Кира Муратова. Короткие встречи и долгие проводы режиссера-эксцентрика

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Афиша фильма Киры Муратовой "Короткие встречи"

6 июня не стало режиссера Киры Муратовой. Одна из самых необычных режиссеров современного кино умерла в Одессе, ей было 83 года.

Вот что говорят о Муратовой ее коллеги.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов

Большая потеря для нашего искусства и нашего кино. Кира Георгиевна - персонаж легендарный, известный своей красотой и мужественностью. Уже ее первые картины "Короткие встречи" и "Долгие проводы" столкнулись с непониманием и сложностями.

Я с ней был знаком неблизко, но мы встречались в Одессе, я туда ездил с показами фильмов, а она посещала эти мероприятия. Мы также общались по поводу ее картин, когда я работал в Госкино.

Она уникальный персонаж. Не только потому, что она румынка из Одессы. И не потому, что она памятник российскому, русскоязычному кинематографу. Но и потому, что она работала в русле культуры, в тех понятиях, которые были воспитаны русской классикой, она своеобразно обыгрывала мотивы русской классической литературы. И она никогда не подстраивалась под кого-то, она делала картины, которые считала нужным, хотя некоторые ее замыслы воплотить не удалось.

Символическим шедевром ее творчества стал "Астенический синдром" - картина, содержавшая довольно глубокий диагноз состоянию общества в Советском Союзе. И парадокс состоит в том, что блестящий матерный финал фильма сегодня неподцензурен, хотя очень точно выражает состояние автора и общества.

Талант ее бесспорен, ее последовательность - тоже.

Кинокритик Антон Долин

Уход Киры Муратовой - огромная беда. Понятно, что она давно не снимала. Она давно болела. Но ее присутствие освещало весь наш кинематограф. Она была всеобщим достоянием в самом широком смысле слова.

Кира Муратова как очень многие гении не была до конца оценена, у нее было тяжелое начало карьеры, после короткой перестроечной славы ее признавали за режиссера-эксцентрика, режиссера странного, который идет в непонятную сторону и существует сам по себе. Ее эстетический радикализм и этическая честность и кристальность - это то, что отличало ее от большинства наших режиссеров.

Пример Киры Муратовой показывал, что правила можно игнорировать и существовать одиноко и гордо. Она такой была, такой останется, а нам останутся ее фильмы, которые принесут еще немало открытий.

Актриса Рената Литвинова

У меня умерла Кира Муратова. Сегодня полечу на похороны, хоть я и не могу поверить, что не увижу ее больше и не смогу с ней поговорить.

Так вышло, что я встретила Киру, едва окончив ВГИК, и именно она открыла для меня все двери в кино, став примером и главным учителем: никогда не предавать себя, уметь быть против всех и оказаться правой, а главное - любить кино больше... Больше всего на свете она любила снимать фильмы (цитата по ТАСС).