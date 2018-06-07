В интернет за абортом: как женщины в разных частях света обходят запреты
Поисковых запросов по словам "таблетки для прерывания беременности" во всем мире стало вдвое больше за последние десять лет, показало исследование Би-би-си. В тех страх, где законы более жестко ограничивают - или полностью запрещают - аборты, таких запросов больше в несколько раз.
Покупая таблетки онлайн или делясь друг с другом советами через группы в мессенджере WhatsApp, женщины все шире используют новые технологии для обхода запретов властей.
В цифровую эпоху подпольные или "домашние" аборты теперь начинаются у экрана домашнего компьютера или смартфона.
Жителей тех государств, где законы об абортах наиболее строги - прерывание беременности разрешено только в случае опасности для жизни женщины или запрещено вообще, - ищут в сети "таблетку для аборта" мизопростол более чем в 10 раз чаще, чем более либеральных в этом отношении стран, показал анализ, проведенный проектом Би-би-си "100 женщин". Исследование поисковых запросов включало в себя запросы на разных языках, не только на английском, и охватило информацию от компании Google за последние пять лет.
Основных способов искусственного прерывания беременности два: хирургический и медикаментозный. Медикаментозный состоит в том, что надо принять сначала одну таблетку, через несколько часов - другую, и их комбинация вызывает кровотечение и выкидыш.
В странах типа Британии эти медикаменты женщина просто получит по рецепту, выписанному терапевтом. Но там, где аборты существенно ограничены (начиная с соседней Ирландии до Ирана и дальше), вбивая в строку поиска названия и покупая их онлайн, женщины идут на нарушение закона и рискуют подвергнуться уголовному преследованию.
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В соответствии с данными Google, лидерами в поиске мизопростола в сети являются две страны: Гана и Нигерия.
В Гане аборты дозволяются только если беременность наступила в результате изнасилования, инцеста, если она угрожает психическому здоровью женщины или если плод поврежден.
В Нигерии закон строже: аборт разрешен только для спасения жизни женщины.
Из 25 стран, проявляющих самый высокий интерес к поиску мизопростола в интернете, 11 расположены в Африке и 14 - в Латинской Америке. Почти во всех этих 25 государствах - за исключением Замбии и Мозамбика - аборты запрещены полностью или разрешены только в случае угрозы жизни и здоровью женщины.
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В Ирландии принятие абортивных таблеток наказывается 14 годами тюремного заключения. Впрочем, в результате прошедшего в мае референдума закон будет меняться - но пока что он действует.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который сам поддерживал либерализацию законодательства, заявил, что жесткие запреты будут сняты к концу этого года.
Би-би-си недавно рассказывала о группе в WhatsApp, действующей в Бразилии - в этом чате женщины добывают таблетки и делятся консультациями и своим опытом.
Жулиана (это не настоящее имя) была одной из таких женщин, искавших помощь в WhatsApp. "Я проделала процедуру одна дома, в чате в WhatsApp написала время, когда я начну", - рассказала 28-летняя бразильянка.
"Другие женщины в группе были готовы прийти на помощь, поделиться информацией, обсудить сомнения и страхи. Это придало мне сил в какой-то степени. Хорошо знать, что ты не одна", - говорит Жулиана.
Данные по интернет-поиску в Google показывают не только то, в каких странах интерес к этой теме выше всего, но и частоту, с которой конкретные слова или фразы вбиваются в строку поиска.
"Таблетки для аборта" - самый популярный запрос во всех без исключения странах, покрытых исследованием. "Как вызвать выкидыш", - спрашивают в 2/3 стран. Вопросы о конкретном использовании и дозировке мизопростола занимают третье место.
Но помимо медикаментов женщины также ищут в интернете альтернативные методы, набирая слова "петрушка", "корица", "витамин С", "аспирин" и "отвар" в сочетании с фразой "прерывание".
В половине стран топ-фразой в поисковиках относительно абортов была "домашние средства для аборта". Медики ранее изучили "народные средства", традиционно использовавшиеся знахарками в странах к югу от Сахары, и пришли к выводу, что некоторые растения действительно оказывают воздействие на матку, но контролировать дозировки и опасные побочные эффекты в таких условиях практически невозможно.
Ни один из "народных методов" не считается безопасным по меркам Всемирной организации здоровья.
По данным ВОЗ, из 55 млн абортов, совершаемых в мире каждый год, почти половина - около 25 млн - производится небезопасными для женщины методами.
Даже мизопростол - хотя обычно считается безопасным - при самостоятельном применении без медицинского надзора несет риск осложнений.
"Даже если препарат абсолютно качественный и вы делаете все по инструкции, все равно есть процент неудач", - говорит Даммика Перера, глобальный директор по медицине в фонде имени Мэри Стоупс (организации, пропагандирующей право выбора женщин в репродуктивной сфере).
Купив таблетку в интернете или получив ее от кого-то, не имеющего медицинской квалификации, женщина повышает риск неудачного аборта, говорит он. А обратиться за медпомощью после прерывания они зачастую боятся: "Боязнь позора, деньги, географическая недоступность -все это заставляет женщин колебаться и отказываться от обращения к врачу, что увеличивает риски для здоровья".
"Дело улучшается, но прогресс медленный, - говорит Перера. - Если смотреть глобально, то сделаны и шаги вспять, в США, например, но я остаюсь оптимистом".
История Арезу
Студентка юридического факультета Арезу рассказала корреспондентам Би-би-си свою историю. Арезу живет в Иране. Недавно она забеременела от своего бойфренда, с которым они встречаются пять лет. По ее словам, они всегда предохранялись.
"Я зашла во все гинекологические клиники и кабинеты, которые видела в городе. Доктора меня осматривали, и как только слышали, что я не замужем и что мне нужно сделать аборт, тут же отказывались", - рассказывает Арезу.
Она подделала документ о том, что якобы состоит в разводе, и уговорила одного врача помочь ей.
"Он продал мне восемь таблеток за бешеные деньги. Но они никакого эффекта не произвели".
Тогда женщина пошла в интернет и наткнулась на сайт благотворительной организации, которая высылает медикаменты для аборта женщинам в страны, где процедура их получения ограничена. Там она получила информацию и моральную поддержку.
В концов концов таблетки, купленные у врача, подействовали и вызвали сильнейшее кровотечение, однако прерывание беременности оказалось неполным. Спустя неделю Арезу пришлось срочно везти в частную медицинскую клинику - с ней была сестра. "Я солгала им, сказала, что мой муж во Франции, а мои документы заперты где-то в сейфе, и мне срочно нужен аборт с квалифицированной помощью".
Персонал клиники не хотел принимать пациентку. Арезу называет чудом то, что ее все-таки положили в больницу и поверили ей на слово.
"Я врала, как могла, в итоге меня взяли и уже через полчаса сделали процедуру вакуумной аспирации. Это был худший кошмар в моей жизни", - говорит она.
Около 14% абортов, совершаемых в мире, крайне опасны по классификации ВОЗ: это значит, что их выполняют неподготовленные люди, не имеющие медицинской подготовки, с применением опасных способов - таких как применение посторонних предметов или отваров растений.
Опасность инфекций и незавершенного аборта в этих случаях многократно возрастает. Если аборт оказался незавершенным (неполным), медики в этих случаях советуют прибегнуть либо к дальнейшему принятию медикаментов либо к хирургическому вмешательству.
От осложнений при аборте каждый год умирают по меньшей мере 22800 женщин, свидетельствует доклад американского Института Гуттмахера, проводящего исследования в области репродуктивного здоровья.