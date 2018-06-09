Пытки и праздники: что известно о колонии, где будет сидеть Улюкаев

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Улюкаев был осужден на 8 лет колонии строго режима за взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина

Бывший министр Алексей Улюкаев оказался в исправительной колонии номер 1 в Твери. Из колонии в прошлом году приходили жалобы на пытки. Улюкаев оказался в компании людей, осужденных впервые, но среди них есть и серийный убийца, отбывающий 20-летний срок. Русская служба Би-би-си узнала, чем еще знаменита тверская колония.

О том, что Улюкаева этапировали в ИК-1 в Твери, сообщила Русской службе Би-би-си зампред общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Информацию подтвердил собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к Улюкаеву. По его словам, "колония нормальная", а с бывшим министром "все хорошо". Пока он находится в карантинном отделении.

Другой источник Би-би-си, знакомый с ситуацией, добавил, что семью бывшего министра пока не уведомили официально, в какую колонию отправили Улюкаева. Ранее выяснилось, что отбывать наказание он будет в Твери, но не было известно, в какой именно колонии.

В пресс-службе управления ФСИН по Тверской области Русской службе Би-би-си отказались официально подтверждать или опровергать информацию о том, что Улюкаев находится в ИК-1 Твери, поскольку " в соответствии с законодательством сведения об осужденных разглашаются только для их родственников".

В истории современной России это первый случай, когда экс-чиновник столь высокого ранга попадает на зону. Русская служба Би-би-си рассказывает главные факты о колонии, где будет содержатся бывший министр.

Эта колония - "красная"

Меркачева рассказала Би-би-си, что ИК-1 - "красная". Это значит, что криминальных авторитетов и движений в ней нет. "Ее пытаются сделать образцово-показательной - дни открытых дверей проводят, продукцию выпускают, демонстрируют, что там все правильно, что жизнь есть", - охарактеризовала колонию зампред ОНК.

По ее словам, с Улюкаевым в колонии нет рецидивистов, все заключенные - "первоходы", то есть осуждены впервые. "Сроки от четырех лет и выше, но не пожизненные, такие в отдельных колониях содержатся. Знаю, что там есть некий серийный убийца, получивший 20 лет", - добавила Меркачева.

На форумах, посвященных жизни в ИК-1, расположенной в тверском микрорайоне Большие Перемерки, колонию также называют "красной". Так говорят о зонах, где происходящее полностью контролируется администрацией.

В колонии, куда поместили Улюкаева, содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Прямо рядом с ней работает участок колонии-поселения.

"Самый хреновый лагерь области для уголовника и образцово-показательный официально. Жить там очень тяжело. Зона даже не красная - режимная. Хреново всем",- пишет пользователь одного из форумов.

Как утверждает газета "Тверские Ведомости", ИК-1 - единственная из девяти колоний Тверской области носит статус "красной зоны": "блатной закон" здесь не работает, а правят администрация и те осужденные, что встали на путь исправления и перешли на сторону руководства колонии".

В колонии строгие правила передач и телефонных разговорах. "Передача должна быть строго 20 кг, все взвешивается, просматривается, отдельные продукты разрезаются", - описывает автор форума "Сизо.ру".

В этой же ИК заключенных регулярно помещают в штрафной изолятор и помещения камерного типа. "Здесь больше всего осужденных, чем где­-либо, находилось в строгих условиях содержания… Больше, чем в других исправительных учреждениях области", - пишут местные СМИ.

Как следует из обращения тверской прокуратуры, в апреле 2017 года колонии содержалось более 1400 заключенных . Основной контингент ИК-1 - убийцы и насильники, рассказал "Московскому комсомольцу" один из недавно освободившихся сидельцев.

Заключенные жаловались на пытки

Заключенные, которых содержат в ИК-1, неоднократно жаловались на то, что на зоне к ним применяли пытки.

В 2013 году "Гулагу.нет" опубликовал видеообращение одного из осужденных по фамилии Голубев, который пожаловалась на избиение. По словам мужчины, у него нашли запрещенную к хранению сим-карту. "Я предложил добровольно ее отдать, но мне начали заламывать руки, придавили ногой горло", - говорилось в ролике.

