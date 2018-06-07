В интернет за абортом: как женщины в разных частях света обходят запреты

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Поисковых запросов по словам "таблетки для прерывания беременности" во всем мире стало вдвое больше за последние десять лет, показало исследование Би-би-си. В тех страх, где законы более жестко ограничивают - или полностью запрещают - аборты, таких запросов больше в несколько раз.

Покупая таблетки онлайн или делясь друг с другом советами через группы в мессенджере WhatsApp, женщины все шире используют новые технологии для обхода запретов властей.

В цифровую эпоху подпольные или "домашние" аборты теперь начинаются у экрана домашнего компьютера или смартфона.

Жителей тех государств, где законы об абортах наиболее строги - прерывание беременности разрешено только в случае опасности для жизни женщины или запрещено вообще, - ищут в сети "таблетку для аборта" мизопростол более чем в 10 раз чаще, чем более либеральных в этом отношении стран, показал анализ, проведенный проектом Би-би-си "100 женщин". Исследование поисковых запросов включало в себя запросы на разных языках, не только на английском, и охватило информацию от компании Google за последние пять лет.

Основных способов искусственного прерывания беременности два: хирургический и медикаментозный. Медикаментозный состоит в том, что надо принять сначала одну таблетку, через несколько часов - другую, и их комбинация вызывает кровотечение и выкидыш.

В странах типа Британии эти медикаменты женщина просто получит по рецепту, выписанному терапевтом. Но там, где аборты существенно ограничены (начиная с соседней Ирландии до Ирана и дальше), вбивая в строку поиска названия и покупая их онлайн, женщины идут на нарушение закона и рискуют подвергнуться уголовному преследованию.

В соответствии с данными Google, лидерами в поиске мизопростола в сети являются две страны: Гана и Нигерия.

В Гане аборты дозволяются только если беременность наступила в результате изнасилования, инцеста, если она угрожает психическому здоровью женщины или если плод поврежден.

В Нигерии закон строже: аборт разрешен только для спасения жизни женщины.

Из 25 стран, проявляющих самый высокий интерес к поиску мизопростола в интернете, 11 расположены в Африке и 14 - в Латинской Америке. Почти во всех этих 25 государствах - за исключением Замбии и Мозамбика - аборты запрещены полностью или разрешены только в случае угрозы жизни и здоровью женщины.

В Ирландии принятие абортивных таблеток наказывается 14 годами тюремного заключения. Впрочем, в результате прошедшего в мае референдума закон будет меняться - но пока что он действует.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который сам поддерживал либерализацию законодательства, заявил, что жесткие запреты будут сняты к концу этого года.

Би-би-си недавно рассказывала о группе в WhatsApp, действующей в Бразилии - в этом чате женщины добывают таблетки и делятся консультациями и своим опытом.

Жулиана (это не настоящее имя) была одной из таких женщин, искавших помощь в WhatsApp. "Я проделала процедуру одна дома, в чате в WhatsApp написала время, когда я начну", - рассказала 28-летняя бразильянка.

"Другие женщины в группе были готовы прийти на помощь, поделиться информацией, обсудить сомнения и страхи. Это придало мне сил в какой-то степени. Хорошо знать, что ты не одна", - говорит Жулиана.

Данные по интернет-поиску в Google показывают не только то, в каких странах интерес к этой теме выше всего, но и частоту, с которой конкретные слова или фразы вбиваются в строку поиска.

"Таблетки для аборта" - самый популярный запрос во всех без исключения странах, покрытых исследованием. "Как вызвать выкидыш", - спрашивают в 2/3 стран. Вопросы о конкретном использовании и дозировке мизопростола занимают третье место.

Но помимо медикаментов женщины также ищут в интернете альтернативные методы, набирая слова "петрушка", "корица", "витамин С", "аспирин" и "отвар" в сочетании с фразой "прерывание".

