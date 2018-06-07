10 главных заявлений Путина на "прямой линии". Коротко

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Владимир Путин в четверг в 16-й раз в прямом эфире ответил на вопросы россиян. Русская служба Би-би-си посмотрела четырехчасовой эфир и выбрала главные заявления и обещания президента России.

Подоходный налог не вырастет, а налог с продаж не введут

Власти в ближайшее время продолжат заниматься "налоговой настройкой", но введение прогрессивной шкалы и налога с продаж в планах не значится. "Как только он [прогрессивный НДФЛ] вводится, часть граждан, у которых высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно", - заявил Путин.

В правительстве и экспертном сообществе многие выступали за введение налога с продаж, но и от этой идеи отказались: "Это серьезная нагрузка на экономику в целом и это серьезная нагрузка на граждан, потому что это приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, что введение такой нормы нецелесообразно".

Путин не стал отвечать на вопрос о пенсионном возрасте

Сразу несколько вопросов, которые задали на "прямой линии", были посвящены будущей пенсионной реформе, однако Путин не стал говорить о мерах, которые планируют власти.

"Задача правительства - повышение доходов пенсионеров, значительное повышение. Надо уменьшить в два раза число людей, живущих за чертой бедности. А как будет эту задачу решать правительство, - это мы обсудим. Ещё раз скажу: главная задача - повышение уровня жизни граждан. И это обязательно нужно сделать", - сказал глава государства.

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Борьбу с экстремизмом не нужно доводить до абсурда

Тему экстремизма во время эфира поднял писатель, депутат "Справедливой России" Сергей Шаргунов. Он рассказал президенту об осужденных за "лайки и репосты", а также упомянул уголовное дело против инициаторов референдума по введению ответственности для власти за результаты работы. Среди осужденных по этому дело — журналист РБК Александр Соколов, о его деле Путина уже неоднократно спрашивали журналисты. Президент обещал обратить внимание на ситуацию, однако в итоге Соколов был осужден на 3,5 года колонии.

"Я с вами согласен. Судебная, правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности и корректироваться. Если речь идет о распространении информации, которая является экстремистской, то, конечно, должны применяться общие правила: нарушил - ответь. Но нужно определиться с понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и до абсурда", - заявил Путин. При этом президент пообещал, что власти продолжат ставить заслон "экстремизму, пропаганде суицидов и распространению фашистских каких-то идей". Помочь определиться с "понятиями" может Верховный суд.

Соцсети не запретят

О возможном закрытии отдельных социальных сетей, например, Instagram и YouTube, Путина спросили блогеры - специальное включение с ними было организовано из бизнес центра Москва-сити. "Я понимаю вашу озабоченность и озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете, но мы не собираемся ничего закрывать", - пообещал Путин.

Президент при этом прокомментировал и ситуацию с мессенджером Telegram, который в России решили заблокировать за отказ предоставить ключи шифрования. "Когда представители правоохранительных органов и спецслужб говорят мне, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов и вовремя принять решение, потому что она зашифрована, как я должен на это реагировать? Это же в первую очередь вопрос безопасности, - объяснил Путин, но тут же добавил. - Легче всего запретить. Труднее - найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути".

Россия не думала об обмене Сенцова

Во время "прямой линии" Владимира Путина спросили, думал ли он о возможном обмене российского журналиста Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. "Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали. А думали о том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине", - сказал Путин. По его словам, Сенцова задержали "не за журналистскую деятельность", как Вышинского, "а за подготовку теракта, подготовку взрыва, от которого могли пострадать конкретные люди".

СБУ подозревает Вышинского в подготовке подрывных акций в Крыму и самопровозглашённых республиках Донбасса. Сенцов, по версии российских правоохранителей готовил теракт в Крыму. Он получил 20 лет тюрьмы. Сенцов с 14 мая держит голодовку в колонии, требуя освободить 64 украинцев, находящихся в заключении в России, их он считает политзаключенными.

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Российские военные остаются в Сирии

Сергей Михайлов из Карачаево-Черкесии спросил Путина, когда российский контингент полностью выведут из Сирии. Путин ответил, что российские военные останутся на базах в порту Тартус и аэродроме Хмеймим, "пока это будет выгодно нашей стране", и выводить их не планируется. "Они там для того, чтобы обеспечить интересы России", - отметил президент.

