Как прототип булгаковского Воланда спас Зигмунда Фрейда от нацистов
В июне 1938 года основатель психоанализа Зигмунд Фрейд бежал из Вены, где уже хозяйничали нацисты, в Лондон.
Спасти жизни семьи 82-летнего ученого помогли его друзья: правнучатая племянница императора Наполеона и американский дипломат Уильям Буллит, который по одной из версий стал прототипом Воланда - главного инфернального персонажа романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Джесси Кейнер попросила историка, литературоведа и культуролога Александра Эткиндаиз Европейского университета во Флоренции поподробнее рассказать об этом историческом эпизоде.
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Профессор Эткинд - автор книг "Эрос невозможного. История психоанализа в России" и "Мир мог быть другим. Уильям Буллит в попытках изменить XX век".
Побег из Вены
Александр Эткинд: Фрейд, как известно, был евреем, а Австрию захватили нацисты. Это был знаменитый аншлюс, то есть оккупация Австрии нацистскими войсками [13 марта 1938 года]. В Вене начались аресты и депортации евреев в концентрационные лагеря.
Но происходило это постепенно, и все те, кто был побогаче, могли выкупить и себя, и свои семьи, и имущество. На все были свои расценки. Таким образом, заплатив новым нацистским властям Вены определенную сумму денег, люди могли эмигрировать.
Би-би-си: А просто купить билет на поезд и уехатьбыло нельзя?
А.Э.: Нет, это было невозможно, поскольку нацисты в тот момент рассматривали евреев как источник дохода. И это стоило дорого. На все была своя цена: на семьи, на прислугу, на имущество, на библиотеку.
Если не ошибаюсь, этим занималась новая мэрия Вены. Были свои чиновники, которые приходили, вели переговоры и составляли смету, оценивали все это для каждой семьи, которая желала таким способом выехать.
Были семьи, которые уехали, просто купив билет еще до аншлюса. Но многие, сталкиваясь с угрозой, игнорируют ее и остаются до конца. Фрейд был одним из таких людей. Уже после аншлюса он все еще считал, что все как-нибудь наладится.
Он не был особо богатым человеком, но у него были друзья, покровители и бывшие пациенты, которые предлагали ему деньги.
Этим занимался также друг и бывший пациент Фрейда, о котором я написал книгу - Уильям Буллит. В это время он был американским послом в Париже, а его коллега и друг продолжал быть американским послом в Австрии. На тот момент Америка оставалась нейтральной страной и сохраняла дипломатические отношения с Австрией.
Фрейд отказывался уезжать до тех пор, пока его дочь Анна не была арестована гестапо. Она провела там ночь, и никто не знал, что будет: будут ли ее пытать, арестуют ли ее, посадят ли, отправят ли в концлагерь, вообще вернется ли она. Это была ночь паники. Ее допросили и отпустили. Тогда Фрейд, наконец, принял решение уехать, и начались переговоры с нацистскими властями.
Еще одна проблема Фрейда заключалась в том, что на нем лежали долги его издательства психологической литературы, которое годами, десятилетиями даже, выпускало книги по психоанализу. Фрейду надо было выплатить долги прежде, чем заплатить отступные.
Би-би-си: А за самим Фрейдом не приходили?
А.Э.: У него был обыск, да. Его квартиру обыскали; описали все, что там было; конфисковали определенную сумму денег. Но американское посольство прислало нескольких агентов. Они сидели в квартире, пока там шел обыск, и благодаря этому все обошлось благополучно.
Би-би-си: Был момент, когда Фрейд произнес такую ироничную фразу: "Готов порекомендовать гестапо кому угодно".
А.Э.: Не помню, когда именно он это сказал, но гестапо отпустило [на свободу] Анну Фрейд и отпустило их всех. Это произошло благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, это деньги [подруги Фрейда и правнучки Наполеона] Мари Бонапарт. Во-вторых, это связи Уильяма Буллита.
