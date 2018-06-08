"Русланы" снова хотят строить в России. Есть ли в этом смысл?

Правообладатель иллюстрации Sharifulin\TASS Image caption Возобновить производство "Русланов" в России хотят уже давно, но нужен ли он кому-нибудь?

В России вновь заговорили о возобновлении производства Ан-124 в Ульяновске. Русская служба Би-би-си анализирует, есть ли у России техническая возможность сделать это, нужно ли это рынку, и, главное, стоит ли сейчас начинать производство самолета образца 1980-х.

"Цена самолетов Ан-124-100М-150, серийный выпуск которых планируется возобновить в Ульяновске, сегодня труднопредсказуема. Не исключено, что она может составить порядка 150 миллионов долларов", - президент группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин сказал это во время посещения авиационного завода "Авиастар" десять лет назад, в марте 2008 года.

За год до этого, в августе 2007 года Россия и Украина подписали соглашение о возобновлении серийного производства "Русланов".

Спустя десять лет перспективы этого проекта неясны, с учетом отношений России и Украины. Но тем не менее 2 июня командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сказал в эфире "Эха Москвы", что вопрос о возобновлении производства "регулярно рассматривается", и что его "никто не снимал". Его поддержал генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина и вице-президент ОАК Алексей Рогозин, сын нынешнего главы Роскосмоса и бывшего вице-премьера российского правительства.

"Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей", - сказал Алексей Рогозин 3 июня (его цитирует ТАСС).

Возможно ли это?

Уникальный самолет для уникального рынка

Ан-124 "Руслан" был спроектирован в 1970-х годах в КБ Антонова. Самолет строился на заводе Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, который теперь называется "Авиастар-СП", и киевском заводе "Авиант". Производство велось до середины 1990-х годов. Затем его свернули, хотя самолеты достраивались до середины 2000-х годов.

Этот тип самолета вместе с Ан-225 и американским транспортником С-5 Galaxy относятся к классу сверхтяжелых военно-транспортных машин. А поскольку Galaxy не используется нигде, кроме ВВС США, то "Руслан" фактически является единственным гражданским сверхтяжелым и сверхвместительным серийным транспортным самолетом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ан-124 незаменим, когда нужно перевезти что-то очень большое и очень тяжелое, например, фюзеляж Boeing 737

Изначально построенный для переброски по воздуху негабаритных военных грузов, таких как баллистические ракеты или бронетехника, Ан-124 отличается от гражданских транспортных машин усиленной конструкцией планера, наличием погрузочной рампы и низкой топливной эффективностью.

"Руслан" (как и Galaxy) строился для быстрой переброски войск любой ценой. В 1970-х и 1980-х годах стоимость летного часа в США и СССР была не таким уж важным показателем по сравнению с необходимостью выполнения оборонных задач.

После развала СССР выяснилось, что в мирное время грузов для такого самолета немного, и по большей части они коммерческие, а не военные. Гражданские "Русланы" стали возить детали космических ракет, спутники, турбины, фюзеляжи и прочие грузы, которые оказывались слишком тяжелыми и большими для обычных транспортников.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption НАТО может использовать американские С-17, но они недостаточно велики

В середине 2000-х годов начал развиваться еще один рынок - военные перевозки в интересах НАТО. С 2006 года действует программа привлечения сторонних перевозчиков к транспортировке военных грузов в интересах Североатлантического Альянса - SALIS.

Она должна была помочь европейским членам НАТО решить проблему нехватки крупных транспортных самолетов. Американские военно-транспортные С-5 Galaxy не участвуют в операциях европейских партнеров США, а доставлять крупногабаритные и тяжелые военные грузы на плохо подготовленные аэродромы можно только самолетами типа "Руслан".

"Аны" стареют и дорожают

Но негабаритные и тяжелые перевозки - довольно узкий сегмент рынка.

"Антоновцы" и "волго-днепровцы" по сути создали этот рынок с нуля, но это вечно не может продолжаться. Эти самолеты новее не становятся, обслуживание их становится все дороже. Они могут нормально летать, но поддержание их летной годности начинает стоить бешеных денег", - сказал Би-би-си генеральный директор Infomost Consulting Борис Рыбак.

О том, что стремительно стареющий парк "Русланов" становится все дороже поддерживать в работоспособном состоянии, еще в 2012 году заявил топ-менеджер "Волга-Днепр" Валерий Габриель. Он сказал, что спрос на рынке негабаритных и сверхтяжелых перевозок довольно стабильный, но доходы перевозчика падают из-за возрастающей стоимости обслуживания "Русланов".

Габриель тогда сравнил Ан-124-100 и транспортные Boeing-747-8F. Выяснилось, что себестоимость перевозок у "Руслана" на 40% выше: 33 375 долларов за летный час у "Руслана" против 23 835 долларов у Boeing-747-8F.

