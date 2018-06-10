Как прототип булгаковского Воланда спас Зигмунда Фрейда от нацистов

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Зигмунд Фрейд на вокзале Гар де Л'Эст в Париже с Мари Бонапарт и Уильямом Буллитом

В июне 1938 года основатель психоанализа Зигмунд Фрейд бежал из Вены, где уже хозяйничали нацисты, в Лондон.

Спасти жизни семьи 82-летнего ученого помогли его друзья: правнучатая племянница императора Наполеона и американский дипломат Уильям Буллит, который по одной из версий стал прототипом Воланда - главного инфернального персонажа романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Джесси Кейнер попросила историка, литературоведа и культуролога Александра Эткиндаиз Европейского университета во Флоренции поподробнее рассказать об этом историческом эпизоде.

Профессор Эткинд - автор книг "Эрос невозможного. История психоанализа в России" и "Мир мог быть другим. Уильям Буллит в попытках изменить XX век".

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Дом, где жил Фрейд в Вене до июня 1938 года. Над дверями была вывешена свастика (Би-би-си заретушировала ее в соответствии с российским законодательством)

Побег из Вены

Александр Эткинд: Фрейд, как известно, был евреем, а Австрию захватили нацисты. Это был знаменитый аншлюс, то есть оккупация Австрии нацистскими войсками [13 марта 1938 года]. В Вене начались аресты и депортации евреев в концентрационные лагеря.

Но происходило это постепенно, и все те, кто был побогаче, могли выкупить и себя, и свои семьи, и имущество. На все были свои расценки. Таким образом, заплатив новым нацистским властям Вены определенную сумму денег, люди могли эмигрировать.

Би-би-си: А просто купить билет на поезд и уехатьбыло нельзя?

А.Э.: Нет, это было невозможно, поскольку нацисты в тот момент рассматривали евреев как источник дохода. И это стоило дорого. На все была своя цена: на семьи, на прислугу, на имущество, на библиотеку.

Если не ошибаюсь, этим занималась новая мэрия Вены. Были свои чиновники, которые приходили, вели переговоры и составляли смету, оценивали все это для каждой семьи, которая желала таким способом выехать.

Были семьи, которые уехали, просто купив билет еще до аншлюса. Но многие, сталкиваясь с угрозой, игнорируют ее и остаются до конца. Фрейд был одним из таких людей. Уже после аншлюса он все еще считал, что все как-нибудь наладится.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Зигмунд Фрейд у себя дома в Вене по адресу Берггассе, 19. Фотография Эдмунда Энглмана 1938 года

Он не был особо богатым человеком, но у него были друзья, покровители и бывшие пациенты, которые предлагали ему деньги.

Этим занимался также друг и бывший пациент Фрейда, о котором я написал книгу - Уильям Буллит. В это время он был американским послом в Париже, а его коллега и друг продолжал быть американским послом в Австрии. На тот момент Америка оставалась нейтральной страной и сохраняла дипломатические отношения с Австрией.

Фрейд отказывался уезжать до тех пор, пока его дочь Анна не была арестована гестапо. Она провела там ночь, и никто не знал, что будет: будут ли ее пытать, арестуют ли ее, посадят ли, отправят ли в концлагерь, вообще вернется ли она. Это была ночь паники. Ее допросили и отпустили. Тогда Фрейд, наконец, принял решение уехать, и начались переговоры с нацистскими властями.

Еще одна проблема Фрейда заключалась в том, что на нем лежали долги его издательства психологической литературы, которое годами, десятилетиями даже, выпускало книги по психоанализу. Фрейду надо было выплатить долги прежде, чем заплатить отступные.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Дом, где жил Фрейд в Вене до июня 1938 года. Над дверями была вывешена свастика (Би-би-си заретушировала ее в соответствии с российским законодательством)

Би-би-си: А за самим Фрейдом не приходили?

А.Э.: У него был обыск, да. Его квартиру обыскали; описали все, что там было; конфисковали определенную сумму денег. Но американское посольство прислало нескольких агентов. Они сидели в квартире, пока там шел обыск, и благодаря этому все обошлось благополучно.

Би-би-си: Был момент, когда Фрейд произнес такую ироничную фразу: "Готов порекомендовать гестапо кому угодно".

А.Э.: Не помню, когда именно он это сказал, но гестапо отпустило [на свободу] Анну Фрейд и отпустило их всех. Это произошло благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, это деньги [подруги Фрейда и правнучки Наполеона] Мари Бонапарт. Во-вторых, это связи Уильяма Буллита.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Дочь Фрейда Анна. Эдмунд Энгелман сделал эту фотографию в ее в квартире на Берггассе незадолго до отъезда Анны в Лондон

Фрейд хотел, чтобы Бонапарт и Буллит оплатили выезд ему, его дочери, его жене и еще нескольким ближайшим членам семьи. Он выставил им счет на 16 человек, включая своего врача с семьей и разными дальними родственниками.