Путин отметил, что российские вооруженные силы получили уникальный опыт применения в боевых условиях, и "никакие учения не идут в сравнение". Президент признал, что это связано с потерями, и пообещал не забывать о семьях погибших военных. Но миссия в Сирии, по его словам, важна для защиты интересов страны. Путин считает, что уехавших воевать в запрещенное "Исламское государство" граждан России лучше уничтожать там, "чем принимать их здесь с оружием в руках".

Ранее Путин уже дважды говорил о выводе российских сил из Сирии. Операцию там Россия начала 30 сентября 2015 года. В марте 2016 года Путин объявил о выводе основной части российской группировки из Сирии. После этого, однако, российская авиация продолжила наносить удары. В декабре 2017 года президент прилетел на авиабазу Хмеймим сам и приказал приступить к выводу из Сирии российской группировки войск.

По официальным данным минобороны, российские вооруженные силы потеряли в Сирии более 90 военнослужащих, из них 40 человек - в боях. Однако, по версии СМИ, погибших россиян куда больше. В частности, по подсчетам агентства Рейтер, только в 2017 году в Сирии погиб также 131 российский наемник (агентство отмечает, что военнослужащих эта цифра не учитывает).

Капиталы надо держать в России

Ведущий Кирилл Клейменов сказал Путину, что на Западе (и, в частности, в Англии) "кошмарят" российских представителей крупного бизнеса, и спросил, что делать. Путин сказал, что предупреждал об этом, и посоветовал капиталы держать на родине. "Кто же будет помогать им за границей? Там их только преследуют", - отметил президент, но кто эти "они" не уточнил. Преследование российского бизнеса - большая ошибка Запада, подрывает доверие к экономической политике ведущих стран, добавил президент.

С проблемами столкнулся, в частности, предприниматель Роман Абрамович - Великобритания не ответила на его запрос о продлении инвесторской визы. Интересы в Великобритании есть у Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Правительство борется с ростом цен на бензин

Первый видеовопрос на "прямой линии" касался высокой стоимости топлива - дальнобойщик из Санкт-Петербурга интересовался: "45 рублей за литр солярки, сколько возможно это терпеть?".

Путин объяснил происходящее "неточным регулированием в сфере энергоресурсов" - цены на нефть выросли, экспорт сырой нефти стал выгоднее, вот цены и растут. Он напомнил, что правительство снизило акциз на топливо, а замет призвал к ответу министра энергетики Александра Новака. Тот отчитался: "Рост цен остановлен". И рассказал об идее повысить пошлины на экспорт, чтобы снизить экспорт и обеспечить равновесие цен. "Готовьте законопроект, я все поддержу", - ответил Путин.

Image caption Эту картинку Путину показали во время дискуссии о ценах на бензин

Ведущий Кирилл Клейменов показал президенту мем - Путин на картинке заправляет желтую Ладу Калину, и удивленно смотрит на счетчик. Подпись: "Ну и цены!!". Путин посмеялся

Президент не слышал о скандале со Слуцким

В марте этого года сразу трое российских журналисток, в том числе корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова, заявили о домогательствах со стороны депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Произошедшее комментировали высокопоставленные чиновники, в том числе председатель Госдумы и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но Путин заявил, что ничего не слышал об этом. В то же время президент знает о борьбе с домогательствами в Голливуде.

"Не слышал ничего об этой истории. Но у меня конечно есть на этот счет свое мнение. Сейчас развертываются целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, десяти, двадцати, тридцатилетней давности. Нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола и вероисповедания, но возникает вопрос - почему это делалось не 10 лет назад? - ответил Путин на вопрос РБК. - Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию".

Путину не одиноко на политическом Олимпе

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Отвечая на вопрос о невысокой политической конкуренции в России, Владимир Путин заявил, что ему не одиноко "на политическом Олимпе". "Потому что это тот случай, когда, что называется, "один в поле не воин". Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов в работе, сегодня можно - и это касается не только России, но и любой другой страны мира - только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов, единомышленников. У меня такая команда есть", - объяснил президент.

Традиционно Путину задали вопрос и о том, определил ли он своего преемника. "Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника - в классическом смысле слова - нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации", - ответил он.