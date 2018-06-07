Microsoft в толще океана: будущее мегасерверов - на дне морском?

Правообладатель иллюстрации Boston Globe Image caption Ещё 12 лет назад в массачутетском озере Кочитуате установили SolarBee - работающие на солнечной энергии турбины-циркуляторы воды

Автономный дата-центр Microsoft затопили у берегов Оркнейских островов к северу от Шотландии. Если эксперимент пройдёт успешно, корпорация надеется через год начать погружать оборудование в массовых масштабах.

"Мы хотели сконструировать этот дата-центр в течение десяти лет, я был в проекте с самого начала, и теперь всё срослось", - не скрывает восторга вице-президент Microsoft Research Питер Ли.

Операция получила название Project Natick ("Проект Нейтик") - в честь одноимённого бостонского пригорода: там, в массачусетском озере Кочитуате, ещё 12 лет назад установили SolarBee ("Солнечную пчелу") - работающие на солнечной энергии циркуляторы воды.

Нынешний выбор места тоже не случаен: на Оркнейских островах расположен Европейский центр морской энергии (EMEC), изучающий перспективы работы приливных и волновых электростанций.

Более того, в 2010 году на архипелаге сдали в эксплуатацию крупнейшую в мире турбину для приливной электростанции.

В Microsoft отметили, что большинство жителей Земли живут на удалении не более 150 километров от побережья рек, морей или озер, а раз уж в толще океанской воды всегда прохладно, то никакие прожорливые в энергетическом смысле вентиляторы дата-центрам не нужны.

Нельзя сказать, что проект удивил поклонников корпорации: исследовать возможности подводной работы крупных компьютерных систем Microsoft начала ещё в 2015 году у берегов Калифорнии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2010 году на Оркнейских островах появилась крупнейшая в мире турбина приливной электростанции

Но в "Проекте Нейтик" всё серьёзно: 864 сервера плотно упакованы в контейнер, который теперь лежит на дне на расстоянии 22 километров от берега.

В течение года Microsoft будет просто наблюдать за датчиками температуры, шума и влажности. Только затем 864 аппарата начнут обслуживать пользователей продукции компании.

IT-гигант подчёркивает, что, хоть первый проект и расположен в шотландской акватории, дизайн контейнера предполагает его транспортировку в абсолютно любые территориальные или нейтральные воды планеты.

Оркнейские острова перепроизводят альтернативную энергию - то есть покрывают всю свою потребность в энергетике за счёт ветра, приливов и Солнца, при этом у архипелага её еще остаётся в избытке. А значит, и автономный дата-центр Microsoft не потребляет ничего неэкологичного.

Впрочем, расчёты компании показывают, что, если на первых порах где-либо в мире аналогичные контейнеры будут работать на традиционном топливе, это будет все равно менее затратно, чем если бы они находились на берегу.

"Мы твёрдо верим, что именно такие дата-центры приведут к падению цен и упрощению структур, что поможет экономить материалы и электричество и снизит затраты на эксплуатацию", - резюмировала пресс-служба Microsoft.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В случае успеха Microsoft готов сплавить на дно морское ещё большее количество дата-центров

"Покойся с морем"

Идея использовать морское дно в целях защиты окружающей среды пришла в голову не только Microsoft: уже более 15 лет различные компании предлагают захоронение праха после кремации в искусственных - бетонных - коралловых рифах, которые впоследствии становятся частью морской экосистемы.

Компании вроде Neptune Society или Memorial Reefs уверяют, что их услуга действует в течение 500 лет: по меньшей мере столько времени будет функционировать экосистема со всеми привычными обитателями скоплений кораллов, предполагают в этих организациях.

На данный момент счёт таких погребений уже исчисляется тысячами.

На искусственном рифе по желанию заказчика можно установить табличку с его или её именем.

И хотя многие экологи полагают, что кремация не самый экологически чистый способ захоронения, в случае с подводным рифом похоже, что от праха человека оказывается больше пользы для окружающей среды, чем вреда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно так выглядит небольшой коралловый риф, куда могут быть "упакованы" после кремации ваши останки

Океан как источник лекарств

Однако глубины океана интересуют и фармакологов: согласно подсчётам специалистов, к 2025 году мировой рынок морских биотехнологий достигнет 6,4 млрд долларов.

На прошлой неделе учёные в США сообщили об успешном синтезе из морских бактерий молекулы, способной справиться с супермикробами, угрожающими уничтожить до 50 миллионов человек.

Сохранив базовую структуру молекулы, химики усилили её фрагментами океанических микроорганизмов.

Полученное соединение оказалось очень эффективным против таких угрожающих человеку бактерий, как, например, золотой стафилококк.

При этом коммерческое освоение океанических микробов ещё впереди: как показало совместное исследование шведских и канадских учёных, уже оформлены патенты на почти 13 тысяч генетических последовательностей, полученных на основе исследования 862 видов.