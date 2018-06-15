Ровесники мамонтов: как ученые пытаются спасти сайгаков в Казахстане

Когда-то давно на просторах Евразийского континента, от Сибири до самых берегов Атлантического океана, обитали антилопы сайга - современники мамонтов и саблезубых тигров. Сегодня их ареал ограничен в основном степями Казахстана, а сами сайгаки находятся под угрозой вымирания.

Международная группа ученых при помощи казахских властей и неправительственных организаций пытается спасти этот древний вид.

Каждый год снаряжается научная экспедиция для мониторинга окота сайги.

В этом году в экспедицию отправилась группа исследователей из нескольких стран, среди которых были ветеринары, патологоанатомы и специалисты по сохранению биоразнообразия.

Найти сайгаков

Найти места окота сайгаков - задача совсем не простая, так как для этих целей животные выбирают самые отдаленные и безлюдные уголки степей.

У них есть все основания держаться так далеко от людей: еще в начале 1990-х годов поголовье сайгаков насчитывало более 1 миллиона, но после распада СССР в результате бесконтрольной охоты популяция за 10 лет сократилась на 95%. В 2002 году Международный союз охраны природы внес сайгаков в Красную книгу, в категорию "находящиеся в критическом состоянии".

В поисках сайгаков наш путь проходил по бескрайним просторам степей Казахстана, где когда-то - миллионы лет назад - бушевал древний океан.

Image caption Путь к сайгакам был долгим и непростым, но полным впечатлений

Те, кто считает степь плоской и унылой, наверное, никогда по ней по-настоящему не ездил.

Во-первых, она не плоская. Там сплошные кочки, ямы и промоины - поездка по таким местам напоминает скорее плавание на паруснике во время шторма.

Во-вторых, как только отъезжаешь подальше от людных мест, степь начинает оживать. Тушканчики выпрыгивают буквально из-под колес, суслики вылезают из норок и орлы-могильники парят в воздухе. По прудам скользят лебеди, птицы-ходулочники шлепают по воде, а жаворонки прячутся среди высоких трав.

Временами мы останавливались, чтоб рассмотреть в бинокль редких птиц. Тут и каспийские зуйки, и степная тиркушка, и белохвостая пигалица. Звуки этих мест очаровывают мгновенно. Жители степного мира не смолкая свистят, щебечут и стрекочут, наполняя своими переливчатыми мелодиями все пространство.

"Дальше ехать нельзя!" - вглядываясь в бинокль, объявил Штеффен Цутер, координатор экспедиции и советник по охране окружающей среды Франкфуртского зоологического общества.

Шел дождь, превращавший глиняную поверхность степи в трясину. Со Штеффеном согласился и водитель следовавшего за нами ГАЗ-66, имя которого звучало не менее грозно, чем выглядел его грузовик - Каскыр, что по-казахски означает "волк".

Сайгачата

Разбили лагерь. Дождь барабанил по палаткам, но все предвкушали тот день, когда, наконец, увидят сайгаков.

На следующий день исследователи начали обход потенциальных мест окота.

"Смотрите вперед, а не только под ноги", - давал указания Штеффен. Когда один из волонтеров заметил сайгаченка, прячущегося в траве, он по инструкции поднял руку, на цыпочках подкрался сзади и схватил детеныша.

"Закройте глаза и держите", - Штеффен пытался не закричать, но было уже поздно. Сайгаченок вскочил на ноги и стремглав кинулся бежать.

Image caption К следующему подсчету поголовье сайгаков должно увеличиться - обнадеживающй вывод участников экспедициии

Осмотр продолжился, теперь уже с большим успехом. Исследователи измеряли рост и вес сайгачат. Детенышей взвешивали на ручных весах. Сайгачата смешно барахтались в воздухе и блеяли от испуга. Ветеринары брали пробы крови, чтобы затем в лаборатории определить наличие инфекций.

Когда мы ехали обратно, солнце уже закатилось за горизонт, и красное зарево постепенно сливалось с темным небом, передавая безумную палитру цветов.

Изучить, чтобы спасти

На следующий день после знакомства с забавными сайгачатами некоторым членам экспедиции пришлось пережить небольшой шок, наблюдая, как патологоанатомы исследуют тела мертвых детенышей, найденные в степи.

