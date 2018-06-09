День рождения британской королевы: парад, принцы и тюрбан

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В Лондоне в честь дня рождения королевы прошла ежегодная церемония выноса знамени Trooping the Colour. На параде, к ликованию гостей, присутствовали и молодожены - герцог и герцогиня Сассекские.

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 92 года, родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха в Великобритании празднуется во вторую субботу июня. В этот день проводится церемония выноса знамени - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцог и герцогиня Сассекские, у которых продолжается медовый месяц, посетили церемонию выноса знамени

Image caption Самые маленькие гости: принцесса Шарлотта и принц Джордж. В центре - Саванна Энн Кэтлин, самая старшая правнучка королевы Елизаветы II (дочь сына принцессы Анны)

Принц Гарри и Меган Маркл, свадьба которых состоялась 19 мая, проехали по центру Лондона в королевском кортеже.

Супруг королевы Елизаветы II - принц Филипп, герцог Эдинбургский - в этот раз не присутствовал на церемонии. Принц Филипп отошел от королевских обязанностей в августе 2017 года, 10 июня ему исполнится 97 лет.

В параде в честь дня рождения королевы приняли участие около 1000 военных, которые маршем прошли к плацу Хорс-Гардс на Уайтхолл.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева Елизавета II принимает участие в церемонии выноса знамени каждый год - исключением стал только 1955 год, когда парад отменили из-за забастовки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджская (справа) ехала в первой машине королевского кортежа вместе с супругой принца Чарльза, герцогиней Корнуольской Камиллой

Во второй машине ехали принц Гарри и Меган Маркл, которых громко приветствовали все собравшиеся.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для герцогини Сассекской это первая церемония выноса знамени. История церемонии насчитывает более 250 лет.

Для королевы был предусмотрен отдельный кортеж. На церемонию выноса знамени она приехала в светло-голубом костюме и подобранной в тон шляпке. Всего на церемонии присутствовали около 7500 гостей. В числе гостей был министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон и его американский коллега Джеймс Мэттис.

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В числе военных впервые в истории церемонии выноса знамени появился военнослужащий в тюрбане. Это 22-летний гвардеец Колдстримского полка Чаранприт Сингх Лалл, по вероисповеданию - сикх. Ему было разрешено принять участие в параде не в шапке из медвежьей шкуры, а в тюрбане. По словам гвардейца, он надеется, что подобные разрешения получат в будущем и последователи других религий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чаранприт Сингх Лалл (в центре) надеется, что его появление на параде в тюрбане станет поворотным моментом и представителям других религий также разрешат носить во время парада традиционные головные уборы.

Во время парада 79-летний фельдмаршал Чарльз Рональд Левелин Гутри упал с лошади, сейчас за его состоянием наблюдают врачи.

Сэр Чарльз Рональд Левелин Гутри в 1990-х гг. занимал пост начальника Генерального штаба Британской армии.

Image caption О состоянии здоровья сэра Чарльза Рональда Левелина Гутри после падения с лошади пока ничего не сообщается.

Сара Кэмпбелл, корреспондент Би-би-си при королевском дворе

День рождения королевы и традиционный вынос знамени - одно из важнейших событий года в жизни королевской семьи.

И главное - какого года! В минувшем году в королевской семье родился принц Луи и всего три недели назад состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

К радости собравшихся на парад, молодожены приехали на церемонию, прервав свой медовый месяц.

Ее Величество появилась на церемонии в нежно-голубом костюме. Она отправилась из Букингемского дворца к плацу Хорс-Гардс одной из последних.

Хотя на улице было очень солнечно, она не стала надевать солнцезащитные очки, которые она носит с мая - после операции по удалению катаракты.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогиня Кембриджская в платье модного дома Александра Маккуин, а герцогиня Сассекская - в платье Каролины Эрреры.

После парада королевская конная артиллерия дала залп из 41 орудия в Грин-парке в честь дня рождения монарха.

Герцог и герцогиня Сассекские, которые поженились три недели назад, также присоединились к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца, откуда они наблюдали за выступлением Королевских военно-воздушных сил Великобритании, в том числе и за выступлением пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил "Красные стрелы" (Red Arrows).

На герцогине Сассекской было платье с открытыми плечами, созданное Каролиной Эррерой, и шляпа от Филипа Трейси. Герцогиня Кембриджская надела платье от модного дома Александра Маккуин и шляпу Juliette Botterill.

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В июне герцогиня Сассекская будет сопровождать королеву Елизавету II во время поездки в графство Чешир, где они примут участие в церемонии открытия моста. Меган Маркл впервые будет сопровождать королеву без своего супруга - принца Гарри.

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