Есть довольно обширная переписка, которая хранится в музее Фрейда в Вене. Я публикую все эти документы в моей книге о Буллите, где он говорит: "Нет, мы не можем платить так много, мы можем заплатить за восемь человек, но не можем платить за 16" (я могу ошибаться в точных цифрах).

В конце концов Фрейд принял эти условия и выехал с ближайшими членами своей семьи. А остальные родственники - сестры, кузины, тетушки - погибли в концентрационных лагерях.

Би-би-си: Где Фрейд и Буллит познакомились?

А.Э.: Они познакомились в Вене, когда Буллит приезжал в середине 1920-х годов к Фрейду. У него была идея пройти психоанализ. Еще важнее Буллиту было вылечить жену от алкоголизма. Он надеялся, что Фрейд поможет. Они подружились и стали вместе работать в Вене над психологической биографией Вудро Вильсона, американского президента.

Почему Буллит мог быть прототипом Воланда?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Уильям Буллит стал первым послом США в Советском Союзе

Эткинд полагает, что Уильям Буллит был прототипом Воланда - человеческого воплощения дьявола, одного из главных персонажей "Мастера и Маргариты". На это указывают следующие признаки.

Буллита назначили первым американским послом в СССР после того, как США признали Советское государство в 1933 году. Позже американец писал: "Я был с русскими, как дьявол. Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо".

Американский дипломат занимался обустройством резиденции посла в особняке Второва в районе улицы Арбат, получившего название Спасо-хаус. В этом здании происходит бал у сатаны в "Мастере...".

Михаил Булгаков дружил с Буллитом, о чем писала в своем жена советского писателя Елена.

Описания сатанинского бала в книге вдохновил пышный прием в Спасо-хаусе - "фестиваль весны" 1935 года, организованный Буллитом. Среди приглашенных 500 человек был Булгаков и другие видные представители интеллигенции. Впоследствии ряд деталей того действа перекочевали в роман.

Воланд помогает Мастеру и Маргарите бежать из сталинской Москвы подобно тому, как Буллит организовал отъезд Фрейда из попавшей под власть нацистов Вены в 1938 году. Булгаков работал над романом до самой смерти в 1940 году.

Правообладатель иллюстрации Sovfoto/Getty Images Image caption Кремлевский гардероб во время приема нового посла США в СССР Уильяма Буллита, Москва 1934 год

Прибытие в Лондон

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Зигмунд и Матильда Фрейд с другом Эрнестом Джонсом на пороге нового дома в Лондоне

Би-би-си: Итак, переезд Фрейда и его семьи состоялся.Как они адаптировались к жизни в Лондоне?

А.Э.: Да, они сели в поезд на вокзале в Вене, и с ними в вагон сел агент из американского посольства, который присутствовал при таможенном досмотре, который проводили нацистские власти.

Они благополучно добрались до Лондона, где их ждал дом, который им снял Эрнест Джонс - британский друг и ученик Фрейда. В оплате всего этого также приняла участие Мари Бонапарт. Сейчас там находится Музей Фрейда в Хампстеде.

Интересно, что Фрейду удалось спасти свои вещи, коллекцию, библиотеку, кушетку, письменный стол - очень многое из того, что было в его венской квартире. Это все сейчас находится в его лондонском музее. А в венском музее на Берггассе только фотографии того, что он сумел вывезти.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Знаменитая кушетка Фрейда, которую привезли из его квартиры в Вене в Лондон

Би-би-си: В каком состоянии был Фрейд после всех этих переживаний? Не нуждался ли он сам в психологической помощи?

А.Э.: Фрейд нуждался в терапии другого рода. Он много лет болел раком, и рак обострялся, Фрейд перенес много операций. Британские доктора прилетали в Вену для того, чтобы его обследовать и проводить процедуры.

Продолжали им заниматься и в Лондоне, но он умер год спустя от этой болезни, от рака челюсти. Однако до самой смерти он продолжал писать и работать. Фрейд был очень старым, но очень сильным человеком.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Freud Museum London Image caption Фрейд в своем кабинете в Лондоне в 1938 году

В Музее Фрейда в Лондоне 18 июля открывается выставка "Уезжаем сегодня: семья Фрейда в изгнании, 1938 год", где можно будет подробнее узнать о бегстве Фрейда из Австрии и увидеть ранее не выставлявшиеся документы и экспонаты.