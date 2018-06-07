СМИ России: губернаторов ждет порка в прямом эфире

В обзоре российских газет за 7 июня:

"Ведомости": губернаторов отдерут за уши в прямом эфире

В четверг президент России Владимир Путин в 16-й раз проведет "прямую линию" с россиянами. "Ведомости" анализируют вопросы, которые уже поступили на специальный сайт, и предполагают, что за "прямой линией" могут последовать выговоры и отставки губернаторов.

Президенту задают вопросы о пенсионной реформе, ценах на бензин, ипотечных ставках, жалуются на высокие цены на авиабилеты и строительство мусоросжигательных заводов.

В этом году формат прямой линии поменяется, с президентом в студии будут только двое ведущих, при этом Путин будет общаться с губернаторами и членами правительства в режиме конференции: администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам быть на связи во время "прямой линии", это частично подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Понятно, что президент в любой из дней может просто позвонить губернатору и потребовать должным образом выполнять свои обязанности, говорит политолог Андрей Колядин. Но обновленный формат "прямой линии" покажет не только возможность выхода на первое лицо любого гражданина России, но и мгновенную и жесткую реакцию самого президента на невыполнение губернаторами своих обязательств по выстраиванию социального государства, считает эксперт.

Обычно между гражданами и первым лицом есть определенные бюрократические "ступеньки", напоминает эксперт: "А здесь происходит разрыв этого шаблона, когда президент может отодрать за уши нерадивого губернатора, а может даже его уволить прямо в прямом эфире. Это, с одной стороны, показывает эффективность президентской власти для народа, а с другой - вызывает определенные нервные подергивания у губернаторов, которые хотят узнать о вопросах к ним заранее".

Обновление формата "прямой линии" означает, что будет больше интерактивности, считает политолог Евгений Минченко: "С технологической точки зрения очень правильно, когда проблемы решаются практически в прямом эфире. Думаю, пара-тройка таких решений с точки зрения пиара были бы неплохи".

Эксперты вспоминают "зеленые папки" с обращениями граждан, которые были выданы губернатором в прошлом году по итогам "прямой линии". Но действие с "зелеными папками" выглядело незаконченным, считает источник, близкий к Кремлю. И хотя эффект был, для новой "прямой линии" выбран более интерактивный формат.

РБК: банки не выдержали стресс-тесты ЦБ

При резком падении рубля и цен на нефть 117 российских банков рискуют получить дыру в капитале, показали стресс-тесты ЦБ. Это говорит о уязвимости системы, но в случае реального кризиса ЦБ с проблемой справится, пишет РБК, ссылаясь на экспертов.

Согласно выводам регулятора, у 117 российских банков, на которые приходится 30,6% активов всего банковского сектора, при реализации неблагоприятного сценария есть риск возникновения дефицита капитала. Общий размер дыры при реализации негативного сценария ЦБ оценил в 500 млрд руб.

Помимо того, еще 51 банк (на который приходится еще 19,4% активов банковского сектора) не смог бы соблюсти дополнительные требования ЦБ к достаточности капитала (речь идет о надбавках для поддержания достаточности капитала и за системную значимость).

Условия стресс-теста ЦБ предполагали радикальное ухудшение ситуации с ценами на нефть и курсом рубля. Национальная валюта в течение года, согласно сценарию тестирования, должна была обесцениться на 39%, цена на нефть - снизиться за тот же период до 25 долларов за баррель; при этом предполагалось падение ВВП на 3,9%. "Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовом периоде, деятельность банковского сектора будет убыточной", - констатирует ЦБ в своем обзоре.

Условия шоковых сценариев, предложенных ЦБ в 2016-м, были мягче - при падении цен на нефть до 25 долларов за баррель ВВП, согласно сценарию, снижался на 1,4%, что сопровождалось бы ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Именно то обстоятельство, что в 2017 году ЦБ заложил в стресс-тест гораздо более жесткий сценарий по снижению ВВП и валового накопления, стало ключевой причиной резкого роста числа уязвимых банков по итогам стресс-теста, считает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.

Результаты тестирования показали, что у банковской системы недостаточно капитала, чтобы покрыть сценарий достаточно серьезного стресса, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Речь не о реалистичности сценария, заложенного в тесте, а о запасе прочности системы, которая показала себя уязвимой, поясняет аналитик.