"Антоновцы" и "волго-днепровцы" по сути создали этот рынок с нуля, но это вечно не может продолжаться. Эти самолеты новее не становятся, обслуживание их становится все дороже Борис Рыбак, генеральный директор Infomost Consulting

На этом рынке также представлены сравнительно новые самолеты для перевозки негабаритных грузов Airbus A300-600ST Beluga и Boeing 747 LCF Dreamlifter. Последний по размерам грузовой кабины и грузоподъемности приближается к "Руслану", но таких самолетов построено всего четыре.

Сколько "Русланов" нужно рынку?

10 лет назад глава компании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин сказал, что при стоимости одного "Руслана" в 150 млн долларов рентабельность возобновленного серийного производства наступит после продажи 33-го самолета.

Нужно ли столько самолетов на рынке?

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association - IATA), в 2018 году рынок грузовых перевозок вырастет на 4,5%. По оценке корпорации Boeing, до 2035 года на этом рынке понадобятся 547 тяжелых транспортных самолетов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ан-124 неплохо выглядит во время военных парадов, но у минобороны для него не так много грузов

На рынке обычных грузовых перевозок тяжелым считается самолет грузоподъемностью более 80 тонн. В этой категории у "Антонова" немало конкурентов, современных, производство которых поставлено на поток.

Так, дочерняя компания группы "Волга-Днепр" - "ЭйрБриджКарго" - использует самолеты Boeing 777F максимальной грузоподъемностью 102 тонны и Boeing 747-8F (140 тонн). Грузоподъемность Ан-124-100 составляет 120 тонн.

Но есть некоторые категории грузов, где у Ан-124 конкурентов почти нет, говорит главный редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий.

"Длинномерные грузы, например, если не брать "Русланы", сейчас только Boeing 747 может перевозить, у которого носовая часть полностью откидывается. В те самолеты, у которых только боковые люки, вы длинномерные грузы не погрузите", - уточняет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грузовой Boeing 747 в некоторых вариантах даже превосходит "Руслан" по грузоподъемности, но для него нужна специальная аэродромная инфраструктура

По словам Алексея Синицкого, этот сегмент очень непростой с точки зрения планирования.

"Какой-нибудь кусок турбины для гидроэлектростанции "Боингом" не перевезешь, а "Русланом" перевезешь. С другой стороны, ну насколько часто нужно возить эти турбины?" - говорит эксперт.

Это рынок постоянно меняется. С одной стороны, рост космической индустрии приводит к увеличению потребности в негабаритных перевозках деталей ракет, спутников и прочих космических грузов, с другой - снижение цен на нефть сокращает и перевозки в интересах топливной индустрии.

Кусок турбины для гидроэлектростанции, конечно же, "Боингом" не перевезешь, а "Русланом" перевезешь. С другой стороны, ну насколько часто нужно возить эти турбины? А с третьей стороны, иногда же их нужно возить! Алексей Синицкий , Главный редактор "Авиатранспортного обозрения"

Министерство обороны, которое также могло бы обеспечить заказами производителей нового самолета, в последние годы не демонстрировало желания закупать сверхтяжелые транспортники.

В 2013 году, в самый разгар кампании по возобновлению производства "Русланов" в России и Украине, газета "Ведомости" узнала, что российское минобороны признало эту программу нецелесообразной, одобрив лишь ремонт самолетов на ульяновском заводе "Авиастар" и модернизацию военных Ан-124 в Ан-124-150М.

Фактически это означало, что военные закупать Ан-124 не собираются.

Это решение, как написала газета, было принято на совещании, в котором участвовал замминистра обороны Юрий Борисов. Теперь он стал вице-премьером, курирующим вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Морально устаревший самолет

С восстановлением "Руслана" в его прежнем виде есть и другие сложности.

В его производстве в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. Восстановить эту технологическую цепочку сейчас невозможно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экипаж из шести человек в современном самолете выглядит анахронизмом

Нет данных о том, какая часть документации самолета находится в Ульяновске. Но в любом случае для современного производства эти документы необходимо оцифровать.

Кроме того, в России для такого самолета не производят мощного двигателя. Мотор Д-18Т для Ан-124 производится на украинском предприятии "Мотор Сич".

И в принципе строить сейчас самолет образца начала 1980-х уже нельзя. Он морально устарел. И к нему будут предъявляться другие требования, в том числе и со стороны ИКАО.

По словам Алексея Синицкого, такой самолет как "Руслан" сейчас должен быть серьезно модернизирован. В частности, самолет должен получить новую цифровую авионику, фактически новую кабину. "Если копать совсем глубоко, то нужно будет новый самолет спроектировать", - считает эксперт.

При этом нерешенным остается вопрос с украинским предприятием "Антонов", создателем "Руслана" и держателем сертификата типа. Украинское предприятие уже не раз заявляло, что внесение изменений в конструкцию Ан-124 без его ведома нарушает международные правила.

Но член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что выпуск самолета Ан-124 "Руслан" могут возобновить под новым брендом.