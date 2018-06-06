"Секс в большом городе" начался 20 лет назад. Что мы помним до сих пор?
Ровно 20 лет назад сериал "Секс в большом городе" приветствовал нас своей вопиюще навязчивой мелодией на вступительных титрах и подарил нам общение с четырьмя молодыми женщинами, ломавшими привычные стереотипы.
Тогда это воспринималось как нечто революционное: женщины открыто обсуждают свои любовные похождения и сексуальную жизнь, да еще и сцены в нем были довольно откровенные - уж точно не для пересказа на работе.
Cериал был снят на основе литературной колонки о жизни и любви в Нью-Йорке журналистки Кэндес Бушнелл, которую она начала писать (основываясь на собственном опыте, разумеется) в 1994 году для уже не существующего в печатном виде издания New York Observer.
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Эти заметки впоследствии были собраны в книгу "Секс в большом городе", а на волне ошеломляющего успеха сериала телесети Эйч-би-оу Бушнелл написала еще несколько бестселлеров и даже приквел "Дневники Кэрри" (2010), где описываются юношеские годы главной героини Кэрри Брэдшоу.
С первого своего появления на экране 6 июня 1998 года до финального эпизода, вышедшего в 2004 году, Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта стали чуть ли не лучшими подругами для многих телезрительниц - настолько реальны были эти персонажи, а актрисы их сыгравшие - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл - получили мировую известность.
Более того, одна из них, Синтия Никсон, объявила в марте этого года, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк - это поворот, до которого авторы сериала не додумались.
И не только выдвигает, но и использует свою героиню, Миранду, для продвижения собственной кандидатуры, выпустив для своей предвыборной кампании майки, бейсболки и холщовые сумки со слоганом: "Я - Миранда, и я голосую за Синтию".
Конечно, за прошедшие 20 лет многое изменилось, и кое-что теперь кажется устаревшим, но все же его по-прежнему есть за что любить и ценить. Давайте вспоминать.
Кэрри - икона стиля
Наряды героинь "Секса", особенно Кэрри, конечно, - это что-то из ряда вон, заслуживающее целого отдельного исследования в смысле того воздействия, которое они оказали на уличную моду и стиль рядовых зрительниц, стремящихся быть на переднем крае всех ультрасовременных веяний.
Одна из главных заслуг в этом - дизайнера по костюмам Патрисии Филд, создавшей весь гардероб сериала и в частности тот самый первый образ Кэрри, который мы видим на титрах: розовое трико и эта наивная белая балетная юбочка - символ эфемерности романтических мечтаний главной героини, в которых она порой может признаться только своему дневнику. Тот факт, что они постоянно разбиваются о циничный мир нью-йоркской жизни, наглядно демонстрируют брызги из лужи, окатывающие ее с ног до головы.
Еще не посмотрев начало, мы уже понимаем, что "Секс в большом городе" - это не прогулка в Центральном парке в балетной пачке; для того, чтобы пережить подобный опыт, без "лабутенов" не обойтись.
Правда, в случае с Кэрри - это "бланики", а не "лабутены", выправляющие ее настроение и хотя бы на время дающие чувство полноты жизни: именно ради туфлей от дизайнера Маноло Бланика героиня готова отказаться от обеда, лишь бы позволить себе новую пару.
И именно посредством туфелек, а не кольца, делает предложение нашей Золушке мужчина ее мечты мистер Биг (которого играет Крис Нот).
Еще один эпохальный момент (почище интриги вокруг платья Меган Маркл) - это свадебное платье британского дизайнера Вивьен Вествуд, в котором Кэрри чуть было не вышла за него замуж.
Теперь это платье выставлено в нью-йоркском магазине Westwood в честь 10-й годовщины с момента его создания.
Была и еще масса аксессуаров, конечно, а именное ожерелье Carrie, бессменно украшавшее тонкую шею героини, заложило мощный тренд, который не устарел до сих пор.
Есть даже целый аккаунт в "Инстаграме", посвященный нарядам этого сериала.
Крылатые выражения
Многие реплики и размышлизмы героинь "Секса в большом городе" и сегодня звучат остроумно и свежо. Вот некоторые из них, которые можно опубликовать без цензуры.
- "Может быть, мы сможем стать друг для друга родственными душами" - Шарлотта о женской дружбе.
- "Дело в том, что порой очень трудно поставить себя на место одинокой женщины и идти по жизни в таком виде. Именно поэтому нам для этого нужно что-то особенное, чтобы идти было чуть-чуть веселее" - Кэрри о женском одиночестве и туфлях.
- "Я пытаюсь заставить их увидеть во мне сексуальность после того, как они заинтересуются моей личностью" - Миранда о своей стратегии знакомств с мужчинами.
- "Возможно, не всех женщин можно укротить. Возможно, некоторые из них должны оставаться дикими и неприрученными до тех пор, пока они не встретят кого-то такого же дикого и неприрученного" - Кэрри о своей любви-ненависти с мистером Бигом.
- "Самые волнующие, сложные и значимые отношения в жизни - это твои отношения с самой собой" - Кэрри о том, как следует ценить себя.
- "Он не так уж тобой увлечен" - один из бойфрендов Кэрри Бергер разъясняет Миранде суть ее нескладывающихся отношений в одной фразе, которая затем развивается в целую книгу и даже экранизируется (в русском прокате фильм назывался "Обещать - не значит жениться").
- "Я люблю тебя...но еще больше я люблю себя. Я состою в отношениях с самой собой вот уже 49 лет, и именно над ними мне нужно поработать", - Саманта о своих приоритетах.
Таланты и фанаты
"Секс в большом городе", возможно, уже исчерпал себя, но его фанаты по-прежнему не унимаются.
Когда в феврале 2004 года вышла последняя серия, тысячи поклонниц и поклонников нарядились в образы своих любимых персонажей, устроили повсеместные прощальные вечеринки, на которых пролили слезу, опрокинув пару-тройку "космо".
Когда четыре года спустя вышел первый полнометражный фильм "Секс в большом городе", перед премьерой сотни людей с раннего утра собрались у кинотеатра на лондонской Лестер-сквер, чтобы лично поприветствовать звезд и получить автограф на своей собственной коробке "блаников".
"Это моя "библия", - говорила тогда на премьере одна из поклонниц, - мы все прошли через те же проблемы, которые стоят перед героинями. Они меня вдохновляют, и мы не удовлетворимся одним фильмом".
Однако второй фильм, вышедший в 2010 году, получил менее позитивные отклики критиков, да и не все поклонники тогда впечатлились.
Но и сегодня у бравой четверки есть 13 млн фолловеров на странице в "Фейсбуке" , а в Нью-Йорке регулярно проводятся специальные туры по местам светской славы четырех женщин, оставивших своими острыми языками и каблуками неизгладимые следы в воображении целого поколения.