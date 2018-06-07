"Буду главным оппозиционером": как электорат Путина протестует против цен на бензин

Image caption Митинг в Иркутске

В десятке регионов России за последние три недели прошли акции протеста против роста цен на бензин. А в четверг президент России Владимир Путин впервые был вынужден отвечать на вопрос, который в России обсуждают последние два месяца: "Когда перестанут расти цены на бензин". Упрекают президента в росте цен на топливо и те, кто раньше за него голосовал.

"Есть острые вопросы, характерные именно для этого года. Сегодня это в первую очередь рост цен на бензин", - отметил ведущий Первого канала Кирилл Клейменов в самом начале "прямой линии" с президентом.

А примерно через 25 минут ведущий и президент перешли уже к подробному обсуждению этой темы. "В городе Ачинске Красноярского края за полторы недели бензин подорожал на шесть рублей. Сообщение из Татарстана: вчера было 39 (рублей - Би-би-си), сегодня уже 41. В Анадыре 95-й [бензин] - 55 рублей за литр. Жители Ульяновской области вообще уже устраивают акции "Месяц без бензина". А некоторые пишут: не пора ли вообще продавать свой автомобиль?" - зачитали Путину сообщения от зрителей "прямой линии".

Кроме того, прямой вопрос о росте цен президенту задал Алексей Караваев из Санкт-Петербурга, родного города президента.

"45 рублей за литр солярки - сколько же можно это терпеть? Невозможно уже, остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор, вся страна за вас проголосовала, а вы цены на бензин всё не можете остановить", - задавал вопрос Караваев, параллельно управляя грузовиком.

По данным Росстата, в марте, когда в России проходили президентские выборы, потребительские цены на бензин не росли. Небольшое повышение статистика зафиксировала лишь в двух десятках регионов.

В апреле цены выросли уже в 75 областях, рост составил в среднем 1 процент. Но в Коми, к примеру, они выросли уже на 2,3%. В мае цены на бензин по всей России подскочили еще на 5,6%.

"Это недопустимо, это неправильно", - ответил Путин.

О чем не сказали Путину

Информации о том, что сразу в нескольких регионах России прошли акции протеста против роста цен на бензин, во время "прямой линии" с Путиным не прозвучало. А к тому моменту, когда новости об акциях появились в федеральной прессе, в регионах они шли уже две недели.

Пока самый "протестный" регион в России - Сибирь. Именно здесь прошло больше всего акций.

В четверг митинг против роста цен на бензин прошел на центральной площади Иркутска. Он начался в то время, когда четырехчасовое общение президента с россиянами подходило к концу.

Митинг согласовала местная администрация. Организаторы подавали заявку на тысячу человек. Но на площадь, судя по оценкам корреспондента Би-би-си, вышли около 200 человек.

Они запустили в небо воздушные шарики с плакатом "Цены на бензин". Шарики поднялись к облакам довольно быстро.

Сам митинг продолжался всего полчаса. Среди участников завязалась небольшая потасовка. Организаторы просили, чтобы участники акции не выдвигали политических требований. Но у одного молодого человека был с собой плакат "Спасибо Путину за цены на бензин". Один из участников митинга настойчиво требовал у него убрать плакат, аргументируя свои требования тем, что "это мирная акция, а не протест".

Протестующие говорили, что больше не могут молчать, что необходимо срочно снизить цены или как минимум остановить резкий рост.

На акции были не только автомобилисты. Депутат молодежной думы Иркутска Мария говорит, что машину не водит, а на акцию пришла, потому что рост цен на бензин касается каждого, так как приводит к повышению стоимости всех товаров.

Image caption Митинг в центре Иркутска

Откуда пошел протест?

Братск - город с населением в 240 тысяч человек в 615 километрах от Иркутска - этой весной оказался, возможно, первым российским городом, в котором начались протесты против подорожания бензина.

Первая акция прошла 13 мая. Местные автолюбители, которые общаются в группе "АнтиДПС" в Viber, решили перекрыть въезд на АЗС. Водители утверждали, что у них заглохли двигатели. Через три дня участников несогласованной акции навестили сотрудники ДПС и предупредили о последствиях, рассказывает участница протеста Кристина Чернявская.

А через неделю на первой полосе братской газеты "Знамя" вышла заметка "Последние копейки на бензин". В ней говорилось о том, что в Братске 18 мая прошел автопробег против роста цен на бензин. После него два десятка машин приехали на заправку "Роснефти" и "демонстративно рассчитались за ГСМ исключительно мелкими деньгами", говорилось в статье.

Водители платили рублевыми, двух-, пяти- и десятирублевыми, а также 50-копеечными монетами.

Акцию решили повторить 4 июня, но уже с разрешения местной администрации. И снова около 20 машин проехали по федеральной трассе с лозунгами "Дорогой бензин - бедная жизнь".

Участников протеста пока немного, признает Чернявская. Но автолюбители останавливаться не собираются. По ее словам, они опасаются, что цены на бензин могут скоро вырасти до 50 рублей за литр, а для жителей Братска и многих других сибирских городов такие цены будут неподъемными.