В половине стран топ-фразой в поисковиках относительно абортов была "домашние средства для аборта". Медики ранее изучили "народные средства", традиционно использовавшиеся знахарками в странах к югу от Сахары, и пришли к выводу, что некоторые растения действительно оказывают воздействие на матку, но контролировать дозировки и опасные побочные эффекты в таких условиях практически невозможно.

Ни один из "народных методов" не считается безопасным по меркам Всемирной организации здоровья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос об абортах остро стоит на политической повестке дня в Аргентине: на улицы городов выходят и сторонники, и противники их запрета

По данным ВОЗ, из 55 млн абортов, совершаемых в мире каждый год, почти половина - около 25 млн - производится небезопасными для женщины методами.

Даже мизопростол - хотя обычно считается безопасным - при самостоятельном применении без медицинского надзора несет риск осложнений.

"Даже если препарат абсолютно качественный и вы делаете все по инструкции, все равно есть процент неудач", - говорит Даммика Перера, глобальный директор по медицине в фонде имени Мэри Стоупс (организации, пропагандирующей право выбора женщин в репродуктивной сфере).

Купив таблетку в интернете или получив ее от кого-то, не имеющего медицинской квалификации, женщина повышает риск неудачного аборта, говорит он. А обратиться за медпомощью после прерывания они зачастую боятся: "Боязнь позора, деньги, географическая недоступность -все это заставляет женщин колебаться и отказываться от обращения к врачу, что увеличивает риски для здоровья".

"Дело улучшается, но прогресс медленный, - говорит Перера. - Если смотреть глобально, то сделаны и шаги вспять, в США, например, но я остаюсь оптимистом".

История Арезу

Студентка юридического факультета Арезу рассказала корреспондентам Би-би-си свою историю. Арезу живет в Иране. Недавно она забеременела от своего бойфренда, с которым они встречаются пять лет. По ее словам, они всегда предохранялись.

"Я зашла во все гинекологические клиники и кабинеты, которые видела в городе. Доктора меня осматривали, и как только слышали, что я не замужем и что мне нужно сделать аборт, тут же отказывались", - рассказывает Арезу.

Она подделала документ о том, что якобы состоит в разводе, и уговорила одного врача помочь ей.

"Он продал мне восемь таблеток за бешеные деньги. Но они никакого эффекта не произвели".

Тогда женщина пошла в интернет и наткнулась на сайт благотворительной организации, которая высылает медикаменты для аборта женщинам в страны, где процедура их получения ограничена. Там она получила информацию и моральную поддержку.

В концов концов таблетки, купленные у врача, подействовали и вызвали сильнейшее кровотечение, однако прерывание беременности оказалось неполным. Спустя неделю Арезу пришлось срочно везти в частную медицинскую клинику - с ней была сестра. "Я солгала им, сказала, что мой муж во Франции, а мои документы заперты где-то в сейфе, и мне срочно нужен аборт с квалифицированной помощью".

Персонал клиники не хотел принимать пациентку. Арезу называет чудом то, что ее все-таки положили в больницу и поверили ей на слово.

"Я врала, как могла, в итоге меня взяли и уже через полчаса сделали процедуру вакуумной аспирации. Это был худший кошмар в моей жизни", - говорит она.

Около 14% абортов, совершаемых в мире, крайне опасны по классификации ВОЗ: это значит, что их выполняют неподготовленные люди, не имеющие медицинской подготовки, с применением опасных способов - таких как применение посторонних предметов или отваров растений.

Опасность инфекций и незавершенного аборта в этих случаях многократно возрастает. Если аборт оказался незавершенным (неполным), медики в этих случаях советуют прибегнуть либо к дальнейшему принятию медикаментов либо к хирургическому вмешательству.

От осложнений при аборте каждый год умирают по меньшей мере 22800 женщин, свидетельствует доклад американского Института Гуттмахера, проводящего исследования в области репродуктивного здоровья.