Но это необходимо - чтобы установить причину смерти и выявить наличие у животного опасных болезней, которые в последнее время стали серьезной опасностью для антилоп. Только в 2015 году в Центральном Казахстане из-за пастереллеза погибло 200 тысяч сайгаков - или почти 90% всей популяции.

Image caption "Никаких следов инфекционных заболеваний не обнаружено", - заключила доктор Хенни Мартинэ

Доктора Хенни Мартинэ, патологоанатома из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне, особенно интересовали гланды животных.

"Гланды важны, потому что мы считаем, что именно там находится бактерия, которая привела к массовому падежу сайгаков в 2015 году", - поясняет она, ловко разрезая кожу животного.

Ранее исследователи выявили, что аномальные климатические условия - очень высокая температура и влажность воздуха - спровоцировали эпидемию среди животных и привели к массовому падежу.

Для того чтобы понять, как бактерия, живущая и в организме здоровой сайги, превратилась в грозного серийного убийцу, ученые вроде доктора Мартинэ и ее коллег - из Королевского ветеринарного колледжа, Оксфордского университета, Института проблем биологической безопасности в Казахстане и других учреждений - изучают состояние здоровых животных.

"Эти конкретные животные погибли от истощения. Никаких следов инфекционных заболеваний не обнаружено", - заключила доктор Мартинэ по окончании вскрытия.

Жизнь в степи

C приходом ночи наступал важный момент: появлялась возможность наконец-то сходить в туалет. Днем в степи справлять нужду довольно рискованно из-за отсутствия приватности: на километры вокруг - ни деревца, ни кустика, чтобы укрыться от других членов группы.

Image caption Как только отъезжаешь подальше от людных мест, степь начинает оживать...

Хорошо, что наши водители (они же повара) оказались заодно и строителями. Они вырыли глубокую яму и с помощью досок и брезента соорудили туалет. Без двери - зато с красивым видом на степь.

Когда настал момент переезжать на новое место окота, все чуть не молились, чтобы там не было комаров. Эти крохотные создания - настоящие пираньи степи. Они нападают на тебя стаями, и отбиться от них невозможно.

От постоянного расчесывания мест укусов все ходили с шишками на руках и опухшими лицами.

Как защитить сайгаков от людей?

"Сейчас главная задача - максимально увеличить поголовье сайгаков, - считает Штеффен Цутер. - Мы не можем ничего поделать с изменениями температуры или влажности, но если популяция сайгаков останется небольшой, то следующий массовый падеж может просто уничтожить этих животных".

Для увеличения популяции необходимо в первую очередь успешно бороться с браконьерством.

"Рога сайгаков высоко ценятся на черном рынке, поэтому ради них люди готовы на все", - говорит Петр Ницин, старший инспектор группы "Охотзоопром". Его команда патрулирует территорию, прилегающую к району окота.

Image caption Самая серьезная угроза для сайгаков - люди

По словам Ницина, когда они обнаруживают браконьеров, чаще всего начинается погоня.

"Есть браконьеры, которые готовятся серьезно. Вот с ними сложно. У них хороший транспорт - импортные мотоциклы и переделанные джипы. Они хорошо распределяют топливо, потому что мы, бывает, гоняем за ними по степи по 100-200 км".

Когда сталкиваются с такими браконьерами, объявляется план "Перехват": подключаются другие группы. Не всегда нарушителей удается задержать - но удается хотя бы напугать, чтобы они знали на будущее: у браконьерства могут быть весьма неприятные последствия, говорит Ницин.

Надежда

На новом месте окот почти закончился, но то, что мы там увидели, было по-настоящему захватывающе: целая долина - куда ни глянь - покрыта мелкими точками. Это были сайгаки.

"По моим подсчетам около 9000 - возможно, тут больше, - просиял Штеффен. - Это на самом деле неожиданно, так как здесь стадо было маленьким".

Сложно описать то чувство, которое ты испытываешь когда в таком количестве видишь исчезающих животных - тысячи сайгаков, пасущихся до самого горизонта.

Окот сайги в этом году был успешным, и смертей от инфекционных заболеваний зафиксировано не было.

К следующему подсчету поголовье сайгаков должно увеличиться, считают исследователи. И это позволяет надеяться на то, что в будущем удастся вычеркнуть сайгаков из списка животных, находящихся на грани исчезновения.