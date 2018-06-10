История знает много достойных примеров, когда два человека объединяются, чтобы совместными усилиями создать нечто выдающееся.

На ум приходят Пикассо и Брак, Леннон и Маккартни, Дольче и Габбана.

Но новый авторский союз бывшего американского президента Билла Клинтона и американского детективного писателя Джеймса Паттерсона не из таких.

Их плод совместного творчества - книга "Пропавший президент" (The President Is Missing) - вряд ли можно назвать захватывающим триллером.

Это еще можно было бы пережить, если бы книга была прекрасно написана и пестрела колоритными персонажами. Но к сожалению, это не так.

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Носки в шкафу

Это обескураживающе предсказуемая, ура-патриотическая и дико занудная история о киберпреступности и американской внутрипартийной политике.

Самое интересное в этой книжке - тот факт, что один из ее авторов - экс-президент Соединенных Штатов. Эта увлекательная должностишка предоставила-таки некую базу для развесистой клюквы сюжетной канвы и ее на редкость безликого главного героя.

Возможно, это так и должно быть в случае, когда бывший президент решает вдруг написать роман, основанный на своем президентском опыте, ведь всё самое интересное по-прежнему засекречено, поэтому на читательский суд выносится самая что ни на есть банальщина.

Сюжет романа происходит в наши дни и строится вокруг выдуманного президента по имени Джонатан Данкан - "лидера свободного мира", являющего собой, возможно, одного из самых "бесхарактерных персонажей", созданных на ниве художественной литературы.

Я даже не могу назвать его одноплановым, потому что это предполагало бы, что в нем есть хоть какая-то глубина, тогда как в нем нет ничего.

Данкан так же интересен, как носки в шкафу.

Ярче него светит только светило на небе: он - герой войны, который рассказывает нам басни о том, что он никогда не будет наживаться на рассказах о том, как он не раз спасал нацию, и в то же самое время он именно этим и занимается - бахвалится тем, как он спасал нацию.

Правообладатель иллюстрации David Burnett Image caption Джеймс Паттерсон (слева) - автор многих триллеров и детективов, в частности об инспекторе Алексе Кроссе

Вот выдержка, где он размышляет о том, как это должно быть тяжело для женщины (ставшей в романе его вице-президентом), которую он обогнал в президентской гонке:

"Это непросто - быть вице-президентом, хотя она, конечно, прекрасно понимает, что очень многие поменялись бы с ней местами. И ведь очень многие из них, бывшие на волосок от победы, лицезрели, как мужественный, привлекательный герой войны с превосходным чувством юмора рушит их мечты".

Мы видим героя, который всегда решителен и непоколебим перед опасностью, не останавливающийся ни перед чем, просто потому, что так поступают президенты.

Умирает его жена, но он продолжает работать. У него обнаруживается опасное заболевание, но он продолжает работать. Ему грозит импичмент за его действия (здесь нет никаких пятен на платьях, сплошной героизм), но он продолжает работать.

Правообладатель иллюстрации William J. Clinton Presidential Library Image caption Бывший президент на страницах нового романа не стал рассказывать о старом

Барби с Кеном и президент Данкан?

Вам всё ясно? То есть, если вы хотите из этой книжки узнать побольше о повседневной жизни Белого дома помимо того, что в цокольном этаже есть боулинг, то у вас ничего не выйдет.

Книга начинается с посвящения:

"Хиллари Клинтон… за ее постоянную поддержку и напоминания быть самим собой".

Почему-то авторы книги не последовали инструкциям Хиллари.

Президент Данкан в итоге получился таким пластмассовым, что его можно поставить в один ряд с Барби и Кеном, а роман таким же "захватывающим", как вялое рукопожатие, поскольку и герой, и сюжет далеки от реальности.

Почему так получилось - трудно понять, так как оба автора не лишены литературных способностей, да и рассказать им есть что.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И не прислушался к советам супруги, хотя и посвятил ей свою новую литературную работу

Клише+шаблон+банальность

А завязка такова: Америке угрожает катастрофических размеров кибератака, которая парализует всю страну и сделает ее уязвимой для нападений извне.

Есть даже вероятность полного уничтожения страны. Тут уж речь идет о чем-то посерьезнее, чем "курил косячок, но не затягивался".

Об этой жуткой угрозе, разумеется, не знает никто, кроме президента и его наиболее доверенных помощников.

Их роль проста: они должны предоставлять информированные советы с тем, чтобы президент их затем проигнорировал в пользу собственной интуиции, которая никогда его не подводит.

Так что это триллер без сюрпризов. Угадайте, из каких стран плохиши? Ага, именно оттуда.

Боюсь, что на этом клише не исчерпываются.

Есть тут и человек с гнильцой, и набор подозрительных иностранцев (загадочный ликвидатор-одиночка, бессердечный террорист и т.д.), и целый взвод грубовато-развязных агентов спецслужб. Весь ансамбль будто взят напрокат в киностудии скопом и по дешевке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешний президент США в романе Клинтона-Паттерсона тоже, по-видимому, не фигурирует

Сюжет разворачивается вполне предсказуемо, лишь периодически удаляясь в дебри околополитических философствований, когда один из авторов (экс-президент?) садится на любимого конька: "…потому что подобного рода упрощения символизируют всё то, что не так в нашей политической жизни".

А вот еще:

"Наша демократия не может выжить в нынешнем сползании во фракционность, экстремизм и вопиющее чувство недовольства и раздражения. Сегодня в Америке дело обстоит как "Мы против них". Политика - это не что иное как кровавая забава. А в результате наша готовность думать самое плохое обо всех, кто находится за пределами нашего круга, лишь растет, а наша способность решать проблемы и использовать возможности сокращается".

Подобные разглагольствования здесь выглядят чем-то чужеродным и неуместным, но они хотя бы несут в себе какую-то долю авторской индивидуальности, которая просто отсутствует в этом напичканном шаблонами романе.

После того успеха, который сопутствовал его публицистическим книжкам, легко понять, почему Билл Клинтон захотел утвердиться и в лоне художественной литературы. И в его соавторстве с Джеймсом Паттерсоном тоже есть своя логика.

Так что получился интересный эксперимент, который наверняка радует издателей по части продаж.

При этом итоговый продукт успешным назвать никак нельзя.

Возможно, соавторы должны выдернуть по страничке из книжки президента Данкана, и начать писать поодиночке.