Новая жертва спецпрокурора Мюллера - "русский мозг" Манафорта Константин Килимник

Правообладатель иллюстрации Getty Creative

В пятницу вечером спецпрокурор Роберт Мюллер назвал нового обвиняемого в рамках расследования возможного российского вмешательства в американские выборы. Им стал 48-летний россиянин Константин Килимник.

По данным следствия, он работал на Пола Манафорта с 2005 года и руководил киевским офисом компании политтехнолога, занимался лоббизмом в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и правительства Украины, которые заплатили политтехнологам - Ричарду Гейтсу, Полу Манафорту и, собственно, Килимнику, более 75 миллионов долларов.

Те, согласно документам следствия, были "отмыты" и не задокументированы, равно как и услуги в сфере лоббизма, оказанные этой троицей. В 32-страничном обвинительном заключении спецпрокурора, которое было направлено в суд, Манафорт также обвиняется в противодействии правосудию.

Другие обвинения остались прежними - незаконный лоббизм, отмывание денег, неуплата налогов, заведомая ложь бухгалтерам, составлявшим его финансовые отчеты, дача ложных показаний, вовлечение в преступные схемы так называемой Габсбургской группы неназванных членов конгресса США и европейских политиков.

Отдельными пунктами в обвинении вынесена совместная деятельность Килимника и Манафорта с февраля по апрель 2018 года.

Они обвиняются в противодействии правосудию: по данным следствия, "они намеренно и сознательно пытались подкупить двоих неназванных людей с целью повлиять, отложить и сделать невозможным свидетельство в отношении официального расследования".

Следствие требует конфискации имущества Манафорта и Килимника - впервые приводя настоящие адреса недвижимости в Бруклине, Александрии, Нью-Йорке - а также ареста счетов и полиса страхования жизни.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Следствие требует конфискации имущества Манафорта

Кто такой Константин Килимник?

По данным газеты New York Times и американского журнала Times, 48-летний россиянин за свой невысокий рост - около 150 сантиметров - получил в политических и лоббистских кругах кличку Карлик. За недюжинный ум и изворотливость в тех же самых кругах его называют "Манафортом для Манафорта".

На протяжении многих лет Килимник разрешал самые щекотливые вопросы политтехнолога, был его посыльным, доверенным лицом, ушами, глазами и советником, часто путешествуя между Вашингтоном, Нью-Йорком, Киевом и Москвой.

У Константина Килимника беглый английский - он говорит на нем почти без акцента; он работал в Швеции - в компании, занимающейся экспортом оружия, и в представительстве Международного республиканского института в Москве.

Кроме того, Килимник закончил вуз, название которого говорит не только само за себя, но и предполагает специфический набор связей: специальность "военный переводчик" будущий помощник политтехнолога получил в Военном университете при министерстве обороны России. В этом учебном заведении, как правило, проходят подготовку будущие сотрудники российской военной разведки.

Несмотря на российское гражданство, Килимник родился на востоке Украины. Его жена Екатерина официально владеет автомобилем и квартирой в Киеве, у пары есть недвижимость в Москве.

Их профили в социальных сетях тщательно подчищены - в них почти отсутствуют личные фотографии. Они нашлись только в профиле Екатерины Килимник в соцсети "Одноклассники" и датированы 2007 годом.

Правообладатель иллюстрации "Одноклассники" Image caption Килимник и его жена

Встреча Манафорта со своим "русским мозгом"

Килимник и Манафорт познакомились в начале 2000-х - их представил друг другу давний соратник политтехнолога Фил Гриффин.

Килимник впоследствии стал личным переводчиком Манафорта, а затем, в 2005 году, возглавил его киевский офис, который был зарегистрирован на его имя. Восточноевропейскому поверенному политтехнолога настолько импонировали харизма и влияние американского босса, что он стал говорить с его интонацией и одеваться в костюмы похожего кроя.

Сам Манафорт называл Килимника своим "русским мозгом" - он был контактным лицом на переговорах американского политтехнолога и российского бизнесмена Олега Дерипаски (с ним Килимник знаком с начала 2000-х годов и даже некоторое время работал на него) во время президентской кампании 2016 года и в связи с неудавшимся бизнес-проектом "Перикл", финансировавшимся олигархом.

Килимник также давно знаком с Ренатом Ахметшиным, российско-американским лоббистом, который присутствовал на приснопамятной встрече в Трамп-тауэр в июне 2016 года.

Официально Килимник перестал работать на Манафорта в 2014 году, после бегства Януковича. В 2016-м его деятельностью заинтересовалась Генеральная прокуратура Украины, но обвинения против помощника Януковича так и не были выдвинуты.

По данным изданий New York Times и Atlantic, именно Килимника в своих судебных документах, отправленных в суд в апреле этого года по делу Алекса ван дер Цваана, спецпрокурор Мюллер называет "Персоной А" - человеком, имеющим связи с российской разведкой, и контактным лицом с представителем кампании Трампа Риком Гейтсом.

Теперь имя россиянина не скрывается - он стал шестым фигурантом расследования Роберта Мюллера и имеет все шансы оказаться одной из ключевых фигур этого запутанного дела.

Впрочем, если только ему самому этого захочется: у России и США нет договора об экстрадиции. Сам Килимник называет себя случайной жертвой американских политических игр из-за своих давних отношений с Манафортом и всячески отрицает любые связи с российской разведкой.