Мировой финансовый кризис 2008 года и события 2014-2016 годов, связанные с падением цен на нефть и введением санкций, показали устойчивость российского банковского сектора, напоминает главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. Проблема с дефицитом капитала, по его мнению, может быть решена достаточно легко - до этого ЦБ решал эту проблему через временное смягчение нормы, в результате чего показатели достаточности капитала соблюдаются.

"Коммерсант": коммунисты сдают позиции

КПРФ может отказаться от участия в выборах губернатора Новосибирской области, в которой ее позиции традиционно сильны. Руководство партии не согласовало выдвижение главы обкома КПРФ мэра Новосибирска Анатолия Локотя, утверждают источники "Коммерсанта". Он уже провел переговоры с врио главы региона Андреем Травниковым, а в пятницу объявит свою позицию по поводу кампании, которую уже фактически начал.

Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин утверждает, что официального решения партии по выдвижению Анатолия Локотя нет: "Еще не было ни заседания президиума, ни конференции новосибирского обкома КПРФ. Моя личная позиция - участие нецелесообразно". По его словам, выборы "будут сложными", а "участие ради участия неинтересно".

"Компартия фактически готова на бойкот этих выборов (в Новосибирской области)", - считает политический консультант Олег Бондаренко. По его словам, Анатолий Локоть - кандидат реальный, но сможет ли он претендовать на пост, если будут отменены прямые выборы градоначальника, эксперт не знает, но надеется, что "закручивание гаек имеет свои границы".

Для КПРФ же будет знаковым набор кандидатов в других регионах. Партия в ближайшее время определится, кто будет оппонировать.

Например, в Подмосковье обсуждается выдвижение главы Луховиц Владимира Барсукова, который работал в правительстве региона при Сергее Шойгу, а в столице оппонировать действующему мэру будет выходец из бизнеса непубличный Вадим Кумин. Его выдвижение горком обсудит 7 июня в закрытом режиме, поскольку прежде к его кандидатуре возникали вопросы у ряда партийцев внутри отделения.

"Ведомости": ФАС хотят лишить полномочий

Президент "Транснефти" Николай Токарев, совладельцы "Новатэка" Леонид Михельсон и НЛМК Владимир Лисин направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с предложением лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития, сообщил "Ведомостям" представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Структурные реформы, меры экономического роста, стратегические приоритеты развития экономики, подготовка макроэкономического прогноза - все это относится к компетенции Минэкономразвития, пересказывает письмо человек, близкий к одной из компаний, подписавшей документ. Решения по тарифам "Газпрома", "Транснефти", "Россетей" и РЖД "не могут приниматься в отрыве от стратегических решений по развитию соответствующих отраслей", аргументируют авторы письма.

Премьер распорядился "проблемы решить", знают сотрудник крупного потребителя услуг естественных монополий, а также человек, близкий к одному из подписавших документ.

ФАС в сообщении на сайте признала за бизнесом "право высказывать свою точку зрения, в том числе по вопросу тарифного регулирования" - решение же принимать предстоит правительству.

Тарифы международных контейнерных линий и терминалов устанавливаются в иностранной валюте - их рост в рублях в 2015 году был вызван падением курса, в валюте же они выросли на уровень инфляции. Большинство контейнерных линий - иностранные, замечает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Монополии недовольны установленным правительством правилом - индексацией тарифов по формуле "инфляция минус", констатирует директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: компании несут убытки - прежде всего в энергетике, железнодорожном транспорте. Договоренность о том, что тарифы монополий не будут индексироваться выше инфляции, была достигнута с правительством, говорила ранее Эльвира Набиуллина.

Нельзя однозначно сказать, готово ли Минэкономразвития взять на себя новые обязанности и качественно исполнять их, но предпосылки для этого есть, отмечает Бурмистров. Минэкономразвития и так участвует в тарифном регулировании, говорит сотрудник компании, которая пользуется услугами естественной монополии. Рынку все равно, кто регулирует тарифы монополий, главное - как они меняются, говорит эксперт международного рейтингового агентства.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.