По официальным данным, средняя зарплата в Братске - 46 тысяч рублей. Но такие деньги получают разве что рабочие Братского алюминиевого завода, где работают всего 4 тысячи человек.

При этом протестующие отмечают, что в Сибири без машины сложно. Братск построен в тайге. По сути он объединяет несколько поселков, разбросанных на площади в 428 квадратных километров (для сравнения, площадь Москвы внутри МКАД - 870 квадратных километров). Общественный транспорт здесь есть, но развит не так хорошо, как в столице.

Добраться до областного центра тоже непросто. Пока самый быстрый и удобный способ - восемь часов на машине. Поезд до Иркутска идет целых 19 часов, а билет на самолет стоит 6 тысяч рублей. Местные жители мечтают, что сюда придет дискаунтер "Победа".

Несмотря на это, участники автопробега в Братске жалуются на низкую протестную активность. Один из организаторов акции Максим Игнатов рассказывает, что его пост с критикой высоких цен на бензин в "Одноклассниках" собрал больше 30 тысяч просмотров и несколько сотен лайков, но на пробег выехали лишь два десятка человек.

Местный житель Юрий Григорьевич, например, в протестах пока не участвует, но подорожание топлива его задело сильно. Он говорит, что всегда поддерживал Путина, что ему нравится внешняя политика нынешнего президента. Но если бензин продолжит дорожать, все может измениться. "Буду главным оппозиционером тут", - говорит Юрий Григорьевич.

Image caption Кристина Чернявская говорит, что автомобилисты хотят добиться снижения цены на бензин на 5-10 рублей

Кристина Чернявская говорит, что водители ждут от Владимира Путина не слов, а конкретных действий. Протестующие собирают подписи, которые потом будут отправлять в местную администрацию, в правительство области и президенту.

Как решали проблему роста цен власти?

В начале апреля Совет по товарным рынкам (представляет интересы независимых нефтетрейдеров) обратился к правительству. В нем говорилось, что одна из причин скачка цен на бензин - снижение крупными нефтяными компаниями продаж бензина на петербургской товарно-сырьевой бирже.

Когда на бирже начали торговаться апрельские партии нефтепродуктов, компании снизили совокупные продажи до 20 тысяч тонн в сутки, хотя еще в декабре прошлого года продавали 50-60 тысяч тонн в сутки. Совет предупредил: если так пойдет и дальше, с рынка уйдут независимые сети АЗС.

Глава правления совета Илья Мороз заявил, что розничные цены на бензин в ближайшие три месяца могут вырасти на пять рублей, передавало РИА Новости.

Федеральная антимонопольная служба, которая регулирует цены на топливо, вынесла Морозу предостережение. А глава ведомства Артемьев заявил, что дефицита бензина нет, а значит и нет причин для роста цен.

Но цены продолжали расти. И ФАС рекомендовала нескольким нефтяным компаниям обеспечить внутренний рынок топливом.

Компании снижают продажи на внутренний рынок, так как экспортировать топливо выгоднее. Это связано с налоговым маневром - снижению экспортных пошлин и повышению акцизов на бензин. В конце мая, к примеру, АЗС теряли на каждом реализованном литре бензина АИ-92 порядка четырех рублей.

Чтобы остановить рост цен, правительство хотело снизить акцизы с 1 июля. Но в итоге снизило на месяц раньше. Вице-премьер Дмитрий Козак провел встречу с представителями "Роснефти", "Лукойла", "Газпромнефти", "Зарубежнефти", "Татнефти" и еще ряда компаний.

"Власти пошли навстречу компаниям, снизив акцизы на бензин и дизельное топливо… Но важно было глаза в глаза договориться о том, что они тоже умерят свои аппетиты", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия".

На том же совещании власти и компании договорились зафиксировать цены на топливо по состоянию на 30 мая. Российский премьер Дмитрий Медведев в свою очередь попросил производителей бензина "не проявлять эгоизм".

"На данный момент рост цен остановлен", - заявил в ходе "прямой линии" министр энергетики Александр Новак. Он сказал, что правительство может ввести дополнительные экспортные пошлины.

"Это угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного не потребуется", - ответил Путин. К осени должны быть приняты дополнительные меры стабилизации топливного рынка, пообещал он.

Дефицит топлива в России исключен, так как профильные госведомства взяли с компаний обязательства о сохранении поставок топлива на внутренний рынок в полном объеме. Экономика НПЗ или АЗС в этом случае выходит на второй план, считает старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин.

Предполагается, что убытки компаниям компенсируются за счет роста их доходов от продаж сырой нефти, добавляет он.

"Снижение акцизов поможет вывести заправки на рентабельный уровень и сохранить уровень розничных цен до конца года. Однако НПЗ по-прежнему продают бензин на внутренний рынок с дисконтом к экспорту, недосчитываясь пяти-семи рублей за литр", посчитал он.