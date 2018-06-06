Сенат США: Обама дал Ирану доступ к американским банкам в обход санкций

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иран пытался получить свои деньги через Катар

Администрация Барака Обамы дала Ирану возможность обойти ключевые американские санкции и получить доступ к миллиардам долларов в твердой валюте, полученных от добычи нефти.

Об этом идет речь в 52-страничном докладе постоянного подкомитета сената США по расследованиям. Оно длилось два года, но его результаты были обнародованы лишь в среду, 6 июня.

Согласно выводам авторов доклада, США предоставили Ирану доступ к своей банковской системе в начале 2016 года - вскоре после того, как было подписано иранское ядерное соглашение. По условиям сделки Иран получил доступ к своим активам, замороженным по всему миру, в пределах 100 млрд долларов - при условии, что эти деньги не имеют отношения к ядерным программам.

Здесь, однако, есть важная оговорка: согласно договору, Иран не имел права обменивать эти деньги на доллары или иметь доступ к американской финансовой системе. Эти действия запрещаются так называемыми "зонтичными" санкциями, направленными на борьбу с терроризмом, и достигнутое ядерное соглашение их не отменяло.

Авторы доклада отмечают, что представители администрации Обамы в своих публичных выступлениях неоднократно обещали: иранское правительство никогда не получит доступ ни к американской финансовой системе, ни к американским организациям. Однако в реальности дело обстояло совсем не так.

Как именно США дали Ирану зеленый свет?

Согласно докладу, дело происходило так: в начале 2016 года, вскоре после имплементации иранского ядерного соглашения, минфин США - а именно отдел по контролю иностранных активов (OFAC) - получил запрос от банка "Мускат".

В нем представители этого крупнейшего оманского финансового учреждения запрашивали помощь американцев в получении Ираном некоторой денежной суммы в евро. Деньги хранились в оманских реалах и на тот момент составляли в эквиваленте около 5,7 млрд долларов.

Эта немалые средства были частью 13,4 млрд долларов, полученных Тегераном от продажи нефти за несколько лет и спрятанных на счетах третьих лиц по всему миру.

Иранское ядерное соглашение гарантировало неограниченный доступ к этим ресурсам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иран заработал деньги на продаже нефти

Спустя 10 дней после первичного запроса Иран так и не получил свои сбережения и обратился к США с письмом, в котором обращалось внимание на то, что Тегеран рассчитывает на свободный доступ и использование своих средств за границей.

В докладе приводится переписка представителей отдела по контролю за иностранными активами минфина США, последовавшая после письма из Ирана.

В частности, там представлены цитаты публичных заявлений и внутренней корреспонденции между Белым домом и конгрессом, а также протоколы бесед с чиновниками, которые все еще работают в правительстве. Один из них написал: "Черт, похоже, мы согласились на многое другое, помимо того, что просто разрешили разморозить счета".

В начале февраля делегация высокопоставленных оманских чиновников планировала посетить Вашингтон и добиться от США вразумительного ответа относительно денег.

В это же время, согласно сенатскому докладу, сотрудник минфина написал: "Мы работали над этой задачей все выходные, иранцы пишут мне каждый день".

Кроме неназванного американского чиновника, письмо от министра иностранных дел Ирана Мохамада Джавада Зарифа получил и тогдашний госсекретарь США Джон Кэрри. В нем был поднят все тот же финансовый вопрос.

Оман не хотел переводить деньги на свои счета в одном из американских банков (в отчете не указано его название), без гарантий безопасности. Их и должна была предоставить лицензия от отдела минфина США по контролю за иностранными активами.

Минфин выдал лицензию, срок которой истек в феврале 2017 года, разрешавшую перевод активов Ирана, размещенных в реалах в оманском банке "Мускат", в американские доллары с использованием финансовой системы США - нарушив таким образом антитеррористические санкции.

Представитель Госдепа, который отвечал за переговоры об имплементации иранского ядерного соглашения, понимал, что предоставление доступа Ирану к американской финансовой системе противоречит санкционному режиму и находится вне действия договора. В своем письме иранским партнерам он назвал выдачу этой лицензии "жестом поддержки".

Как выглядел план?

Согласно сенатскому докладу, Иран вообще не был частью схемы получения денег. Схема выглядела так: американский банк должен был получить от представителей Омана электронное сообщение и после этого, в свою очередь, отправить сообщение в европейский банк. Перевод денег занял бы считанные минуты.

Чтобы совершить подобную транзакцию, представители администрации Обамы обращались в два американских банка и выдали специальную лицензию, несмотря на все еще действующие американские санкции.

Государственный департамент даже рекомендовал госсекретарю Кэрри или министру финансов Лью напрямую связаться с банками и подтолкнуть их к подобной конвертации. Финансовые учреждения ответили отказом, сославшись на высокие репутационные и юридические риски.

Таким образом, лицензия минфина осталось нетронутой - Оман ею так и не воспользовался, решив пойти по более сложной и долгой схеме, покупая небольшие объемы евро в Европе, которые могли быть переведены в Иран.

