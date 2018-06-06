Не хотели продавать рекламу: как основатели WhatsApp не ужились в Facebook

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уход Яна Кума из собственного детища - WhatsApp - не был связан со скандалом вокрг утечки данных Facebook компании Cambridge Analytica

Спор с Facebook о размещении рекламы и способах извлечения прибыли заставил обоих основателей WhatsApp хлопнуть дверью и отказаться от потенциального вознаграждения в 1,3 млрд долларов. Но можно ли было избежать конфронтации?

О своем уходе сооснователь Ян Кум объявил месяц назад. По словам основателя самого популярного мессенджера в мире, после почти 10 лет работы над WhatsApp он собирается заняться другими вещами, которые его увлекают: "Буду коллекционировать раритетные Porsche, возиться с тачками и играть в алтимат-фрисби".

Партнёр Кума Брайан Эктон отошел от дел ещё в ноябре прошлого года.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг поблагодарил Кума за все, что он сделал для компании, и пообещал сохранить нетронутыми основные ценности WhatsApp.

Цукерберг сказал тогда: "Ян провёл колоссальную работу, создавая WhatsApp. Он был неутомимым борцом за приватность и ключи шифрования".

Наутро после объявления о своём уходе Кум - один из немногих топ-менеджеров Силиконовой долины, открыто поддерживавших Дональда Трампа в его борьбе за пост президента США, - заметил, что статусы в WhatsApp могли бы стать "единственным уместным местом" для рекламы.

"Отбить деньги за покупку"

В 2014 году уроженец Украины Ян Кум и мичиганец Брайан Эктон продали самый популярный мессенджер Facebook за 22 млрд долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории компании Марка Цукерберга.

Кум и Эктон обещали, что WhatsApp никак не изменится после перехода в руки Facebook. В частности, они не хотели, чтобы в мессенджере появлялась реклама, и не хотели торговать данными пользователей.

До перехода в группу Facebook мессенджер был убыточным: его выручка за 2013 год составляла чуть более 10 млн долларов, а чистый убыток превышал 138 млн долларов.

Единственным источником дохода для WhatsApp была плата 99 центов в год за установку мессенджера.

Оба основателя в прошлом работали в Yahoo, WhatsApp они придумали в 2009 году.

"Оскорбление для интеллекта"

Как именно Facebook собирался зарабатывать на WhatsApp, известно не было; мессенджер начал нанимать людей, связанных с монетизацией, только в середине 2017 года, писало издание Recode.

С момента приобретения WhatsApp увеличил пользовательскую базу почти на миллиард человек, в основном за счет развивающихся стран, в том числе Индии, Бразилии и России.

Как утверждала ранее Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, конфликт Яна Кума с руководством Facebook носит затяжной характер: и Кум, и другой основатель WhatsApp Брайан Эктон были недовольны тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.

После своего увольнения Эктон стал критиковать Facebook, а после скандала с утечкой данных более 80 млн пользователей социальной сети в распоряжение компании Cambridge Analytica и вовсе призвал удалять аккаунты в этой соцсети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В нужном месте в нужное время: взлету "Фейсбука" способствовало появление недорогих мобильных устройств, подключенных к интернету

По сведениям издания, Кум устал противодействовать попыткам Facebook монетизировать сервис за счет анализа пользовательских данных и в последние месяцы стал реже появляться в офисе.

Ещё в 2012 году - за два года до продажи в Facebook - Кум и Эктон написали программную статью, где назвали рекламу "оскорблением для интеллекта".

Facebook под руководством Марка Цукерберга и Шерил Сандберг, наоборот, принципиально зарабатывает миллиарды на таргетированной рекламе, и эта модель осталась неизменной даже после весеннего скандала с Cambridge Analytica.

Именно в этом, полагают эксперты, изначальная несовместимость двух соцсетей, хотя в 2014 году сразу после покупки Цукерберг говорил, что полностью согласен с Кумом в том, что на рекламе мессенджерам зарабатывать не стоит.

"Пассивно-агрессивные отношения"

Тем не менее, с годами столкновения двух разных философий в одной компании становились всё сильнее: как сказал Wall Street Journal один инсайдер в беседе с Wall Street Journal, они приобрели "пассивно-агрессивный" характер.

"Со стороны Кума и Эктона было немного наивно надеяться на нежелание Facebook заработать на их детище. Facebook - он про бизнес, а не про благотворительность", - заметил в WSJ эксперт по диджитал-маркетингу и соцмедиа Нэйт Эллиот.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Операционный директор Facebook Шерил Сандберг всегда говорила о важности таргетированной рекламы

После скандального призыва Эктона удаляться из Facebook Куму и Сандберг пришлось "неприятно поговорить", уверяет источник издания.

Интересно, что ни Эктон, ни Кум не получили пакеты акций Facebook, поскольку покинули корпорацию до истечения их контрактов в ноябре этого года. Если бы они доработали до этого месяца, то могли бы получить пакеты стоимостью 900 млн и 400 млн долларов соответственно.

Однако у двух коллективов возникли проблемы ещё при переезде команды WhatsApp в штаб-квартиру Facebook в калифорнийском Менло-Парке: разногласия затрагивали даже офисную мебель.

Кум и Эктон предлагали альтернативные способы увеличить выручку WhatsApp - например, продавать рекламу брендов только тем пользователям, которые уже покупали их продукцию, - но это не устроило руководство Facebook, которое доказывало, что и купленный ими Instagram успешно перешёл на модель таргетированной рекламы.

После ухода Кума WhatsApp внутри Facebook управляет Крис Дэниэлс - давний менеджер компании, на плечи которого и ложится обеспечение монетизации мессенджера.

Рекламы в WhatsApp всё ещё нет.