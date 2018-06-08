Доказал, что великий. Как Овечкин пришел к своему главному трофею

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В ночь на 8 июня клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталс" обыграл "Лас-Вегас Найтс" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии турнира и стал обладателем главного трофея лиги Кубка Стэнли. Капитан команды Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф: он доказал, что не просто самый талантливый снайпер поколения, но и по-настоящему великий игрок.

С приходом Овечкина в "Вашингтон Кэпиталс" в 2005 году началась перестройка столичного клуба, прозябавшего в аутсайдерах.

"Вашингтон" выступает в НХЛ больше сорока лет и лишь однажды выходил в финал Кубка Стэнли; после разгромного поражения от "Детройта" с русской пятеркой в 1998 году о победах в самом сильном клубном хоккейном турнире мира речи долгое время не шло.

Овечкин был заметен еще с детства. Не по годам крупный парень начал выступать за основной состав московского "Динамо", когда ему было всего 16.

Через два года на драфте НХЛ - церемонии, где клубы заявляют права на лучших юных хоккеистов со всего мира - он шел под первым номером и был выбран "Вашингтоном". Второй номер достался Евгению Малкину, который ушел в "Питтсбург".

"Кэпиталс" сразу стали строить клуб под звездного игрока, получившего прозвище "Александр Великий". "Вашингтон" даже купит ветерана Сергея Федорова, чтобы новичку было проще освоиться в североамериканской лиге.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Александр Овечкин шел к этому успеху с 2005 года, когда он впервые сыграл за "Вашингтон Кэпиталс"

Годы шли, команда менялась, но результата не было. Овечкин даже стал ключевым игроком сборной России на чемпионатах мира - его клуб постоянно вылетал в первых-вторых раундах плей-офф, что позволяло россиянину успеть на турнир национальных команд в начале мая.

Об Овечкине говорили как о несомненно, невероятно талантливом хоккеисте, но индивидуалисте и выпендрежнике. Чего только стоили его затемненный визор шлема и пижонские желтые шнурки, а также манера играть эффектно, но не всегда эффективно.

Он быстро стал капитаном команды и по идее должен был вести ее за собой, но иногда скатывался до 30 голов за сезон (хороший показатель для любого форварда, но не для лучшего снайпера поколения) и становился поводом для шуток: поговаривали, что форвард не умеет кататься задним ходом, отыгрывать в обороне и способен забивать только с любимой позиции в районе левого круга вбрасывания.

В этом сезоне Овечкина было не узнать. Он бросался под шайбы, в очередной раз стал лучшим снайпером сезона (49 шайб) в НХЛ, отыгрывал в обороне и вел за собой клуб как настоящий командный игрок.

Выиграть Кубок Стэнли он хотел в этом году больше всех на свете - чтобы опровергнуть свою репутацию некубкового игрока, доказать лидерские качества и завоевать главный трофей в жизни. Он теперь не просто гениальный снайпер, он лидер клуба, выигравшего Кубок Стэнли, и вполне заслужил престижное звание лучшего игрока плей-офф.

У Овечкина есть золото чемпионата мира и Кубок Стэнли. Остались только медали Олимпиады и победа в Кубке мира.

Не только Овечкин

Кто именно главная звезда плей-офф - это на самом деле вопрос открытый. Да, Овечкин в этом сезоне перестроился, стал куда более командным игроком, но где бы он был без неочевидных передач своего центрфорварда Евгения Кузнецова?

26-летний россиянин провел свой лучший сезон и в регулярном чемпионате, а в плей-офф бил всевозможные рекорды, набирая больше одного очка за матч.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Евгений Кузнецов с Кубком Стэнли

На счету Кузнецова - важнейшие передачи и шайбы. Именно он забил победный гол в ворота "Питтсбурга", который в прошлом из года в год останавливал "Вашингтон" на пути к финалу. Именно он доставлял Овечкину и другим партнерам самые нужные шайбы в самый нужный момент.

Именно он - будущее "Вашингтона", ведь Кузнецову всего 26 лет, детский возраст для хоккеиста его профиля. Овечкину 32, и кто знает, сколько еще лет он сможет забивать по 50 шайб в сезон.

Отдельный плюс Кузнецова - его обаяние, шутки на не слишком хорошем, но понятном английском, фирменная "птичка" после забитых шайб и невероятное трудолюбие.

"Хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива", - сказал Кузнецов в послематчевом интервью. Заслужил.

Финал без проигравших

В финальной серии до четырех побед "Вашингтон" вышел на команду "Лас-Вегас Найтс". Они, конечно, навязали борьбу столичному клубу, но выиграли только один матч - и это ни в коем случае нельзя называть провалом для клуба, которого еще год назад по сути не существовало.

"Вегас" - новичок НХЛ, он создавался на основе так называемого драфта расширения. В рамках этой процедуры клуб мог забрать из других команд несколько хоккеистов, которых те не защитили от обмена - то есть, по сути, тех, с кем не жалко расстаться.

В итоге собралась совершенно не звездная (если не считать вратаря Марка-Андре Флери) команда, которой прочили в лучшем случае выход в плей-офф и вылет в первом круге. Долгое строительство команды через талантливую молодежь, сложные и дорогие контракты со звездами - так в современной НХЛ выходят в финал Кубка Стэнли.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хоккеисты "Вегаса" благодарят болельщиков за поддержку

"Вегас" пошел своим путем и доказал, что сбалансированный состав из середнячков, показывающий открытый и зрелищный хоккей, может дать результат уже в первый сезон существования клуба. Ничего подобного в современной истории лучшей хоккейной лиги в мире не происходило, да и не факт, что произойдет когда-то еще.

Хоккеисты "Вегаса" плакали после поражения от "Вашингтона", но нужно не забывать: столичный клуб шел к этому Кубку Стэнли с десяток лет (если считать от прихода Овечкина), а у них получилось выйти в финал с первой попытки.