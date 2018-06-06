Пресса Британии: Путин намекает, что останется у власти и дальше

В обзоре британской прессы за 6 июня:

Владимир Путин намекает, что останется у власти после окончания президентского срока

Автор заметки в Times Марк Беннетс отмечает, что президент России Владимир Путин намекнул на то, что может вновь занять пост премьер-министра России после окончания своего четвертого президентского срока.

"По конституции России, человек может занимать пост президента не более двух сроков подряд. Президент Путин, впервые избранный в 2000 году, в 2008-м обменялся постами с Дмитрием Медведевым, который занимал должность премьер-министра. Этот маневр позволил ему не выходить за рамки максимального срока и оставаться у власти", - описывает Беннетс "рокировку" в российской власти, произошедшую в 2008 году.

В своем интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Вену Путин не дал однозначного ответа на вопрос, планирует ли он повторить "рокировку" в 2024 году.

"Многое будет зависеть от того, как мы будем работать - когда я говорю "мы", имею в виду себя и свою команду, - каких результатов мы добьемся", - сказал Путин в ответ на вопрос ведущего Армина Вольфа.

"Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок", - добавил российский президент.

Визит господина Путина в Австрию - его первая зарубежная поездка после инаугурации. Этот визит, приуроченный к 50-летнему юбилею начала поставок газа в Австрию из СССР, привел бывшего офицера КГБ в одну из наиболее дружественных Москве европейских стран, пишет газета.

В отличие от многих других стран Европы, коалиционное правительство Австрии, сформированное консерваторами и дружественной Кремлю Партией свободы не высылало российских дипломатов из-за обвинений Британии в адрес России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

Российские и китайские хакеры нацелились на Южную Корею

Independent со ссылкой на доклад американской компании FireEye, работающей в сфере безопасности, сообщает, что Китай и Россия проводят кибератаки против Южной Кореи в преддверии встречи лидеров США и Северной Кореи.

"Южная Корея в прошлом часто становилась объектом кибершпионажа. Хотя наибольшую угрозу представляют агенты Северной Кореи, наша компания считает, что хакеры из Китая и России тоже проводят в Южной Корее кибератаки", - говорит аналитик по кибершпионажу FireEye Бен Рид.

Как говорят эксперты, эти атаки сегодня проводят две группы, известные как TempTick и Turla. В FireEye дозревают, что обе эти фирмы спонсируются властями.

TempTick в прошлом участвовала в атаках против китайских диссидентских организаций, японских компаний и госучреждений. Она действует с 2009 года.

Turla предположительно начала проводить кибератаки в 2006 году. Эта группа "регулярно нацеливается на правительственные учреждения по всему миру в поисках информации, которая могла бы пригодиться российским властям для принятия решений", - говорит эксперт FireEye.

Эксперты связывают кибератаки с готовящейся встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По их мнению, эти атаки в преддверии встречи будут происходить все чаще.

Среди потенциальных целей атак эксперты называют министерство внутренних дел и финансовые учреждения. Какие объекты уже подверглись атакам, в статье не говорится.

Гарри Линекер - "полезный идиот русских"

Легенду британского футбола Гарри Линекера обвиняют в том, что он - бесплатно или за деньги - исполняет роль "полезного идиота", играющего на руку Кремлю.

Поведением Линекера возмущается автор Daily Mail Доминик Сэндбрук.

"Гари Линекер считает, что британские фанаты должны перестать сомневаться в решении ФИФА провести Чемпионат мира по футболу в России

"Кто мы такие, чтобы судить, тому или не тому присудили Кубок мира. Мы все знаем, насколько корумпированной может быть наша собственная страна", - заявил Линекер в интервью журналу Radio Times.

"Я не меньше любого преклоняюсь перед талантом Линекера на футбольном поле, но когда он повторяет одну из главных пропагандистских мантр Кремля - "кто вы такие, чтобы нас судить? вы там на Западе тоже не святые!" - это очень похоже на предательство", - пишет Сэндбрук.

"Мы, британцы, имеем полное право судить", - считает он.

"Помимо того, что мы изобрели эту игру, нам повезло жить в одной из наименее коррумпированных стран мира", - пишет автор.

Что касается России, пишет Сэндбрук, можно сказать о политических убийствах, об убийствах журналистов, о вторжении в Украину, репрессиях диссидентов, коррупции в финансовом секторе, отравлениях в Солсбери...

В рейтинге коррупции Transparency International Британия находится на восьмом месте, а Россия - на 135-м. "Да, мы несовершенны, но и не полностью коррумпированы", - считает Сэндбрук.

"Российские власти регулярно убивают журналистов - например автора антикоррупционных расследований Максима Бородина, который в апреле "выпал из окна" в Екатеринбурге, одном из городов, где будет проходить чемпионат. И, напротив, Британское правительство не убивает журналистов, как бы они ни были ему неприятны", - отмечает он.

Вы можете дерзить сколько хотите, но Тереза Мэй не прикажет МИ-5 выбросить вас из окна.

Что еще? Ну, британское правительство не выдает государственных активов на миллиарды фунтов полукриминальным нефтяным олигархам, которые затем рискуют отправиться в тюрьму - как произошло с медиамагнатом Владимиром Гусинским и нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, продолжает автор.

Еще мы не фальсифицируем наши всеобщие выборы. Наше правительство не вторгается в соседние страны, где приходят к власти правительства, которые ему не по душе, что сделал Путин, когда украинцы прогнали его марионетку Виктора Януковича - человека настолько коррумпированного, что у него был личный зоопарк.

Все это не могло пройти мимо Гарри Линекера. Он не дурак. Так почему он отрицает очевидное? Чем можно объяснить его внезапный энтузиазм по отношению к Владимиру Путину - вопрошает автор.

Четыре года назад Линекер призывал национальные сборные бойкотировать Кубок мира в России и называл ФИФА коррумпированной организацией. Однако в декабре прошлого года Линнекер выступил ведущим в жеребьевке в Кремле за гонорар в 20 тысяч фунтов, и его риторика резко изменилась, пишет Сэндбрук.

"Все будет прекрасно", - говорит Линекер о российском чемпионате. - Россияне прекрасно меня приняли". Конечно приняли, Гарри. В конце концов, они узнают полезных идиотов с первого взгляда, резюмирует Сэндбрук.