Фрейд хотел, чтобы Бонапарт и Буллит оплатили выезд ему, его дочери, его жене и еще нескольким ближайшим членам семьи. Он выставил им счет на 16 человек, включая своего врача с семьей и разными дальними родственниками.
Есть довольно обширная переписка, которая хранится в музее Фрейда в Вене. Я публикую все эти документы в моей книге о Буллите, где он говорит: "Нет, мы не можем платить так много, мы можем заплатить за восемь человек, но не можем платить за 16" (я могу ошибаться в точных цифрах).
В конце концов Фрейд принял эти условия и выехал с ближайшими членами своей семьи. А остальные родственники - сестры, кузины, тетушки - погибли в концентрационных лагерях.
Би-би-си: Где Фрейд и Буллит познакомились?
А.Э.: Они познакомились в Вене, когда Буллит приезжал в середине 1920-х годов к Фрейду. У него была идея пройти психоанализ. Еще важнее Буллиту было вылечить жену от алкоголизма. Он надеялся, что Фрейд поможет. Они подружились и стали вместе работать в Вене над психологической биографией Вудро Вильсона, американского президента.
Почему Буллит мог быть прототипом Воланда?
Эткинд полагает, что Уильям Буллит был прототипом Воланда - человеческого воплощения дьявола, одного из главных персонажей "Мастера и Маргариты". На это указывают следующие признаки.
- Буллита назначили первым американским послом в СССР после того, как США признали Советское государство в 1933 году. Позже американец писал: "Я был с русскими, как дьявол. Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо".
- Американский дипломат занимался обустройством резиденции посла в особняке Второва в районе улицы Арбат, получившего название Спасо-хаус. В этом здании происходит бал у сатаны в "Мастере...".
- Михаил Булгаков дружил с Буллитом, о чем писала в своем жена советского писателя Елена.
- Описания сатанинского бала в книге вдохновил пышный прием в Спасо-хаусе - "фестиваль весны" 1935 года, организованный Буллитом. Среди приглашенных 500 человек был Булгаков и другие видные представители интеллигенции. Впоследствии ряд деталей того действа перекочевали в роман.
- Воланд помогает Мастеру и Маргарите бежать из сталинской Москвы подобно тому, как Буллит организовал отъезд Фрейда из попавшей под власть нацистов Вены в 1938 году. Булгаков работал над романом до самой смерти в 1940 году.
Прибытие в Лондон
Би-би-си: Итак, переезд Фрейда и его семьи состоялся.Как они адаптировались к жизни в Лондоне?
А.Э.: Да, они сели в поезд на вокзале в Вене, и с ними в вагон сел агент из американского посольства, который присутствовал при таможенном досмотре, который проводили нацистские власти.
Они благополучно добрались до Лондона, где их ждал дом, который им снял Эрнест Джонс - британский друг и ученик Фрейда. В оплате всего этого также приняла участие Мари Бонапарт. Сейчас там находится Музей Фрейда в Хампстеде.
Интересно, что Фрейду удалось спасти свои вещи, коллекцию, библиотеку, кушетку, письменный стол - очень многое из того, что было в его венской квартире. Это все сейчас находится в его лондонском музее. А в венском музее на Берггассе только фотографии того, что он сумел вывезти.
Би-би-си: В каком состоянии был Фрейд после всех этих переживаний? Не нуждался ли он сам в психологической помощи?
А.Э.: Фрейд нуждался в терапии другого рода. Он много лет болел раком, и рак обострялся, Фрейд перенес много операций. Британские доктора прилетали в Вену для того, чтобы его обследовать и проводить процедуры.
Продолжали им заниматься и в Лондоне, но он умер год спустя от этой болезни, от рака челюсти. Однако до самой смерти он продолжал писать и работать. Фрейд был очень старым, но очень сильным человеком.
В Музее Фрейда в Лондоне 18 июля открывается выставка "Уезжаем сегодня: семья Фрейда в изгнании, 1938 год", где можно будет подробнее узнать о бегстве Фрейда из Австрии и увидеть ранее не выставлявшиеся документы и экспонаты.