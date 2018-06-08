Эти дети слышат жуткие голоса: как им помочь?

Image caption Лора Молдинг слышит голоса с трёх лет

По меньшей мере один ребенок из каждых 12 утверждает, что слышит голоса, причем некоторые из этих голосов "говорят" детям, что те бесполезны и ничего не стоят.

Согласно новому исследованию, реакция взрослых на рассказы детей о слуховых галлюцинациях может серьезно повлиять на их будущее.

"Будто ты в переполненной комнате: всё, что ты можешь слышать - много разных голосов, словно нападающих на тебя", - рассказала Би-би-си британка Лора Молдинг.

21-летняя девушка начала слышать голоса ещё в раннем детстве - и это продолжается до сих пор.

"Среди них есть мужские, женские, взрослые, детские тембры, а один и вовсе похож на монстра из "Доктора Кто". Большую часть времени они говорят мне, что я ничтожество", - делится переживаниями Молдинг.

Первые признаки галлюцинаций у неё появились в три года. Она сидела у бабушки с дедушкой, и вдруг ей почудилось, будто лев и медведь из детской телепередачи начали рычать лично ей - "мы идём за тобой!" - и повторяли это много-много раз.

Разумеется, это напугало её до полусмерти, однако, когда она пошла рассказать об этом родителям, те решили, что Лора общается с воображаемыми друзьями.

Сейчас Лора их в этом не винит, но в детстве - после той первой неудачной попытки рассказать о проблеме - она замалчивала существование голосов в своей голове ещё несколько лет.

Правообладатель иллюстрации Laura Moulding Image caption По словам Лоры, с детства её неимоверно пугают голоса

Как показывает совместное исследование двух университетов Манчестера, каждый двенадцатый ребёнок в Британии хотя бы раз в жизни слышал голоса.

Более того, специалисты установили, что реакция родителей на первую галлюцинацию определяет то, какие голоса их дети слышат в дальнейшем.

К 15 годам Лора поняла, что не может сама справиться с галлюцинациями, и мать отвела её к врачу.

"Я причиняла себе вред, тогда всё было ужасно. Мне было так тяжело, поскольку голоса были громкими - они унижали, оскорбляли, и я ничего не могла с этим поделать", - вспоминает девушка.

"ЛЭП запела"

Впрочем, из опросов, проведённых в рамках манчестерского исследования, следует, что не все дети и подростки, испытывающие слуховые галлюцинации, сталкиваются со столь пугающими голосами: многим "нашёптывают" нечто приятное или даже весёлое.

Например, 13-летняя Тия (имя изменено) регулярно слышала голос матери, когда больше никто не мог его различить.

Впервые она заметила это за собой в семь лет.

Кроме того, ей чудилось, что вдалеке кричат незнакомые мужчины, а один раз Тии и вовсе показалось, что опоры линии электропередач запели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каждый двенадцатый ребёнок хотя бы раз в жизни слышал голоса

Часто эти звуки забавляли девочку, но порой это сказывалось на её учёбе в школе.

"Один из голосов всё время общался со мной и заставлял меня хихикать", - поведала Тия, добавив, что ей приходилось на него ругаться, чтоб он замолк.

У многих детей галлюцинации появляются после перенесённых травм.

Мать Тии Элис (имя изменено) страдает хроническим заболеванием, и полагает, что именно страх заболеть повлиял на её дочь.

"Ей многое пришлось перенести, и так она выражает свой стресс. Это меня расстраивает больше всего", - говорит Элис.

Женщина сама догадалась, что Тия слышит голоса, поскольку девочка постоянно на них реагировала.

Элис решила не вести дочь к доктору, отправившись вместо этого на беседу к консультантам Hearing Voices Network - группы поддержки людей со слуховыми галлюцинациями.

"Совсем не скучаю по голосам"

Доктор Сара Парри из университета Манчестер Сити отмечает, что у исследования, в котором она участвовала, есть очевидное практическое применение.

"Дети ощущают эти голоса как часть себя, поэтому им не следует говорить, что у них проблемы: так стресс у ребёнка только усилится, а голоса станут откровенно неприятными", - объясняет специалистка.

На данный момент и в Британии, и в других странах людей со слуховыми галлюцинациями лечат очень разными способами.

Некоторые общества, подобно Hearing Voices Network, представляют собой группы поддержки.

В зависимости от тяжести симптомов врачи могут назначить антипсихотические препараты (в наиболее непростых случаях) либо ориентироваться на когнитивную психотерапию.

Показали свою эффективность и некоторые опыты лечения транскраниальной магнитной стимуляцией - воздействием магнитных импульсов на кору головного мозга снаружи.

В поп-культуре голоса в голове получили своё переосмысление

Сейчас Сара Парри добивается создания отдельной организации, которая занималась бы проблемами молодёжи с подобными "играми разума".

Что касается Тии, то у неё всё хорошо: в один прекрасный день голоса просто исчезли - и больше не возвращались.

"Я такая: стоп, в голове ничего не шумит, никто со мной не говорит! Только я и мои мысли. Теперь я совсем не скучаю по голосам", - говорит школьница.

У Лоры же не всё так радужно, хотя с помощью медитации или музыки ей удаётся "утопить" галлюцинации.

"Я чувствую себя куда сильнее, значительно лучше, хотя голоса по-прежнему со мной. Но теперь не они меня контролируют - это я их контролирую", - подводит черту девушка.