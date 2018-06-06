СМИ России: зарплаты бюджетников снизились после выборов

В обзоре российских газет за 6 июня:

РБК: зарплаты пошли на снижение

Зарплаты российских бюджетников, повышенные прежними майскими указами президента, весной перешли к снижению, зафиксировали аналитики ЦБ. Резкий рост зарплат учителей и врачей в начале года был связан с разовыми выплатами, пишет РБК.

"В марте номинальная заработная плата "указников" перешла к снижению (минус 0,6% к предыдущему месяцу), что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - говорится в обзоре Банка России.

Ускорение роста зарплат в январе-феврале было связано с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4% (реальные - на 11%), в феврале - на 12,9% (10,5%).

В начале марта сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института рассказали РБК о значительном увеличении зарплат с декабря 2017 года, некоторые из них получили еще и дополнительные выплаты. Данные Росстата, который с начала 2018 года ведет ежемесячный мониторинг зарплат "указных" категорий, это подтверждали.

Рост зарплат россиян, связанный с повышением зарплат бюджетников, уже с лета исчерпает себя, предупреждал в начале апреля Альфа-банк. "Мы считаем, что велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов", - отмечали экономисты.

Снижение зарплат на 0,6% по существу ни о чем не говорит и находится в рамках статистической погрешности, полагает заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. "Это означает, что в номинальном выражении зарплаты остались практически на том же уровне, что и в феврале", - сказал Капелюшников.

Но экономист не исключил, что зарплаты бюджетников могут перейти к снижению в условиях недостатка бюджетных средств. Правительство обещало не просто довести зарплаты "указников" до целевых соотношений со средними зарплатами, но и затем не давать им опускаться ниже достигнутых уровней. Поскольку номинальные зарплаты в целом по стране растут двузначными темпами, то и зарплаты бюджетников придется повышать.

"Коммерсант": российский газ задержится в Австрии

"Газпром" и австрийская компания OMV продлили контракт на поставку газа до 2040 года. Соглашение было подписано в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца и приурочено к 50-летию поставок советского газа в страну.

В результате Австрия, первой из западноевропейских стран получившая советский газ ровно 50 лет назад, стала первым европейским клиентом "Газпрома" со столь долгим контрактом, отмечает "Коммерсант".

Газета предполагает, что соглашение было в первую очередь призвано символически отметить круглую дату на фоне переговоров руководства двух стран. По данным издания, годовой объем контракта с Австрией останется без изменений (6,9 млрд кубометров в год), как и пункт сдачи газа - Баумгартен (как и в контракте 50 лет назад).

OMV выступает партнером "Газпрома" по "Северному потоку - 2". Продление контракта может служить, в том числе, цели убедить банки предоставить проекту финансирование, подтвердив, что Австрия продолжит получать российский газ в течение срока окупаемости будущего газопровода. При этом годовой объем контракта не увеличился.

По мнению Алексея Гривача из ФНЭБ, отказ наращивать объем вызван неопределенностью в энергополитике Австрии: "Неясно, продолжит ли страна субсидировать возобновляемые источники энергии или выберет более экономически обоснованное решение".

Продление контракта идет вразрез с политикой Еврокомиссии, которая выступает против столь длительных соглашений, подчеркивают собеседники издания в отрасли, и "Газпрому" желательно было бы поторопиться с перезаключением других контрактов.

К тому же некоторые считают продление контракта формальностью, а больше интересуются судьбой сделки "Газпрома" по обмену активами с OMV. Она была анонсирована в 2015 году, но до сих пор не закрыта.

"Ведомости": кольцо подорвало доверие к банкам и НПФ

Московское банковское кольцо - не выдумка аналитиков, пишут "Ведомости", ссылаясь на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Она рассказала изданию, что в схеме участвовали банки и пенсионные фонды, а размер операций составил минимум десятки миллиардов рублей.

Первым о московском банковском кольце заявил прошлым летом менеджер УК "Альфа-капитал" Сергей Гаврилов: он предупредил клиентов, что судьба банков кольца может решиться до 2018 года, и советовал избавляться от субординированных облигаций Бинбанка, Промсвязьбанка, "ФК Открытие" и Московского кредитного банка (МКБ). Всех, кроме МКБ, Центробанк забрал на санацию, которая обошлась в 1,5 трлн руб.

Как рассказала Эльвира Набиуллина, участники московского пенсионно-банковского кольца проводили взаимные операции, не обязательно закольцованные, иногда они были двусторонними. Делалось это, чтобы обходить регулирование; риски накапливались, и когда один из институтов испытал проблемы, то они отозвались у тех, кто занимался перекрестным вложением.

Директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов оценивает кольцо в сотни миллиардов рублей вплоть до 300 млрд. Другие аналитики давать оценки не рискнули - полностью картина этих операций до сих пор не видна. Не факт, что и сам регулятор все знает - нужно видеть всю цепочку, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

"О пенсионно-банковском кольце рынок знал. Были схемные банковские IPO, залезали в пенсионные деньги и де-факто направляли их на финансирование своих же проектов", - говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Эксперты рассказывают о серьезности проблемы. Масштаб кризиса на пенсионном рынке больше, чем на банковском, уверен аналитик "ВТБ капитала" Михаил Шлемов. Пока не закончится оздоровление и расчистка на рынке НПФ, сложно переходить к концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), уверен он. Основная проблема пенсионно-банковского кольца - подорванное доверие к пенсионной системе, считает Шлемов: ЦБ придется потратить годы, чтобы убедить население в надежности пенсионной системы, ожидает он.

ЦБ еще много предстоит сделать, согласен Хотимский. "Ключевое в этой истории, чтобы безнаказанность не растлевала будущие поколения", - заключает он.

Что еще почитать:

Сколько футбольные спекулянты заработают на ЧМ-2018? Переток билетов на вторичный рынок организаторам чемпионата пресечь не удалось. Газета РБК рассказывает, каким образом перепродавцы рассчитывают получить несколько десятков миллионов долларов.

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си.