считаю возбужденным незаконно и, возможно, по политическим причинам - показательно или еще что-то.

Би-би-си: Почему вы посчитали, что протест против фан-зоны можно выразить таким образом?

ДП:Это не единственный способ, потому что уже довольно долго и инициативная группа МГУ, и много кто выступает против этой фан-зоны. Собирались петиции, их относили и [бывшему вице-премьеру Аркадию] Дворковичу, и во многие инстанции.

Но ни к каким [неразборчиво] методам ни одна инстанция не прислушалась, и единственное, что предложили - это соорудить звукоизоляцию из мешков с песком. Но эта фан-зона вмещает 25 тысяч человек, которые будут довольно громкими, она размером примерно с девятиэтажный дом. И я очень слабо представляю себе систему из мешков с песком размером с девятиэтажный дом.

Би-би-си: Почему вы лично решили присоединиться к протесту против фан-зоны? Вас это затрагивает,вы живете в главном здании?

Правообладатель иллюстрации DMITRY PETELIN Image caption Студент МГУ Дмитрий Петелин называет свое дело "бредовым"

ДП:Нет, меня это не затрагивает. Но я учусь в МГУ и я очень люблю свой вуз, мне очень нравится там учиться. И меня, в общем, очень огорчает и возмущает то, что моим братьям по университету - можно так сказать - будет практически невозможно сдавать сессию, потому что во время сессии у них под окнами будет эта огромная фан-зона.

Им будет просто опасно выходить на улицу, потому что там 25 тысяч человек, возможно, сколько-то не совсем трезвых. Также сейчас на территории МГУ вырубаются деревья, которые, насколько я понимаю, являются частью природоохранной зоны, выламывается исторический бордюр. Вот это вот я считаю вандализмом. А свои действия - нет.

Би-би-си: Как отреагировали ваши знакомые по университету на новость об обвинениях в ваш адрес?

ДП:Многие выражают поддержку и среди студентов, и среди преподавателей, потому что, в общем-то, все понимают, что это абсолютно бредовое дело, что там абсолютно выдуманная уголовная причина, и никакого уголовного дела нет и быть не может.

Би-би-си: Выходила ли с вами на связь администрация университета, и какова была ее реакция?

ДП:На меня не оказывали никакого давления со стороны администрации университета. Мне не угрожали отчислением или чем-то еще. Пока что ни о чем таком речи не идет. Наоборот, мне выразили поддержку. Всем, в общем-то очевидно, что что-то нечисто со стороны следствия.

Би-би-си: Как сейчас для вас проходит учебный процесс? Что-то изменилось?

ДП: Нет, я как готовился к экзаменам, так и готовлюсь. Конечно, это дело вносит в расписание подготовки некоторые правки, но я надеюсь успешно сдать экзамены.

Би-би-си: Есть ли у вас представление о том, какие санкции вам могут грозить? Есть у вас ощущение, что вас закроют на три месяца, или вы думаете, что можете отделаться штрафом?

ДП: Есть надежда на переквалификацию дела в административное. И в таком случае, конечно же, штраф. И надеюсь обойтись без заключения и ограничения свободы, помимо уже имеющейся подписки о невыезде.

Би-би-си: Когда вы были задержаны, полицейские и следователи каким-то образом выражали свое отношение к вашему поступку?

ДП: Конечно, они выражали какое-то свое, видимо, личное отношение. "Зачем ты это сделал? Что за глупости", - что-то такое. Но никаких угроз физического насилия не было. Разве что просто психологическое давление, когда мне говорили: "Как минимум, тебя отчислят, а вообще, может быть, будешь сидеть. Или отправим тебя в сибирское отделение (я сам из Новосибирска)". Что-то такого рода.

Но вся эта ситуация вообще не очень понятна. Потому что стенд сейчас стоит отмытый. Никакого фактически ущерба нет. А мне почему-то предъявляют какой-то ущерб в 65 тысяч рублей. Я не знаю, откуда он взят: с потолка или еще откуда-то. Может быть, они заплатили 65 тысяч человеку, который его [стенд] отмывал? Еще раз повторюсь: абсолютно безумное, странное, бредовое дело.

Би-би-си: Многим кажется, что, несмотря на ваш поступок, несмотря на то, что вы им привлекли общественное внимание к этой проблеме, фан-зона будет существовать. Что вы по этому поводу думаете? Вам не кажется, что вы себя в некотором смысле беспричинно подвергли риску?

ДП: Меня, безусловно, огорчает, что никто не прислушивается ни к чему, в том числе к петициям студентов. Но нельзя сказать, что я мог поступить как-то иначе, потому что просто сидеть и молчать кажется невозможным.