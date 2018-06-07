Пресса Британии: Россия в культурном кризисе - как мы можем ей помочь?

В обзоре британской прессы за 7 июня:

Защитник "Тоттенхэма" запретил семье ехать на Кубок мира из-за расизма

Защитник британского клуба "Тоттенхэм" и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, что запретил своей семье ехать вместе с ним в Россию на ЧМ-2018 из опасений расистских нападений, пишет Daily Telegraph.

Роуз сталкивался с расизмом, когда играл за английскую команду в Сербии в 2012 году. Ему известно и о проблемах в России, где в марте во время товарищеского матча в Санкт-Петербурге игроки французской команды столкнулись с расистскими выступлениями болельщиков, которые за свое поведение отделались лишь небольшим штрафом.

Кроме того Роуз заявил, что сборная Англии рассматривает возможность ухода с поля в полном составе, если услышит расистские выкрики с трибун.

Тренер сборной Гаррет Саутгейт, комментируя слова Роуза, сказал, что уйти с поля - это, возможно, не лучший выход. Однако он подчеркнул, что товарищи Роуза по команде полностью понимают серьезность проблемы.

"Я вынужден был сказать своей семье, что не хочу, чтобы они ехали в Россию, потому что боюсь за их безопасность", - говорит футболист.

"Если я буду за них волноваться, это повлияет на мою подготовку к игре. И это очень грустная ситуация. Мой отец всегда следил за моей карьерой, и когда на прошлой неделе я сказал ему, что не хочу, чтобы он ехал в Россию, было видно, что он расстроился", - рассказал Роуз.

Игроки говорили об уходе с поля в случае, если болельщики будут позволять себе расистские выкрики, говорит Роуз. Однако тренер сборной Гаррет Саутгейт считает, что хотя такой протест может быть полностью оправдан, он также отразится на шансах Англии выйти в финал.

"В идеальном мире так и следовало бы поступить, но в реальности нас, кажется, просто исключат [из чемпионата]" - цитирует газета Саутгейта.

"Я не думаю, что игроки захотят на этой пойти. Они всю жизнь работают, чтобы завоевать Кубок мира. В идеале мы должны поднять вопрос на всеобщее обсуждение, но мы хотим играть в чемпионате", - говорит тренер.

Путин находит "лучших друзей" среди европейских популистов

Владимир Путин неожиданно обзавелся полезными друзьями на Западе. В попытке исправить отношения с Европой, испортившиеся после апрельского покушения в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей с помощью нервно-паралитического токсина, российский президент может рассчитывать на помощь, по крайней мере двух европейских столиц, пишет обозреватель Guardian Джон Хенли.

Новый премьер Италии Джузеппе Конте в своей первой речи после избрания заявил, что его правительство планирует выступать за открытость по отношению к России, которая за последниче годы консолидировала свою роль на мировой арене.

Конте обещал, что его администрация будет добиваться пересмотра санкций, впервые введенных Евросоюзом по отношению к России в 2014 году, после того, как та аннексировала Крым и дестабилизировала Украину.

Несколькими часами раньше Путин услышал похожие слова от австрийского президента Александра Ван дер Беллена в ходе своего первого зарубежного визита после начала четвертого президентского срока. Россия - часть Европы, сказал Ван дер Беллен, добавив, что Москва не сталкивается ни с каким кризисом доверия со стороны Запада.

Лидер правой партии Свободы, а ныне вице-канцлер Австрии Хайнц-Христиан Страхе пошел дальше, заявив в интервью австрийским СМИ, что Европа должна покончить с этими санкциями и нормализовать политические и экономические отношения с Россией.

Сам Путин тоже подает явные сигналы о том, что Россия хочет снова сблизиться с Европой, считает автор.

"У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнёр", - заявил он в недавнем интервью австрийскому телеканалу ORF.

Россия в культурном кризисе - как Британия может ей помочь?

С тех пор как Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери, отношения между мирами российского и британского искусства ощутимо охладели. Малика Браун изTimes поговорила с людьми, которые пытаются вновь их наладить.

Браун беседует с живущей в Лондоне художницей-активисткой Викторией Ломаско, автором графических работ, посвященных протестам последних лет в России. В марте Ломаско представила в Лондоне книгу комиксов "Другие России" в которой языком графики рассказала о протестах дальнобойщиков против системы "Платон", акции "Белый круг", акции и заключения Pussy Riot и других событиях, формировавших оппозиционную повестку в России в последние годы.

Пока российские власти не запретили в стране работу Британского совета, культурные отношения между двумя странами находились в беспрецедентном расцвете, пишет Браун, приводя в пример прошедший в 2014 году перекрестный Год культуры Великобритании и России, состоявшийся несмотря на интервенцию России на востоке Украины, приезд Иана Маккелена в Россию с театральным фестивалем, запуск поезда на шекспировские темы в московском метро и другие события.

Однако после высылки с подачи Британии российских дипломатов из ряда европейских стран, планы по дальнейшим совместным культурным мероприятиям (например британско-российскому Году музыки, который должен был пройти в 2019-м) свернули. В каком состоянии оказались культурные отношения между Британией и Россией после этого?

Можно сказать, что Лондон стал пространством свободы, где может процветать российское искусство, говорит Владимир Юровский, больше десяти лет проработавший главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.

В прошлом году, на столетие Октябрьской революции, в Королевской академии искусств и музее современного искусства Tate Modern прошли две большие выставки, посвященные событиям 1917 года. В то время как в России о революции почти не говорили, в Лондоне выставлялись как предметы, взятые у российских государственных музеев, так и экспонаты из частных коллекций, пишет Браун.

Более поздний пример - прошедшая в Британском музее крайне успешная выставка "Скифы", целиком сделанная из экспонатов, взятых напрокат у Эрмитажа. В Лондоне эта выставка привлекла "толпы русских", так как в Петербурге коллекцию можно посмотреть только по предварительной записи, говорит журналистка.

На фоне этого в Лондоне появляется все больше культурных организаций и СМИ, нацеленных на русских. в то же время российские художники получают возможность высказываться, обращаясь ко всему миру.

На недавних чтениях российского поэта Сергея Гандлевского один из собеседников Браун заметил московского ресторатора, который специально приехал в Лондон, чтобы послушать поэта, потому что на родине это было бы сделать сложнее.

"Россия находится на пике культурного кризиса", - говорит директор британского офиса организации Pushkin House Клементайн Сесил.

"Россия находится на пике культурного кризиса. Очень важно, чтобы русские видели, что их культура представлена здесь, в Британии. Мы стали связующим звеном между русскими и их культурой. Мне кажется, мы предлагаем более свободную платформу, чем в России. Мы помогаем русским и знакомиться со своей культурой, и развивать ее", - говорит Сесил.