Соперники России: что нужно знать о сборной Египта

Правообладатель иллюстрации KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images Image caption Болельщики сборной Египта рассчитывают, что "фараоны" заставят говорить о себе на чемпионате мира

Второй матч в группе сборная России проведет против команды Египта (19 июня). Даже если вы знаете, кто такой Мо Салах, это не значит, что сборной Египта больше нечем вас удивить.

Главная звезда

Минувший сезон стал лучшим в карьере лидера египтян Мохаммеда Салаха. За последний год он стал звездой мирового уровня и кумиром болельщиков в родном Египте.

Еще несколько лет назад в карьере форварда все было далеко не так радужно. Юный Салах не пригодился лондонскому "Челси" и был отправлен в аренду. Но нападающий сумел проявить свой талант в итальянских "Фиорентине" и "Роме" и заинтересовал английский "Ливерпуль".

Правообладатель иллюстрации KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images Image caption Мохаммед Салах для Египта не просто футболист, а настоящий кумир и моральный авторитет

По-настоящему Салах раскрылся именно в "Ливерпуле", забив за него в чемпионате 32 гола. Во многом благодаря Салаху его новый клуб впервые за 12 лет вышел в финал Лиги чемпионов.

Но в главном матче года Салах получил травму плеча и покинул поле в слезах. До старта ЧМ оставалось три недели, и его участие в турнире было под вопросом. Несмотря на это, он включен в заявку своей сборной и намерен вернуться в строй к матчу против России.

Легионеры

Несколько человек в сборной представляют два самых сильных английских дивизиона: Премьер-лигу и Чемпионшип.

Помимо Салаха, среди них можно выделить Мохаммеда эль-Ненни - полузащитника лондонского "Арсенала". Его карьера во многом похожа на карьеру Салаха. Эль-Ненни рано заявил о себе в Египте и переехал набираться опыта в швейцарский "Базель", за который выступал и Салах. В 2016 году его купил лондонский "Арсенал". Эль-Ненни весной получил травму колена, но сумел восстановиться к ЧМ-2018.

Правообладатель иллюстрации Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images) Image caption Мохаммед эль-Ненни - вторая звезда сборной Египта после Салаха

Несмотря на наличие таких игроков мирового уровня, состав сборной Египта остается неоднородным. Другие легионеры представляют гораздо более скромные клубы, а большинство отобранных в состав футболистов играют у себя на родине или в Саудовской Аравии.

Главный тренер Эктор Купер известен тем, что хорошо ставит своим командам игру в обороне, и сборная Египта не исключение. Правда, в последнем товарищеском матче египтяне пропустили три гола от бельгийцев. Но даже если сборная России будет также удачлива в атаке, не стоит забывать о лидере египтян, нападающем Мо Салахе. Ему обычно хватает пары эпизодов, чтобы решить судьбу матча.

Самый опытный вратарь

Эссам аль-Хадари в январе отпраздновал 45-й день рождения. Он провел за национальную команду 156 матчей и четыре раза выигрывал главный трофей своего континента - Кубок африканских наций.

Пять лет назад аль-Хадари заявил, что прекращает выступления за национальную сборную, так как не проходит в основной состав. Но вскоре поменял свое решение и вернулся.

В 2017 году он защищал ворота сборной Египта на очередном Кубке африканских наций и в полуфинальном матче против Буркина Фасо, когда дело дошло до серии пенальти, отразил два удара и вывел свою команду в финал.

Правообладатель иллюстрации JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images Image caption Голкиперу аль-Хадари уже 45, но своей игрой он доказывает, что еще полон сил

Футбол и ислам

Египет - преимущественно мусульманская страна. Поэтому многие футболисты сборной соблюдают пост в священный для мусульман месяц Рамадан, когда есть и пить можно только в темное время суток. В этом году он пришелся как раз на месяц перед началом ЧМ - с 15 мая по 15 июня.

Главный тренер команды Эктор Купер признавал, что это вызывает у него опасения. "У меня есть проблема перед чемпионатом мира - Рамадан. Мои футболисты голодают от рассвета и до заката солнца. И когда я буду проводить тренировку? В 5 утра? Я не могу тренировать тех, кто не пьёт жидкости и у кого нет калорий в организме", - жаловался Купер.

Сколько футболистов держат пост, не известно. Мо Салах, например, делал себе послабления перед финалом Лиги чемпионов. Теоретически на такой шаг могут пойти и другие футболисты во время ЧМ.

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina\TASS via Getty Images Image caption Интерьер отеля в Грозном, где будет жить сборная Египта

База в Грозном

В качестве одной из тренировочных баз сборной была выбрана столица Чечни. При этом руководство республики подчеркивало, что решение готовиться к играм в Грозном сборная приняла сама. В конце мая посол Египта Ихаб Наср съездил в Грозный, где разделил с Рамзаном Кадыровым ритуальную трапезу после заката солнца.

Вся необходимая спортивная инфраструктура в Грозном есть, поскольку там базируется клуб российской премьер-лиги "Ахмат". И в целом египтяне (как футболисты, так и болельщики) должны чувствовать себя в Чечне комфортно.

Местные СМИ рапортуют, что для команды и ее фанатов будут созданы все необходимые условия: столицу Чечни благоустраивают к приезду иностранных гостей, для египтян даже разработали специальные горные экскурсии.