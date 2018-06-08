СМИ России: "прямая линия" Путина оказалась слишком позитивной

В обзоре российских газет за 8 июня:

"Ведомости": эксперты критикуют положительный настрой "прямой линии"

16-я "прямая линия" президента была подчеркнуто позитивной, пишут "Ведомости" Накануне общения Владимира Путина со страной в прямом эфире эксперты предполагали, что состоится показательная порка нерадивых руководителей и оглашение решений по спорным вопросам.

Однако сам Путин задал позитивный тон мероприятию. Он не раскрыл планов по "настройке налоговой системы", ограничившись хорошей новостью о том, что введение прогрессивного подоходного налога и налога с продаж признано нецелесообразным, не прокомментировал по существу и повышение пенсионного возраста.

Также в позитивном ключе шло и общение с министрами и губернаторами: "Россияне жаловались на свои проблемы, Путин давал краткий умиротворяющий комментарий, а затем профильный чиновник докладывал, что проблема, оказывается, или уже решена, или находится в процессе решения", - пишет издание.

Ничего похожего на выговор или хотя бы порицание в прямом эфире так и не прозвучало, а некоторых управленцев президент даже похвалил отдельно - как, например, вице-премьера Виталия Мутко и министра обороны Сергея Шойгу.

Основным девизом этой прямой линии было - "жизнь налаживается", согласен политолог Евгений Минченко. Эффективность мероприятия он называет неочевидной.

Возможно, в позитивном настрое прямой линии нуждается сам президент, допускает политолог Андрей Колядин: "Когда во время четырехчасового эфира все время ждешь неких неожиданностей - и без того тяжело выступать столько времени, а тут еще дополнительный стресс".

Но решение Путина выводить в эфир министров и губернаторов не было случайным, считает эксперт: "Вероятность того, что могут случиться всякие неприятности и зрители прямой линии могут пожаловаться на любого из них, наверное, предопределила то, что наиболее жесткие, сложные и неприятные вопросы постарались решить заранее".

Новый формат демонстрирует, что "прямая линия" становится не просто некоей пиар-акцией, а одним из инструментов управления государством, добавляет Колядин: "И в отличие от государств, где есть публичная политика, она востребована обществом, потому что иначе власть будет сама по себе, а люди - сами по себе".

Формат прямой линии "лидер - народ" развалился, считает политолог Глеб Павловский: "Возможно, это связано с фигурами ведущих, которые царили над всем с их комсомольским активизмом. Сам способ ведения прямой линии нивелировал значимость проблем. Возможно, поэтому и президент слабо включался в происходящее". Обращение к министрам и губернаторам выглядело искусственно, как стандартные селекторные совещания, говорит эксперт.

"Коммерсант": жилье подорожает с середины 2019 года

Во время "прямой линии" Владимир Путин установил до сих пор четко не определенный срок полной отмены долевого строительства - 1 июля 2019 года, пишет "Коммерсант". Участники рынка предупреждают, что форсированный переход на продажу жилья с использованием эскроу-счетов, где деньги покупателей лежат до окончания строительства дома, может привести к росту цен на квартиры до 40%.

Уже сейчас в добровольном порядке используются продажи через эскроу-счета, где деньги покупателей лежат до окончания строительства. Этот вариант использует только одна девелоперская компания в стране, но эксперты говорят, что покупателей нововведение не стимулирует.

Девелоперы сомневаются в возможности досрочно перейти на эскроу-счета. "В комплексной застройке, которая ведется очередями, невозможно оперативно перейти на новый принцип реализации. Это более реально для точечных объектов", - считает гендиректор ГК МИЦ Даромир Обуханич.

По словам финансового директора ГК А101 Дмитрия Трубникова, досрочно отказаться от долевого строительства могут только те компании, у которых к моменту ввода дома в эксплуатацию и так остается запас непроданных квартир.

Для финансово устойчивых компаний продавать строящееся жилье через эскроу-счета окажется невыгодным. "При наличии свободных средств девелоперу интереснее продавать готовое жилье", - рассуждает директор по стратегическому развитию ФСК "Лидер" Павел Брызгалов. По его оценкам, в этом случае цены на квартиры могут вырасти до 40% в зависимости от проекта.

"Известия": рисковые ипотечные сделки приведут к дефолту

Банки массово выдают жилищные кредиты с низким первоначальным взносом, пишут "Известия", ссылаясь на данные Центробанка. В первом квартале 2018 года 44% всех оформленных ссуд были выданы со взносом не более 20%.

Такие кредиты несут в себе повышенный риск: на фоне снижения процентных ставок и роста реальных зарплат погашать их легче, но в случае кризиса могут начаться массовые неплатежи, предупреждает газета.

