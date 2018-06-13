Соперники России на ЧМ-2018: что нужно знать о сборной Уругвая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Луис Суарес и Эдинсон Кавани (в центре) празднуют очередной гол сборной Уругвая

Последний матч в группе сборная России проведет 25 июня против самого сильного соперника - команды Уругвая. Почти ни у кого не вызывает сомнений, что уругвайцы победят в групповом турнире. Русская служба Би-би-си объясняет, почему.

Уругвай - команда одновременно звездная и опытная. Большинство игроков нынешней сборной выступают в ведущих клубах Европы и Латинской Америки, и лишь двое представляют родной чемпионат.

Главный тренер Оскар Вашингтон Табарес руководит сборной Уругвая уже двенадцать лет. В числе 23 игроков, которых он привез в Россию, семь футболистов участвовали в ЧМ-2010 в ЮАР (и дошли тогда до полуфинала), и еще четыре остаются в сборной со времен ЧМ-2014 в Бразилии.

Стиль игры уругвайской команды при Табаресе сводится к двум простым принципам: во-первых, глухо закрыть все подступы к своим воротам и дальше по мере возможностей снабжать мячами блистательное нападение.

Звездная атака

Восемь лет назад за вторую часть тренерской установки отвечал Диего Форлан, признанный тогда лучшим футболистом ЧМ-2010.

Сейчас нападение в сборной Уругвая представлено не одним, а двумя форвардами мирового класса. Первый - Луис Суарес из "Барселоны".

Даже тем, кто не особенно следит за футболом, должен был запомниться эпизод с ЧМ-2014, когда Суарес в борьбе за мяч укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. С тех пор Суарес успел сменить клуб, три раза стать чемпионом Испании и выиграть Лигу чемпионов.

Да, у Суареса очень плохой "футбольный" характер. Он склонен к грязным приемам, симуляциям и провокациям. Но дурная слава не мешает ему входить в число лучших игроков атаки в мире. Суарес не только много забивает сам, но и отлично раздает пасы. В этом году он стал лучшим распасовщиком в испанской Ла Лиге.

Правообладатель иллюстрации DANIEL GARCIA/AFP/Getty Images Image caption Два снимка были сделаны практически одновременно 24 июня 2014 года: итальянский защитник Джорджио Кьеллини демонстрирует укушенное Суаресом плечо, в то время как уругваец хватается за зуб, который он якобы повредил при столкновении

Пару в нападении форварду "Барселоны" составляет игрок другого "звездного" клуба - французского ПСЖ - Эдинсон Кавани. Как и Суарес, Кавани - забивной форвард. Последние пять лет, что уругваец играет в ПСЖ, он не забивал меньше 15 голов за сезон в чемпионате.

Тем не менее, талантливый нападающий в своем клубе долго оставался в тени более популярного шведа Златана Ибрагимовича. Когда тот ушел из ПСЖ, место главный звезды занял бразилец Неймар. Поначалу Кавани и Неймар конфликтовали на поле, но потом разделили обязанности. Сейчас Кавани играет центрфорварда, который быстро бегает, хорошо видит свободные зоны соперника и уверенно реализует свои моменты.

Связка Cуарес-Кавани чрезвычайно опасна даже для самой крепкой обороны, не говоря уже о медлительной защите российской сборной.

Немного творчества

За надежность обороны в нынешней сборной Уругвая отвечает пара центральных защитников Диего Годин и Хосе Мария Хименес - оба они выступают в мадридском "Атлетико", который, кстати, также славится своей железобетонной обороной. Кроме этого по-прежнему в сборной опытные Мартин Касерес из итальянского "Лацио" и Макси Перейра из португальского "Порту".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оскар Вашингтон Табарес тренирует национальную сборную Уругвая уже 12 лет

Слабым местом команд Табареса традиционно считается средняя линия, которая ориентирована на прессинг соперника, на отбор мяча и помощь своим защитникам - но не на созидание.

Оскар Табарес и сам всегда это с готовностью признавал: по его словам, сборная Уругвая не могла себе позволить подобно топовым европейским сборным одновременно играть и в силовой, и в созидательный футбол.

Однако относительная неудача на ЧМ-2014, когда уругвайцы не смогли пройти дальше 1/8 финала, заставила тренера искать новые подходы, и в отборочном турнире к нынешнему чемпионату мира уже начал вырисовываться новый облик сборной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полузащитник "Интера" Матиас Весино празднует забитый им гол в ворота "Лацио" в матче итальянской Серии А

Добавить "творчества" в среднюю линию Табаресу позволило появление нового поколения перспективных футболистов. В первую очередь это Матиас Весино из итальянского "Интера" и Родриго Бентанкур из "Ювентуса" - оба предпочитают созидать и участвовать в атаках, а не разрушать.

Наконец, на роль главного открытия сборной Уругвая и всего ЧМ-2018 местные футбольные эксперты прочат еще одного молодого хавбека, 22-летнего Найтана Нандеса. Сейчас он выступает за аргентинский "Бока Хуниорс", уже является игроком основы в сборной и, если проявит себя в России, сможет рассчитывать на контракт с топовым европейским клубом.

Лучший игрок всех чемпионатов

В начале июня в социальных сетях ФИФА болельщики выбирали лучшего футболиста в истории мировых первенств. Пеле и Марадону неожиданно обошел уругваец Альсидес Гиджа. В 1950 году он играл за Уругвай в финальном матче чемпионата мира против Бразилии и забил победный гол.

Правообладатель иллюстрации PANTA ASTIAZARAN/AFP/Getty Images Image caption Альсидес Гиджа на фоне фотографии, на которой запечатлен момент, когда он забивает победный гол в ворота сборной Бразилии в финале чемпионата мира в 1950 году

Эта победа на чемпионате мира стала второй для команды Уругвая. Также уругвайцы завоевали чемпионство в самом первом мундиале в 1930 году.

После этого "небесно-голубые" появлялись на чемпионатах мира лишь эпизодически и особенных успехов не добивались, пока в 2010 году не добрались до полуфинала.

В рейтинге ФИФА Уругвай на данный момент занимает 14 место (высшим достижением команды было второе место в рейтинге в июле 2011 года).