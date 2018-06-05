Глава Роскомнадзора сохранил пост. Что он уже успел сделать?
Александр Жаров останется главой Роскомнадзора после шести лет работы на этом посту. Его ведомство критикуют за чрезмерное вмешательство в работу рунета.
О переназначении Жарова сообщил его начальник - недавно назначенный министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. При этом не дал определенного ответа на вопрос, устраивает ли его фигура руководителя.
"Я работал с людьми всего шесть дней. Конечно, нужно время, чтобы понять", - объяснил Носков журналистам (цитата по Интерфаксу).
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Жаров возглавил Роскомнадзор в мае 2012 года вскоре после массовых протестов оппозиции в Москве и ряде других городов России, организованных через интернет. С тех пор критики регулярно обвиняют Роскомнадзор в попытках цензурировать Рунет. Сам чиновник эти обвинения отвергает.
Русская служба Би-би-си кратко пересказывает, чем ведомство Жарова запомнится по итогам предыдущего срока его полномочий.
Звездочки вместо мата
В полномочия ведомства входит отслеживание нарушений законов в средствах массовой информации и вынесение предупреждений. После двух предупреждений в течение одного года СМИ могут лишить государственной лицензии.
С начала 2014 года начал действовать запрет на употребление нецензурной лексики в СМИ, кинотеатрах, театральных постановках и на концертах.
"Маскировать эти слова в СМИ звездочками можно только полностью, без сохранения букв", - пояснял, в частности, Жаров правила для печатных изданий.
Чиновник также говорил, что лично он выступает против использования мата и не хотел бы, чтобы его дети (всего у Жарова их шесть) сталкивались с грубыми выражениями в публичном пространстве.
Блокировка сайтов без суда
Если сервис или сайт отказываются соблюдать требования российского законодательства, Роскомнадзор предписывает провайдерам закрыть доступ к нему.
А с 1 февраля 2014 году РКН получил возможность блокировать веб-сайты, не дожидаясь решения суда (так называемый "закон Лугового").
Вот несколько примеров блокировок - как в упрощенном порядке, так и через суд.
Оппозиционные ресурсы
Одними из первых сайтов, заблокированных по "закону Лугового", стали оппозиционные СМИ "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "Ежедневный журнал", а также блог политика Алексея Навального. Это произошло в марте 2013 года и мотивировалось тем, что на ресурсах содержались "призывы к несанкционированным массовым мероприятиям.
Rutracker
Один из крупнейших торрент-трекеров в Рунете, где выкладываются пиратские копии музыки, фильмов, сериалов и книг.
Глобальная социальная сеть для деловых знакомств, поиска кадров или поиска работы. Была особенно полезна тем россиянам, которые хотели найти работу за границей. Поводом к блокировке стал отказ компании выполнять требования РКН о хранении персональных данных россиян на территории страны.
Telegram
Мессенджер, который вопреки закону отказался передать Федеральной службе безопасности РФ ключи шифрования пользовательских сообщений. Чиновники заявляют, что Telegram активно пользуются террористы и другие преступники.
Несмотря на усилия Роскомнадзора, приложение по-прежнему функционирует в стране благодаря VPN- и прокси-сервисам для обхода блокировок.
После блокировки число пользователей сервиса подскочило с 2,8 млн человек в день в марте до 3,7 млн человек в день в апреле, сообщала аналитическая компания Mediascope. Основатель компании Павел Дуров говорил в апреле, что всего в стране насчитывается около 15 млн пользователей (то есть мессенджером пользуется примерно каждый 10-й россиянин).
В Роскомнадзоре ответили, что, по данным других аналитических компаний, популярность мессенджера среди россиян после блокировки упала.
Против суицида и ИГИЛ (организация запрещена в России)
Роскомнадзор блокирует сайты за распространение детской порнографии, пропаганду самоубийств, наркотических веществ, экстремизма, производства взрывчатых веществ и так далее.
Наиболее спорным пунктом в этом списке является запрет на описание способов и причин совершения самоубийства в средствах массовой информации, действующий с 2015 года. В частности, считают критики, из-за этого в обществе замалчивается проблема суицидов среди страдающих от онкологических заболеваний.
Другая инициатива РКН - требование к СМИ указывать в материалах, что речь идет об организации, чья деятельность запрещена на территории России, например, "Исламского государства".
"Информацию Роскомнадзора и других ведомств прочитают единицы, а статьи про ИГИЛ и другие террористические организации (все-таки тема злободневная) читают миллионы", - объяснял эту меру Жаров в интервью 2015 года.
Право на забвение
В 2014 году высшая судебная инстанция Евросоюза приняла прецедентное решение о том, что Google (абсолютный лидер рынка поиска в странах ЕС) обязан удалять из своей выдачи ложную, избыточную или ставшую неактуальной информацию по запросу частного лица.
Роскомнадзор поддерживал приятие подобного закона в России, и с 1 января 2016 года документ вступил в законную силу. Регулятор не имеет прямого отношения к его применению. Чтобы добиться удаления нежелательных публикаций, граждане должны оставить заявку в специальной форме (вот так она, например, выглядит у "Яндекса") или обратиться в суд.
Хотя критики опасались, что в России законом будут активно пользоваться влиятельные политики и чиновники, пока российский суд удовлетворил только один подобный иск - от бывшего министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, проживающей во Франции. Она добилась изъятия из выдачи "Яндекса" информации о ходе расследования против нее.
Как правило, борьба публичных лиц за забвение оборачивалась обратным эффектом: в интернете начинали писать о них еще больше.