Снижение ставок и рост реальных доходов населения позволяет банкам вести себя рискованно, а действий ЦБ недостаточно, чтобы охладить рынок, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Реакция банков на предпринятые ЦБ меры была не слишком значительной, отметила ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Регулятор опасается роста ипотечного рынка за счет выдачи кредитов с небольшим первым взносом и накопления дефолтных долгов на балансах банков в случае реализации негативного сценария в ближайшие два-три года, пояснила она.

Самая рискованная ипотека - с первым взносом до 10%, отметили в аналитическом центре "Дом.РФ". Но ее доля в общем объеме выдач, по оценкам экспертов, не превышает 1%. Наиболее распространенный маленький взнос составляет 15%, а такие кредиты не относятся к высокорисковым с точки зрения вероятности дефолта, подчеркнули в "Дом.РФ".

Пока ЦБ проявляет осторожность, поскольку доля жилищных кредитов в активах российских банков относительно невелика, считает Тимур Нигматуллин. Кроме того, есть риск деградации рынка ипотеки по докризисному сценарию, когда граждане брали потребительские кредиты на первый взнос на жилье, напомнил он.

"Ведомости": Китай и Россия договорились о партнерстве

Россия собирается предпринять очередную попытку побороться за китайские инвестиции - чиновники готовят большое торговое соглашение с Пекином, пишут "Ведомости".

Санкции, отрезавшие Россию от западных денег, вынудили чиновников искать замену им в Китае. Два года назад президент Владимир Путин даже предложил Евразийскому экономическому союзу задуматься о создании большого Евразийского партнерства с участием Китая, Индии, Пакистана и других стран. За это время России и Китаю удалось договориться о партнерстве.

В пятницу перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Путин, страны планируют одобрить технико-экономическое обоснование будущего рамочного торгового договора, рассказал изданию федеральный чиновник и подтвердил представитель минэкономразвития.

На подготовку соглашения может уйти 2,5 года, и задача России - привлечь как можно больше китайских инвестиций. Пока соотношение такое: страны Евросоюза инвестируют 50% в общей массе иностранных вложений, а КНР - всего 1%.

Китаю интересна прежде всего именно энергетика, замечает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, а России выгоднее всего привлекать китайские инвестиции в обрабатывающее производство.

А также в технологический сектор, считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Китайский бизнес также требует защиты инвестиций и понятного законодательства - его очень беспокоят риски экспроприации имущества, говорит чиновник, еще одно требование - упростить правила временного пребывания китайцев, чтобы они могли работать в России.

Чиновники установили в России немало барьеров для иностранных инвесторов, замечает партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. Например, ввели правило "третий лишний" в госзакупках (закупать иностранный товар, если на конкурс поступили хотя бы две заявки с российскими аналогами, нельзя), любые сделки, по которым иностранный инвестор получит контроль над 25% российской компании из стратегической отрасли, требуют согласования правительственной комиссии.

Для Китая важнее всего снижение тарифных барьеров, говорит Рачков, а также поддержка инвестиций - например, предоставление бесплатного земельного участка с коммуникациями, разрешение завозить китайцев на предприятия без разрешения на работу.

Китай очень заинтересован в российском рынке, говорит старший научный сотрудник Института Гайдара Юрий Зайцев, но из-за санкций Пекин может навязывать свои условия Москве. К тому же Китай привык вкладывать деньги в проект, когда там уже есть инвесторы, которые обеспечивают его качество, предупреждает Зайцев, без этого никакое изменение регулирования не убедит их инвестировать.

РБК: пенсионный возраст повысят, но льготы сохранят

Правительство определит параметры пенсионной реформы на следующей неделе. За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин, сообщает РБК.

Предложения правительства по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер, подчеркивает один из собеседников РБК, в частности, предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, будут сохранены.

Правительственные предложения по увеличению пенсионного возраста, прежде чем отправиться в Госдуму, должны рассматриваться на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК), говорит глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

РТК - правительственный совещательный орган, образованный для регулирования социально-трудовых отношений, в него входят представители работодателей и профсоюзов, а со стороны Белого дома - социальный вице-премьер. "Госдума не будет рассматривать никакие предложения [по повышению пенсионного возраста] без мнения РТК", - уверен Шмаков.

После внесения законопроекта в Госдуму "начнется торг", в результате которого ряд смягчающих механизмов может попасть в документ на стадии подготовки ко второму чтению, считает источник РБК, близкий к правительству.

Если пенсионный возраст в России не повысить, то нагрузка на экономику будет расти, а реальный размер пенсий сокращаться, предупреждали экономисты РАНХиГС.

Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Сам экс-министр финансов, сейчас возглавляющий Счетную палату, называл одной из своих ошибок как чиновника то, что правительство не подняло пенсионный возраст. По его словам, это "тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.