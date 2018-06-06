"Английский вопрос": что значит быть англичанином сегодня?

Image caption Знаменитые скалы Севен-Систерс в графстве Сассекс

На первый взгляд, Англия - такая же страна, как и другие: у нее есть свой народ, англичане, свой флаг и даже своя сборная по футболу.

Но на самом деле - Англия подобна лоскутному одеялу, сотканному из различных регионов, у каждого из которых собственная история, и их отношение друг к другу далеко не всегда дружелюбное.

Веками правители перекраивали границы графств и регионов, не обращая никакого внимания на невидимые, но вполне реальные границы, существующие в умах и сердцах местных людей.

Многие, весьма многие англичане в первую очередь идентифицируют себя со своими графствами - даже если эти графства уже больше не существуют, - с древними городами и даже королевствами из древних легенд.

В Англии только что прошел крупнейший в истории опрос общественного мнения под названием "Английский вопрос" (The English Question), целью которого было определить, на чем собственно зиждется самоидентификация англичан. Его результаты демонстрируют живучесть древних привязанностей к своей собственной местности.

Примерно половина опрошенных связывают свою идентичность именно со своими графствами, некоторые из которых древнее самой Англии.

Несмотря на то, что бюрократы в Лондоне часто переносили границы многих графств, или даже полностью их отменяли, исторические регионы по-прежнему дороги местным жителям, даже в случаях, когда официально их больше не существует.

Возьмите, например, Йоркшир. Именно тут в прошлом находилось единственное в Англии королевство викингов. В городах графства до сих пир заметно наследие норманнов.

И именно жители Йорка и соседних с ним округов ощущают себя в первую очередь йоркширцами, а затем уже англичанами и британцами.

Примерно то же самое наблюдается в соседнем графстве Ланкашир, давнем сопернике Йоркшира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Велопробег "Тур Йоркшира" вызывает чувство гордости у местных жителей

В этом году, во время трехдневной велогонки "Тур Йоркшира" (Tour de Yorkshire) флаги графства шли нарасхват, а местные пабы продавали со скидкой йоркширский пудинг и местное йоркширское пиво.

В одной из начальных школ вдоль маршрута велопробега детям в эти дни рассказывали о славной истории графства, в парках появились овцы, выкрашенные в геральдические цвета Йоркшира, а народ развлекался такими традиционными забавами, как кидание резиновых сапог на дальность и катание пудингов с откосов.

Война Роз закончилась более 500 лет тому назад, но сердца местных жителей по-прежнему трепещут при виде белой розы Йоркистов.

В рамках опроса йоркширцев попросили назвать символы, черты поведения или идеи, которые они связывают со своим графством. На первом месте оказался местный ландшафт, на втором - дружелюбие местного населения, а на третьем - та самая геральдическая белая роза.

После вопроса о самоидентификации многие говорили о "йоркширскости". В это понятие, по их словам, входят такие качества, как прямолинейность, откровенность в разговоре, умение хорошо и много работать, дружелюбие и чувство солидарности с окружающими.

Жители более южных английских графств, таких как Оксфордшир, Хартфордшир, Бедфордшир, Нортгемптоншир и Бакингемшир, не столь эмоциально относятся к своим регионам. Вполне возможно, что это объясняется их близостью к Лондону.

В самом Лондоне мало кто даже думает о том, в каком графстве они живут.

Image caption Лондонцы гордятся своим городом, а не графством

На третьем и четвертом местах по степени гордости своим графством оказались Корнуолл и Камбрия, которые далеки от Лондона, как географически, так и в по стилю жизни.

Если границы графств и связанная с ними идентичность уходят в далекое феодальное прошлое, то идентичность горожан отливалась в печах промышленной революции. Более всего привязаны к родному месту оказались жители городов на севере Англии.

Примерно половина англичан чувствует особую связь со своим городом или деревней. Сильнее всего это проявляется в Ньюкасле - там самые теплые чувства к своему городу испытывают 70% жителей.

Такой степени гражданской гордости не наблюдается ни в каком другом городе Англии.

Чем же гордятся жители Ньюкасла? Они чаще всего упоминают местную реку Тайн и мосты над ней, невероятную популярность футбола и местный коричневый эль с привкусом орехов.

Image caption Мосты над рекой Тайн в Ньюкасле

Но жителей Ньюкасла также сплачивает и тяжелое прошлое, так как этот еще недавно индустриальный город потерял большую часть своей промышленности, со всеми вытекающими из этого последствиями.

С точки зрения гражданской гордости, ближе всего к жителям Ньюкасла оказались горожане главного соперника Ньюкасла - города Сандерленд.

Создается ощущение, что для чувства идентичности, принадлежности, важно не только откуда вы родом, но и есть ли у вашего города традиционный соперник.

Например, жители города Рагби считают своим главным соперником Ковентри. Но в Ковентри на Рагби не обращают внимания, и соперничают с Бирмингемом.

Бирмингемцы, в свою очередь считают чуть ли не врагами жителей Манчестера, а манчестерцы - ливерпульцев.

Image caption В Ливерпуле разговаривают на диалекте "скауз"

Чувство принадлежности, идентичности, строится на общепринятых в каждом месте интерпретациях местных привычек и истории. Сильнее всего такие чувства испытывают люди, живущие в бедных районах, где часто царит ощущение, что судьба сыграла злую шутку с их местностью.

Бедность объединяет людей лучше, чем богатство.

Люди часто упоминают, что им важны местные пейзажи и ландшафты, леса и поля, холмы и равнины. Частично это вопрос эстетики, но также и тот факт, что именно природа связывает нас с прошлым.

Мы можем вообразить, как наши предки ходили по этим же местам, по тем же тропинкам. Как это ни удивительно, но наше чувство принадлежности, связей с какой-то местностью, возникает чаще на природе, а не в городах. Две трети англичан, живущих в городах на севере страны, говорят, что местная природа для них важна, и часто упоминают богатства местной земли. Так, жители Сомерсета вполне обоснованно гордятся местными яблоневыми рощами и сидром, так же как и местным сыром.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Человек-яблоня" - популярная фигура в Сомерсете

В глобализирующемся мире людям часто важно знать, откуда, собственно, привезена их еда, и им нравится, если еда местная.

Чувства сомерсетцев к своей родной земле также можно назвать метафизическими: здесь все знают древние сказания про драконов и "вассайлов". "Вассайл" - мифическое существо, человек-яблоня. Этот дух еще с языческих времен поминается каждый год для того, чтобы он благословил урожай яблок, из которых затем будет сделан сидр.

Региональная идентичность часто основывается на древних легендах и обычаях, включая и языческие, в особенности, если речь идет о чем-то уникально местном, уходящем корнями в глубину веков.

Не менее важны и местные диалекты, так как они помогают различить, кто свой, а кто чужой, и, видимо, именно поэтому, несмотря на все центробежные силы современной жизни, они никуда не исчезли. Люди лелеют свои диалекты и передают их из поколения в поколение.

До сих пор нам известно относительно мало про все эти региональные субкультуры. Но именно понимание этих субкультур позволит разгадать загадку "державного этого острова".