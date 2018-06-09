Может ли эмодзи спасти вам жизнь?

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Учёные решили, что эмодзи - да, именно эмодзи - могут быть полезны во время землетрясений.

Вряд ли в чрезвычайной ситуации вам придет в голову думать о смайлике, но сейсмологи полагают, что во время катаклизмов, когда каждая секунда на счету, пиктограмма может оказаться очень полезной.

Группа учёных из нескольких стран лоббирует добавление нового эмодзи в компоновку Unicode - стандартного цифрового набора эмотиконов, работающих на всех цифровых устройствах.

Итак, каким же, по мнению этих людей, должен быть идеальный предупреждающий знак?

"Эмотрясение"

"Землетрясения могут затронуть до трети населения мира", - объясняет сейсмолог из английского Университета Саутгемптона Стивен Хикс, лоббист кампании Emoji-quake. - "В случае с эмодзи это символ, понятный носителям любого языка даже в самом удалённом регионе".

Пропустить Twitter пост , автор: @DisastrousComms Volcanoes have 🌋. Tornadoes have 🌪️. Tsunami has 🌊. Cyclones have 🌀. We even have this one 🧙‍♂️(🤷‍♀️?). But earthquakes, one of the most awe inspiring and terrifying natural events has...nothing. But why does this matter? #emojiquake — Dr. Sara K. McBride 👠 (@DisastrousComms) 7 июня 2018 г.

"У вулканов, у торнадо, у цунами, у циклонов есть символы. Есть и такое [🧙‍♂️(🤷‍♀️?]. Но для землетрясений - одного из самых разрушительных природных явлений - нет ничего. Почему это важно? #emojiquake", - твитит последовательница доктора Хикса исследовательница Геологической службы США Сара Макбрайд.

"Эмодзи переходят границы письменной речи, помогают людям узнать ценную информацию, даже если они не владеют определённым языком. Они дают нам возможность куда быстрее сообщить об опасности многим людям сразу", - сказала она Би-би-си.

Собачка говорит "гав", кошечка говорит "мяу". А землетрясение?...

Как говорит доктор Хикс, с землетрясением есть проблема: "Это сложный скрытый процесс. Он не проявляется столь очевидно, как вулкан или торнадо".

Эффект от землетрясений может невероятно быстро распространиться, а их масштаб крайне тяжело отследить, когда они случаются.

Япония и Мексика, где потрясения земной коры случаются часто, вкладывают большие средства в разработку систем оповещения о готовящихся толчках - например, в рассылку уведомлений, приходящих на смартфоны.

Правообладатель иллюстрации JMA Image caption В Японии о землетрясениях предупреждает пиктограмма с жёлтым сомом Онамадзу - персонажем мифологии страны, который, согласно некогда бытовавшим поверьям, вызывает подземные толчки

"У вас может быть всего несколько секунд, чтобы залезть под стол после начала землетрясения", - замечает Хикс. - "Часто такое поведение спасает жизни. Если вы посылаете SMS или иное текстовое уведомление, вы не захотите перегружать его словами".

Учитывая малый возраст эмодзи для смартфонов, на данный момент нет исследований с общепризнанными выводами о скорости реагирования на оповещения с помощью подобных пиктограмм.

Однако, например, графические символы на памятке безопасности самолётов прошли проверку временем - именно поэтому там столько интуитивно понятных визуальных образов.

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"Исходя из нескольких имеющихся исследований, использование пиктограмм сокращает время на обработку информации мозгом. Но мы всегда хотим больше подтверждений этих данных", - подчёркивает доктор Макбрайд.

Но у нового "сейсмодзи" есть и обратное применение: оно может подсказать специалистам, в какой точке мира началась новая волна толчков.

Сейчас первые сообщения в соцсетях выглядят примерно как: "Мне кажется, или это землетрясение?" - на родных языках носителей.

Но если все будут использовать одну пиктограмму, это будет аналогично вооружению целого населения сейсмометрами, полагают учёные.

"У записей в "Твиттере" есть геотеги, а значит, мы гораздо быстрее можем отследить землетрясения по твитам, чем по расхождению сейсмических волн по Земле. Поэтому если мы получим информацию о толчках раньше, то мы можем направить туда помощь", - объяснил Би-би-си доктор Хикс.

"Бедограммы"

Но на этом польза от пиктограмм не заканчивается: они более всего похожи на универсальный язык человечества, говорят эксперты.

"Одним из принципиальных препятствий в использовании соцсетей для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации - язык. Но в первые дни после стихийного бедствия особенно важно выстроить успешную коммуникацию", - подчеркнула в беседе с Би-би-си специалист по дизайну и архитектуре из Сан-Франциско Сара Дин.

Она создала набор эмотиконов emerji ("бедограммы"), состоящий из символов, описывающих природные катаклизмы.

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Дизайнеры Unicode в данный момент рассматривают возможность включения "бедограмм" в свой цифровой комплект.

"Люди и так постоянно используют эмодзи, когда пишут про ЧС. А раз у них нет отдельной эмодзи для конкретного бедствия, они придумывают для его описания сочетание имеющихся пиктограмм", - добавляет Дин.

Например, декабрьские калифорнийские лесные пожары часто сопровождались в соцсетях комбинацией эмодзи дерева и огня.

Тут, по словам Дин, возникает очевидная проблема: такие сочетания символов слишком индивидуальны, и считывать их разные люди будут по-разному.

Так выглядит пример использования набора эмодзи главой одной из пожарных служб Калифорнии

Для Сары Дин важно, чтобы язык пиктограмм стал универсально понимаемым - особенно в чрезвычайной ситуации.

"Это глобальная проблема, и обсуждать её нам нужно глобально", - резюмирует эксперт.