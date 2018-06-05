Глава Роскомнадзора сохранил пост. Что он уже успел сделать?

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/tass Image caption У чиновника сложилась неоднозначная репутация среди пользователей рунета

Александр Жаров останется главой Роскомнадзора после шести лет работы на этом посту. Его ведомство критикуют за чрезмерное вмешательство в работу рунета.

О переназначении Жарова сообщил его начальник - недавно назначенный министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. При этом не дал определенного ответа на вопрос, устраивает ли его фигура руководителя.

"Я работал с людьми всего шесть дней. Конечно, нужно время, чтобы понять", - объяснил Носков журналистам (цитата по Интерфаксу).

Жаров возглавил Роскомнадзор в мае 2012 года вскоре после массовых протестов оппозиции в Москве и ряде других городов России, организованных через интернет. С тех пор критики регулярно обвиняют Роскомнадзор в попытках цензурировать Рунет. Сам чиновник эти обвинения отвергает.

Русская служба Би-би-си кратко пересказывает, чем ведомство Жарова запомнится по итогам предыдущего срока его полномочий.

Звездочки вместо мата

В полномочия ведомства входит отслеживание нарушений законов в средствах массовой информации и вынесение предупреждений. После двух предупреждений в течение одного года СМИ могут лишить государственной лицензии.

С начала 2014 года начал действовать запрет на употребление нецензурной лексики в СМИ, кинотеатрах, театральных постановках и на концертах.

"Маскировать эти слова в СМИ звездочками можно только полностью, без сохранения букв", - пояснял, в частности, Жаров правила для печатных изданий.

Чиновник также говорил, что лично он выступает против использования мата и не хотел бы, чтобы его дети (всего у Жарова их шесть) сталкивались с грубыми выражениями в публичном пространстве.

Блокировка сайтов без суда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Критики приписывают Роскомнадзору амбиции "Большого брата" из романов Оруэлла

Если сервис или сайт отказываются соблюдать требования российского законодательства, Роскомнадзор предписывает провайдерам закрыть доступ к нему.

А с 1 февраля 2014 году РКН получил возможность блокировать веб-сайты, не дожидаясь решения суда (так называемый "закон Лугового").

Вот несколько примеров блокировок - как в упрощенном порядке, так и через суд.

Оппозиционные ресурсы

Одними из первых сайтов, заблокированных по "закону Лугового", стали оппозиционные СМИ "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "Ежедневный журнал", а также блог политика Алексея Навального. Это произошло в марте 2013 года и мотивировалось тем, что на ресурсах содержались "призывы к несанкционированным массовым мероприятиям.

Rutracker

Один из крупнейших торрент-трекеров в Рунете, где выкладываются пиратские копии музыки, фильмов, сериалов и книг.

LinkedIn

Глобальная социальная сеть для деловых знакомств, поиска кадров или поиска работы. Была особенно полезна тем россиянам, которые хотели найти работу за границей. Поводом к блокировке стал отказ компании выполнять требования РКН о хранении персональных данных россиян на территории страны.

Telegram

Мессенджер, который вопреки закону отказался передать Федеральной службе безопасности РФ ключи шифрования пользовательских сообщений. Чиновники заявляют, что Telegram активно пользуются террористы и другие преступники.

Несмотря на усилия Роскомнадзора, приложение по-прежнему функционирует в стране благодаря VPN- и прокси-сервисам для обхода блокировок.

После блокировки число пользователей сервиса подскочило с 2,8 млн человек в день в марте до 3,7 млн человек в день в апреле, сообщала аналитическая компания Mediascope. Основатель компании Павел Дуров говорил в апреле, что всего в стране насчитывается около 15 млн пользователей (то есть мессенджером пользуется примерно каждый 10-й россиянин).

В Роскомнадзоре ответили, что, по данным других аналитических компаний, популярность мессенджера среди россиян после блокировки упала.

Против суицида и ИГИЛ (организация запрещена в России)

Роскомнадзор блокирует сайты за распространение детской порнографии, пропаганду самоубийств, наркотических веществ, экстремизма, производства взрывчатых веществ и так далее.

Наиболее спорным пунктом в этом списке является запрет на описание способов и причин совершения самоубийства в средствах массовой информации, действующий с 2015 года. В частности, считают критики, из-за этого в обществе замалчивается проблема суицидов среди страдающих от онкологических заболеваний.

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Другая инициатива РКН - требование к СМИ указывать в материалах, что речь идет об организации, чья деятельность запрещена на территории России, например, "Исламского государства".

"Информацию Роскомнадзора и других ведомств прочитают единицы, а статьи про ИГИЛ и другие террористические организации (все-таки тема злободневная) читают миллионы", - объяснял эту меру Жаров в интервью 2015 года.

Право на забвение

В 2014 году высшая судебная инстанция Евросоюза приняла прецедентное решение о том, что Google (абсолютный лидер рынка поиска в странах ЕС) обязан удалять из своей выдачи ложную, избыточную или ставшую неактуальной информацию по запросу частного лица.

Роскомнадзор поддерживал приятие подобного закона в России, и с 1 января 2016 года документ вступил в законную силу. Регулятор не имеет прямого отношения к его применению. Чтобы добиться удаления нежелательных публикаций, граждане должны оставить заявку в специальной форме (вот так она, например, выглядит у "Яндекса") или обратиться в суд.

Хотя критики опасались, что в России законом будут активно пользоваться влиятельные политики и чиновники, пока российский суд удовлетворил только один подобный иск - от бывшего министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, проживающей во Франции. Она добилась изъятия из выдачи "Яндекса" информации о ходе расследования против нее.

Как правило, борьба публичных лиц за забвение оборачивалась обратным эффектом: в интернете начинали писать о них еще больше.