Россия потратила на спасение банков триллионы. Что можно было сделать на эти деньги?

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Tarasenkov/tass Image caption Эльвира Набиуллина уточнила сумму потраченных на спасение банков средств

Банк России израсходовал на оздоровление трех финансовых групп так называемого "московского банковского кольца" 2,6 трлн рублей.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Благодаря помощи, российская экономика избежала потерь в прошлом году в размере не менее 2,6 трлн рублей, утверждалось в годовом отчете ЦБ за прошлый год. Ущерб мог бы быть и больше: данная оценка получена на основе лишь известной регулятору информации, подчеркивалось в тексте.

Три проблемных финансовых конгломерата, которые имела в виду Набиуллина, - это ФК "Открытие", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк". После санации они перешли в собственность государства. Конечная цель их финансового оздоровления - продажа частным инвесторам.

Насколько велика сумма, озвученная Набиуллиной? По расчетам Би-би-си, на 2,62 трлн можно было бы сделать следующее.

17 дней полностью содержать все население России , включая стариков и детей (цифра получена на основе данных Росстата о среднедушевых доходах всех россиян за 2017 года).

, включая стариков и детей (цифра получена на основе данных Росстата о среднедушевых доходах всех россиян за 2017 года). Пять месяцев платить пенсию по старости всем российским пенсионер ам , получающим выплаты из ПФР (их насчитывается 43 млн человек; данные на 1 января 2018 года).

, получающим выплаты из ПФР (их насчитывается 43 млн человек; данные на 1 января 2018 года). Провести еще три ч емпионата мира по футболу в России после того, что начнется 14 июня. В действительности можно провести даже больше аналогичных турниров с учетом того, что к следующему аналогичному первенству будет уже готова необходимая инфрастуктура вроде стадионов.

в России после того, что начнется 14 июня. В действительности можно провести даже больше аналогичных турниров с учетом того, что к следующему аналогичному первенству будет уже готова необходимая инфрастуктура вроде стадионов. На 10 месяцев отменить налог на доходы физических лиц , который платят все работающие россияне, или налог на добавленную стоимость , заложенный в цену всех продающихся в стране товаров и услуг. В 2017 году каждый из этих налогов принес в казну около 3 трлн рублей. Впрочем, если бы у правительства оказались в распоряжении "лишние" 2,6 трлн рублей, то, скорее всего, никакие налоги отменять бы не стали, а просто закрыли бы этими деньгами дефицит федерального бюджета (1,3 трлн рублей) и еще половина этих денег осталась бы нетронутой.

, который платят все работающие россияне, или , заложенный в цену всех продающихся в стране товаров и услуг. В 2017 году каждый из этих налогов принес в казну около 3 трлн рублей. Впрочем, если бы у правительства оказались в распоряжении "лишние" 2,6 трлн рублей, то, скорее всего, никакие налоги отменять бы не стали, а просто закрыли бы этими деньгами дефицит федерального бюджета (1,3 трлн рублей) и еще половина этих денег осталась бы нетронутой. Почти удвоить расходы на оборону, если бы дополнительный доход было бы решено отдать военному ведомству. В 2017 году расходы по этой статье достигли 2,9 трлн рублей.

Из чего сложилась сумма, названная Набиуллиной?

Большая часть - 1,5 трлн рублей - это то, что получили от ЦБ банк "Траст", "Рост банк" и "Автовазбанк". После того, как у этих кредитных организаций начались проблемы, их оздоровлением занялись "Открытие", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк" соответственно.

Однако впоследствии им самим потребовалась санация, которой занялся уже Центробанк через Фонд консолидации банковского сектора. В состав указанных групп входят не только собственно банки, но также пенсионные фонды и иные финансовые организации.

Три фингруппы включают в состав так называемого "московского банковского кольца", к которому аналитики также относят Московский кредитный банк. Его участники в некотором смысле "закольцованы" взаимными операциями в адрес друг друга.

По словам Набиуллиной, операции производились для того, чтобы "обходить наше регулирование, камуфлировать риски".