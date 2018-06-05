Не можете оторваться от смартфона? Apple и Google попробуют вам помочь

Новые версии iOS и Android - пока еще не доступные для всех пользователей - заставят нас отвлекаться на телефон реже и меньше времени проводить в "Инстаграме", "Фейсбуке" и "Твиттере". По крайней мере, так задумали разработчики Google и Apple.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как именно мобильные операционные системы пытаются заставить нас реже доставать телефон.

Как у Apple?

4 июня на конференции для разработчиков WWDC в Калифорнии компания Apple представила новую операционную систему для iPhone и iPad под названием iOS 12. Главные нововведения - функции, которые по идее должны заставить нас меньше времени проводить, уткнувшись глазами в телефон.

Одна из них называется Screen Time. Это отдельная вкладка в настройках телефона, которая позволяет понять, на что вы тратите время больше всего.

Из статистики можно понять, сколько минут или часов в день тратится на развлечения, игры, социальные сети и мессенджеры, а также увидеть, какие приложения присылают вам больше всего уведомлений.

Screen Time позволяет ограничить время использования любого приложения: если сидеть в нем дольше указанного, то телефон покажет уведомление "Время вышло".

Еще одна важная особенность Screen Time - это возможность для родителей ставить ограничения на телефонах их детей. В iOS 12 это можно будет делать удаленно, а также следить, сколько времени ребенок проводит с телефоном.

Режим "Не беспокоить" давно уже работает в iOS, он позволяет отдохнуть от уведомлений на определенное время. В iOS 12 он дополнился функцией "Не беспокоить ночью": когда она включена, уведомления о новых сообщениях или письмах вообще не будут показываться на экране телефона, не говоря уже о звуках и вибрации. Режим можно запрограммировать так, чтобы он включался автоматически в любое нужное время.

Сами уведомления теперь группируются по темам и содержанию: теперь сообщения из мессенджера будут отображаться как одно уведомление, а не десяток отдельных.

Отписаться от уведомлений теперь можно будет, нажав на кнопку под ними, а не заходя в настройки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Screen Time позволяет ограничить время использования любого приложения

Как у Google?

Новая версия операционной системы Android под рабочим названием P была представлена в начале мая - и в презентации, как и в случае Apple, особый упор был сделан на функции, которые заставят владельцев телефонов на платформе Google поменьше времени проводить с телефонами в руках.

Новое приложение Dashboard выглядит словно копия Screen Time из iOS - только Google представила его в составе новой версии Android на месяц раньше.

Оно позволяет проанализировать, на какие приложения вы тратите больше всего времени, отключить уведомления и поставить напоминание, что, к примеру, "Инстаграмом" не следует пользоваться больше получаса в день.

Как и у Apple, в новой версии Android можно полностью убрать с экрана все уведомления одним нажатием на кнопку "Не беспокоить".

Функция Wind Down должна помочь быстрее засыпать с телефоном в руке. Ближе к ночи она меняет гамму экрана на более приятную и успокаивающую для глаз, а потом и вовсе переводит устройство в черно-белый режим.

Все это - часть программы Google "Цифровое благополучие", которая охватывает не только Android, но и многие другие продукты компании. Это касается и Gmail: теперь мобильное приложение предлагает включить уведомления только о важных письмах, а не обо всех подряд.

Меньше уведомлений показывает на Android и приложение YouTube, группируя их все в одно, а также рекомендует взять перерыв после продолжительного просмотра и отчитывается о проведенном в видеосервисе времени.