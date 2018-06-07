Квартиру жены депутата Слуцкого оценили в 80 его годовых зарплат

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Фонд борьбы с коррупцией заявил, что жене депутата Госдумы Леонида Слуцкого может принадлежать пентхаус площадью больше 561,7 кв м. Его предположительная стоимость начинается от 400 млн рублей - это в 80 раз больше, чем зарплата депутата за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовая зарплата его жены.

Трехэтажный пентхаус

Как утверждает ФБК, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в собственности жены Слуцкого может находиться трехэтажный пентхаус в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера", который расположен в долине реки Сетунь на западе Москвы.

Согласно выписке из реестра недвижимости, такая квартира площадью 561,7 кв. м в этом комплексе принадлежит Лидии Лысковой. По данным издания "Медуза", именно так зовут жену депутата Слуцкого. В декларации депутата, где перечисляется принадлежащее супругам имущество, но не указывается их имя, у его жены также есть помещение площадью 561,7 кв. м, местонахождение которого не уточняется.

Фамилия Слуцкого, главы думского комитета по международным делам, стала широко известна в марте 2018 года, когда три журналистки - замглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер Дождя Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова - обвинили депутата в сексуальных домогательствах.

Слуцкий обвинения отрицал. Думская комиссия по этике рассмотрела обвинения и не нашла в действиях парламентария нарушений этических норм. После этого несколько российских СМИ объявили бойкот депутату Слуцкому, комиссии по этике, а некоторые и всей Думе.

7 июня историю со Слуцким впервые прокомментировал Владимир Путин. Он заявил, что ничего не слышал о ней. Однако он провел параллель с делом Харви Вайнштейна и посоветовал всем пострадавшим обращаться в полицию.

Что с этой квартирой не так?

По данным ФБК, квартира может стоить 400 млн рублей. На сайте cian.ru аналогичная недвижимость в этом доме без отделки предлагается по стоимости 1 млн рублей за кв. м, исходя из этой оценки пентхаус может быть дороже 500 млн рублей.

Само по себе владение недвижимостью, даже элитной, для депутата не является нарушением какого-либо закона. Однако ФБК задается вопросом, откуда у семьи Слуцкого деньги на покупку такой квартиры.

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption Квартира расположена в элитном жилом комплексе на западе Москвы

По данным фонда, эта квартира находится в собственности семьи депутата с 2009 года.

Слуцкий работает депутатом с 2000 года, и с тех пор он не сообщал о доходах помимо его зарплаты. Доход депутата за 2017 год составил 5 млн рублей, то есть в 80-100 раз меньше оценочной стоимости квартиры. Супруга Слуцкого зарабатывает гораздо меньше мужа, в 2017 году она задекларировала 223 тысячи рублей дохода.

До прихода в Госдуму Слуцкий несколько лет работал в бизнесе, входил в правление "Проминвестбанка", "Уникомбанка" и других компаний. Однако больших сбережений от этой работы Слуцкий также нигде не декларировал. На его банковском счету лежит 2,7 млн рублей, сообщал он в предвыборной декларации 2016 года, вкладов и ценных бумаг он также не указывал.

Чиновники и депутаты не могут принимать подарки выше определенной суммы и обязаны сообщать о них в комиссии по конфликту интересов.

Сам Слуцкий и его представитель на вопросы Би-би-си о происхождении этой квартиры пока не ответили.

Гектары и метры

На идею поискать в "Кутузовской ривьере" жилплощадь, принадлежащую Слуцкому или членам его семьи, ФБК натолкнуло заявление, сделанное в январе 2017 года в суде Сергеем Полонским - бывшим владельцем девелоперской компании MIRAX Group. Его слова тогда цитировало агентство РИА Новости

Полонский, которого обвиняли в хищении денег дольщиков при строительстве двух комплексов элитного жилья, заявил, что в 2009-2010 году у него вымогали взятку за переоформление инвестиционного контракта, и упомянул фамилии Слуцкого и Владимира Ресина, который руководил столичным комплексом градостроительной политики.

Как сообщало РИА Новости, Полонский утверждал в суде, что за оформление контракта якобы согласился отдать в общей сложности 990 квадратных метров в пентхаусе "Кутузовской ривьеры". Агентство отмечало, что Ресин отказался комментировать эти заявления Полонского, а Слуцкий назвал слова бизнесмена бредом.

По данным BFM, Полонский обращался в по поводу вымогательства. "Генпрокуратура передала его [заявление] в центральный аппарат МВД, дальше все пошло по ступенькам. Последний след был из УВД по западному округу Москвы. Оттуда никто не пришел даже Полонского опросить по этому заявлению", - рассказал юрист. По его словам, дальше защита Полонского "эту историю" не развивала.

Русская служба Би-би-си направила запрос в генеральную прокуратуру, но ответа пока не получила. Полонский и его адвокат в четверг на вопросы Би-би-си не ответили.

В марте 2018 года ФБК нашел у Слуцкого незадекларированный участок леса площадью в один гектар в Одинцовском районе Московской области. Депутат арендовал его в течение 10 лет, но только в сообщил о нем только в декларации за 2017 год - уже после публикации расследования.

На комисии Госдумы Слуцкий говорил, что неуказанный гектар земли в декларации - это техническая ошибка. Неверные данные в декларации могли грозить депуту наказанием вплоть до лишения мандата. Свою должность, однако, Слуцкий сохранил, о других взысканиях в его адрес не сообщалось.