Соперники России на ЧМ-2018: что нужно знать о сборной Уругвая
Последний матч в группе сборная России проведет 25 июня против самого сильного соперника - команды Уругвая. Почти ни у кого не вызывает сомнений, что уругвайцы победят в групповом турнире. Русская служба Би-би-си объясняет, почему.
Уругвай - команда одновременно звездная и опытная. Большинство игроков нынешней сборной выступают в ведущих клубах Европы и Латинской Америки, и лишь двое представляют родной чемпионат.
Главный тренер Оскар Вашингтон Табарес руководит сборной Уругвая уже двенадцать лет. В числе 23 игроков, которых он привез в Россию, семь футболистов участвовали в ЧМ-2010 в ЮАР (и дошли тогда до полуфинала), и еще четыре остаются в сборной со времен ЧМ-2014 в Бразилии.
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Стиль игры уругвайской команды при Табаресе сводится к двум простым принципам: во-первых, глухо закрыть все подступы к своим воротам и дальше по мере возможностей снабжать мячами блистательное нападение.
Звездная атака
Восемь лет назад за вторую часть тренерской установки отвечал Диего Форлан, признанный тогда лучшим футболистом ЧМ-2010.
Сейчас нападение в сборной Уругвая представлено не одним, а двумя форвардами мирового класса. Первый - Луис Суарес из "Барселоны".
Даже тем, кто не особенно следит за футболом, должен был запомниться эпизод с ЧМ-2014, когда Суарес в борьбе за мяч укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. С тех пор Суарес успел сменить клуб, три раза стать чемпионом Испании и выиграть Лигу чемпионов.
Да, у Суареса очень плохой "футбольный" характер. Он склонен к грязным приемам, симуляциям и провокациям. Но дурная слава не мешает ему входить в число лучших игроков атаки в мире. Суарес не только много забивает сам, но и отлично раздает пасы. В этом году он стал лучшим распасовщиком в испанской Ла Лиге.
Пару в нападении форварду "Барселоны" составляет игрок другого "звездного" клуба - французского ПСЖ - Эдинсон Кавани. Как и Суарес, Кавани - забивной форвард. Последние пять лет, что уругваец играет в ПСЖ, он не забивал меньше 15 голов за сезон в чемпионате.
Тем не менее, талантливый нападающий в своем клубе долго оставался в тени более популярного шведа Златана Ибрагимовича. Когда тот ушел из ПСЖ, место главный звезды занял бразилец Неймар. Поначалу Кавани и Неймар конфликтовали на поле, но потом разделили обязанности. Сейчас Кавани играет центрфорварда, который быстро бегает, хорошо видит свободные зоны соперника и уверенно реализует свои моменты.
Связка Cуарес-Кавани чрезвычайно опасна даже для самой крепкой обороны, не говоря уже о медлительной защите российской сборной.
Немного творчества
За надежность обороны в нынешней сборной Уругвая отвечает пара центральных защитников Диего Годин и Хосе Мария Хименес - оба они выступают в мадридском "Атлетико", который, кстати, также славится своей железобетонной обороной. Кроме этого по-прежнему в сборной опытные Мартин Касерес из итальянского "Лацио" и Макси Перейра из португальского "Порту".
Слабым местом команд Табареса традиционно считается средняя линия, которая ориентирована на прессинг соперника, на отбор мяча и помощь своим защитникам - но не на созидание.
Оскар Табарес и сам всегда это с готовностью признавал: по его словам, сборная Уругвая не могла себе позволить подобно топовым европейским сборным одновременно играть и в силовой, и в созидательный футбол.
Однако относительная неудача на ЧМ-2014, когда уругвайцы не смогли пройти дальше 1/8 финала, заставила тренера искать новые подходы, и в отборочном турнире к нынешнему чемпионату мира уже начал вырисовываться новый облик сборной.
Добавить "творчества" в среднюю линию Табаресу позволило появление нового поколения перспективных футболистов. В первую очередь это Матиас Весино из итальянского "Интера" и Родриго Бентанкур из "Ювентуса" - оба предпочитают созидать и участвовать в атаках, а не разрушать.
Наконец, на роль главного открытия сборной Уругвая и всего ЧМ-2018 местные футбольные эксперты прочат еще одного молодого хавбека, 22-летнего Найтана Нандеса. Сейчас он выступает за аргентинский "Бока Хуниорс", уже является игроком основы в сборной и, если проявит себя в России, сможет рассчитывать на контракт с топовым европейским клубом.
Лучший игрок всех чемпионатов
В начале июня в социальных сетях ФИФА болельщики выбирали лучшего футболиста в истории мировых первенств. Пеле и Марадону неожиданно обошел уругваец Альсидес Гиджа. В 1950 году он играл за Уругвай в финальном матче чемпионата мира против Бразилии и забил победный гол.
Эта победа на чемпионате мира стала второй для команды Уругвая. Также уругвайцы завоевали чемпионство в самом первом мундиале в 1930 году.
После этого "небесно-голубые" появлялись на чемпионатах мира лишь эпизодически и особенных успехов не добивались, пока в 2010 году не добрались до полуфинала.
В рейтинге ФИФА Уругвай на данный момент занимает 14 место (высшим достижением команды было второе место в рейтинге в июле 2011 года).