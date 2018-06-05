Насколько подорожает сотовая связь из-за "закона Яровой"

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Операторы сотовой связи могут из-за "закона Яровой" потерять 3,5-4% сервисной выручки и на этот же уровень поднять тарифы для своих клиентов, рассказал Би-би-си старший директора Fitch Rating Николай Лукашевич. Он подчеркнул, что это минимальный порог.

"Закон Яровой" обязывает операторов хранить записи звонков пользователей, их смс-сообщения, а также фото и видео, которыми они обмениваются.

С 1 июля у операторов должно быть готово все необходимое для хранения этой информации. Интернет-трафик пользователей они обязаны начать хранить в течение 30 суток с 1 октября, пояснило в апреле правительство. При этом правительство обязало их хранить записи звонков и смс в течение полугода.

Сами операторы пока неохотно говорят, будут ли они повышать цены на услуги связи из-за обязательств по "закону Яровой".

В пресс-службе "Билайна" Би-би-си сообщили, что компания "исходит из баланса интересов наших клиентов и конкурентной ситуации на рынке". Будут ли повышены цены, в компании не сообщили.

В "Мегафоне" сообщили, что тарифы устанавливаются в зависимости от конкурентной ситуации в регионе. "При этом мы стремимся максимально учитывать интересы абонентов", - заявила руководитель по работе СМИ компании Юлия Дорохина.

В МТС, Ростелекоме и Tele-2 отказались комментировать возможный рост тарифов.

Русская служба Би-би-си также направила запрос в Федеральную антимонопольную службу о том, ожидают ли там роста цен на услуги на связи. Но в ФАС пока не ответили на запрос Би-би-си.

Сколько операторы потратят на "закон Яровой"?

Операторам для выполнения требований "закона Яровой" необходимо сделать дополнительные капитальные инвестиции - по сравнению с 2017 годом увеличение их объема должно будет составить от 14% до 23%, рассказал Лукашевич во вторник на деловом завтраке рейтингового агентства Fitch.

Сами операторы уже сделали собственные оценки того, во сколько им обойдутся капитальные вложения для того, чтобы выполнить требования закона.

"Учитывая масштабы нашего бизнеса, в частности МГТС, затраты составят порядка 60 миллиардов рублей в течение пяти лет", - рассказали Би-би-си в пресс-службе МТС. В компании уточнили, что точная сумма на этот и следующий год станет понятна после того, как будет закуплено оборудование и "технические решения".

Сколько операторы потратят на выполнение "закона Яровой"? (в рублях) 60 млрд В течение пяти лет планирует потратить МТС 45 млрд В течение пяти лет планирует потратить VEON ("Билайн") 35-40 млрд В течение пяти лет планирует потратить компания "Мегафон" TASS

По мнению Лукашевича, большие издержки понесут операторы, работающие в фиксированном сегменте, потому что им придется хранить больший объем данных. Речь идет об операторах стационарных телефонных линий, которым раньше не нужно было хранить информацию о звонках своих абонентов. Максимальные издержки, по оценкам Fitch, должен понести Ростелеком.

А у Tele-2 есть потенциальная возможность сэкономить по сравнению с другими операторами, так как компания может получить возможность хранить данные на мощностях Ростелекома, полагает Лукашевич. Правда, он добавил, что использовать мощности, скорее всего, Tele-2 будет не бесплатно. В Ростелекоме и Tele-2 не прокомментировали это сотрудничество.

В Fitch в целом оценивают, что издержки операторов от "закона Яровой" в 2,5-3,3% от общей выручки компаний. "Эти затраты, которые необходимо сделать, не приводят к дополнительной выручке. Это чистые убытки без какой-либо перспективы отбить эти затраты", - уверен Лукашевич.

Тем более компаниям придется понести эти издержки в не самый лучший период для сектора: сейчас база абонентов и выручка не растут, а в секторе нет никакого понятного драйвера роста, полагают в Fitch. По мнению Лукашевича, компании будут постепенно наращивать долговую нагрузку.

Кто еще объявил о росте цен?

Для интернет-провайдеров проблема, связанная с "законом Яровой", еще более актуальна, чем для операторов связи. "Они хотели бы поднять цены еще больше, минимум процентов на семь", - уверен Лукашевич.

По данным газеты "Коммерсант", российские интернет-провайдеры уже начали повышать цены за услуги связи на 8-10%.

О повышении стоимости услуг в связи с вступлением в силу "закона Яровой" заявили, по данным газеты, например, провайдер "Дом.ru" (АО "ЭР-Телеком Холдинг") и петербургский провайдер "Телекомпас" (бренд "Комфортел").

Представители бизнеса объяснили газете, что повышение цен связано с необходимостью закупать оборудование для выполнения требований закона.

Что еще ограничивает "закон Яровой"?

Президент России Владимир Путин подписал "антитеррористический" пакет законов, разработанных депутатов Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в июле 2016 года.

Помимо обязательств по хранению данных закон обязывает мессенджеры, электронную почту и другие интернет-сервисы помочь ФСБ расшифровать любое сообщение пользователей. Таганский районный суд Москве постановил заблокировать мессенджер Telegram именно за отказ предоставить ключи шифрования в рамках "закона Яровой".

Кроме того, закон предполагает ужесточение уголовного кодекса, введения наказания за недоносительство и "незарегистрированную" миссионерскую деятельность.

"Закон Яровой" вызвал критику со стороны бизнеса, например, интернет-компаний "Яндекс" и Mail.ru, а Российский союза предпринимателей и промышленников предупредил, что он может привести к "общей деградации интернет-отрасли в России".

В июле 2016 году в Москве и других российских городах прошли акции протеста против законопроекта и ограничения свободы интернета.