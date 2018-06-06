Дума предложила отменить "надзорные каникулы" в ТЦ из-за "Зимней вишни"

Правообладатель иллюстрации DONAT SOROKIN/TASS Image caption Законодатели считают, что "надзорные каникулы" для крупных объектов пора заканчивать

Госдума подготовила законопроект, который отменит "надзорные каникулы" для объектов массового скопления людей. Как пояснили Би-би-си депутаты, речь идет о любых зданиях, которые вмещают более 50 человек.

"...исключаются ограничения по проверкам соблюдения требований пожарной безопасности задний и сооружений, связанных с массовым пребыванием людей - так называемыми надзорными каникулами", - заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По словам депутата, законопроект уже разослан по профильным ведомствам.

Так называмые "надзорные каникулы" - освобождение малого бизнеса от любых проверок - были введены в 2016 году и, если не будет принято решение их продлить, должны закончиться в конце этого года. Предполагалось, что мера снизит административную нагрузку на малый бизнес.

При этом именно отсутствие проверок власти назвали одной из причин того, что здание ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не соответствовало требования пожарной безопасности. Там, в частности, были заблокированы пожарные выходы.

"Система сегодняшних "надзорных каникул" свое дело сделала, отработала, и в принципе с 1 января 2019 года все должно пойти в рамках рискоориентированной модели", - сказал Русской службе Би-би-си главный пожарный инспектор России Ринат Еникеев.

Новая модель подразумевает, что проверки будут производиться не сплошным методом, а исходя из степени риска, которую несёт тот или иной объект.

Эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко в беседе с Русской службой Би-би-си поддержал идею отмены "надзорных каникул".

"Надзорные каникулы, я считаю, нужно исключить, потому что это расслабляет, и мы все видим, к чему это приводит. То есть собственники здания не считают нужным в связи с этим выполнять требования противопожарной безопасности, потому что знают, что все равно их никто проверять не будет. И вот мы получаем ситуацию как в "Зимней вишне", в частности", - сказал он.

Пожар в кемеровском торговом центре 'Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. По официальным данным, он унес жизни 60-ти человек, большинство из которых дети.

В рамках уголовного дела, возбужденного после пожара, задержаны 10 человек, среди которых глава кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов и глава отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев.

По версии следствия, они допустили халатность при организации проверок пожарной безопасности. В следственном комитете полагают, что "Зимняя вишня" работала с многочисленными нарушениями противопожарных норм. Во вторник в Кемерово приехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил дополнительно проверить сотрудников местных контролирующих органов на коррупцию.

Помимо отмены "надзорных каникул", депутаты рассматривают еще несколько предложений по реформе пожарного надзора: предлагают дать ему возможность участия в комиссиях при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов, сделать противопожарные проверки объектов регулярными и проводить их без предварительного уведомления.

Кроме того, среди обсуждаемых предложений - ужесточить ответственность арендаторов, управляющих компаний и должностных лиц и обязать их иметь в зданиях противогазы на всех возможных посетителей.

Трагедия в Кемерове спровоцировала массовые проверки в торговых центрах по всей России, где также были найдены серьезные нарушения. Согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, только 36% россиян считают, что в торговых центрах соблюдаются все необходимые меры пожарной безопасности.