Сенаторы - авторы отчета - не могут утверждать наверняка, получил ли Иран на данный момент всю сумму из тех 5,7 млрд долларов, которые запрашивал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Администрация президента Обамы одобрила перевод денег Ирану, но он так и не состоялся

Кто говорил неправду?

Несмотря на то что схема получения средств из американского банка не сработала, авторы доклада выделяют несколько ключевых результатов своего расследования.

Во-первых, администрация Обамы предоставила Ирану доступ к американской финансовой системе, несмотря на многочисленные заверения общественности в том, что этого не произойдет.

Во-вторых, американские чиновники неоднократно выступали в конгрессе США, отрицая факт предоставления Ирану подобного доступа в рамках Совместного комплексного плана действий (так называется иранское ядерное соглашение). В частности, об этом в 2015 году заявлял руководитель минфина Джек Лью, выступая перед сенатским комитетом по международным вопросам, а также один из его заместителей, руководитель департамента этого ведомства по вопросам финансовой разведки и терроризма Адам Шубин, и представитель государственного департамента Томас Шеннон.

В-третьих, согласно материалам, которые получил бывший глава минфина перед тем, как выступить в конгрессе по поводу Совместного комплексного плана действий, ему было дано разрешение рассказать о лицензии для банка "Мускат", если на него будут оказывать давление. Но в своих показаниях конгрессу о лицензии Лью этого так и не рассказал.

В-четвертых, Госдепартамент и минфин провели не менее 200 встреч по всему миру, поощряя представителей разных стран к бизнес-отношениям с Ираном.

В-пятых, минфин поддерживал активные связи с представителями международных финансовых организаций относительно того, как именно благодаря ядерной сделке с Ирана была снята санкционная нагрузка.

Чего требуют авторы доклада?

Согласно тексту, обнародованному сенатором-республиканцем Робом Портманом, нынешняя администрация должна знать о результатах расследования и соответствующим образом информировать конгресс о статусе будущих переговоров с Ираном.

Министерство финансов должно уведомлять законодателей о каждой особой лицензии, координировать свои действия в отношении санкций с государственным департаментом, а департамент по борьбе с иностранными активами должен контролировать выполнение санкционного режима.

Как реагируют на доклад республиканцы и демократы?

Один из авторов доклада, давний противник иранского соглашения сенатор Роб Портман, распространил заявление, в котором утверждает, что администрация Обамы ввела в заблуждение американский народ, заверив, что у Ирана не будет доступа к американской финансовой системе. По его мнению, это произошло из-за желания Белого дома поскорее достичь соглашения с Ираном.

Джарретт Бланк, бывший координатор государственного департамента по вопросам имплементации иранского ядерного соглашения, рассказал Би-би-си, что считает "эту историю невероятно раздутой". По его словам, Иран хранил деньги в Омане в результате транзакций, которые были совершены при поддержке США в период перед имплементацией соглашения.

По словам бывшего чиновника, торговые отношения Ирана с Европой сильно пострадали из-за санкций, страна нуждалась в евро, и США взялись помочь с урегулированием этого вопроса. В то же время Америка усилила поддержку санкционного режима, чтобы не допустить лазеек для иностранных агентов для работы с американскими банками, и одновременно выразила обоснованную обеспокоенность относительно финансовой стабильности Омана, являющегося ключевым партнером США.

Бланк отметил, что выдача подобных лицензий - "абсолютно распространенная практика в условиях санкционного режима", и, несмотря на то что о ней не рассказали широкой общественности, администрация была открыта с представителями конгресса относительно своих намерений.

Еще один бывший чиновник администрации Обамы в интервью Washington Post заявил, что подобная узкая лицензия для одной транзакции не может быть охарактеризована как "предоставление доступа к американской финансовой системе". По словам источника издания, все усилия США в этом случае свелись к тому, чтобы разрешить перевод иранских средств, которые находились в третьей стране, в европейский банк, где Тегеран мог бы ими воспользоваться.

Члены демократического меньшинства в постоянном подкомитете сената по расследованиям подписать доклад отказались.

По словам одного из представителей сенатского меньшинства Томаса Карпера, сопредседателя комитета и сторонника иранского ядерного соглашения, "этот доклад выглядел как один из ключевых приоритетов для Портмана, мы просто наблюдали за ситуацией: он сделал свою работу и сделал ее достоянием общественности".

Керпер также отметил, что администрация Обамы следовала букве закона и работала над тем, чтобы обеспечить исполнение со стороны США всех международных обязательств по поводу соглашения, которое остановило производство Ираном ядерного оружия. "Именно так ведут себя лидеры", - добавил он.

Доклад республиканцев был обнародован спустя месяц после того, как президент Трамп анонсировал выход из ядерного соглашения с Ираном, выполнив таким образом свое предвыборное обещание.

Ранее он характеризовал сделку как "ужасное, одностороннее соглашение, которое никогда, никогда не должно было существовать".