После этого несколько сотрудников колонии избили Голубева, в том числе используя наручники как кастеты, а один, утверждает он, угрожал справить на него нужду. После произошедшего Голубев три недели провел в больнице Торжка. При этом родственникам сообщили, что он "наглотался таблеток".

В сентябре 2017 года движение "За права человека" сообщило о том, что осужденные устроили массовую голодовку из-за насилия со стороны сотрудников колонии.

В обращении говорилось, например, что к попавшим в штрафной изолятор применяют "растяжку" - "осуждённых раздевают догола и растягивают в коридоре на протяжении нескольких часов, в течение которых сотрудники ИК-1 наносят осужденным удары по ногам и в области почек".

В обращении также утверждают, что в качестве другого метода наказания заключенных помещали в клетку под открытым небом, лишая еды и возможности сходит в туалет. А начальник ИК-1 Домин и вовсе угрожал осужденным "применением насильственных действий сексуального характера", утверждалось в письме.

В жалобе осужденных фигурируют имена тех же сотрудников, которых в своем ролике называл Голубев.

В ответе ФСИН на обращение правозащитников говорится, что "сведения, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения".

"Жалоба типичная, такое часто приходит. Но хорошо, что отправили в Тверь, это близко от Москвы, если сравнивать, например, с тем, куда Ходорковского отправили - в Сегежу", - сказал Би-би-си исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных" Лев Пономарев. Он добавил, что других жалоб на колонию не помнит.

О насилии над заключенными писали и местные СМИ. Например, издание Tverigrad утверждало, что осенью 2016 года оттуда поступили жалобы, что "осужденных массово избивают во время обысков".

Однако прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях заявляла, что при производстве обысков администрация не нарушала законодательства. Некорректного обращения к осужденным проверка тоже не выявила.

Общественно активная

Руководство ИК-1 стремится создать положительный образ колонии, поэтому на зоне регулярно устраивают праздники, дни открытых дверей и спортивные состязания. При этом об обо всех этих мероприятиях регулярно пишет тверская пресса.

Например, в мае этого года в колонии прошли соревнования по эстафете. Ее участники соревновались в беге (в том числе с гантелями), тяге покрышек и подтягиваниях. Победителям этих соревнований вручили сладкий пирог и три килограмма копченой курицы.

А в апреле журналистов пригласили в колонию на празднование Всемирного дня птиц, во время которого осужденные изготовили из отходов производства скворечники и развесили их вокруг администрации колонии, а также на соревнования по кросс-фиту.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Так выглядел въезд в колонию в июле 2012 года

В сентябре прошло года в колонии митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил чин закладки камня на строительство храма. На территории колонии уже действует церковь в честь святителя Спиридона Тримифунтского - правда, работает она под одной крышей с библиотекой, школой и профессиональным училищем.

Есть в колонии и своя команда КВН. В мае на территории зоны прошли игры, посвященные чемпионату мира по футболу, в них приняли участие заключенные и с других зон. В итоге "Команда друзей" ИК-1 одержала победу над командами ИК-10 "В десяточку" и ИК-5 "Пятерочка".

При этом соревнуются кэвээнщики не только с зэками. Например, несколько лет назад команда "Мэн ин грин" ИК-1 играла со сборной Тверской военной академии и даже одержала победу.

В колонии есть и собственная видеостудия - там делают фильмы о жизни в ИК-1. В них рассказывают, например, о производствах, существующих в колонии, о возможностях трудоустройства, о том, какое можно получить образование в учреждении. Фильмы показывают в карантинном отделении - не исключено, что их сейчас и смотрит Улюкаев.

От сала до сумок

В ИК-1 развито производство - заключенные сотрудничают с Тверским и Торжокским вагоностроительными заводами. На территории колонии выпускают около сотни наименований изделий из металла. В колонии делают полотенцесушители для ванн из нержавейки, чердачные и винтовые лестницы. Зэки ремонтируют сельхозтехнику.

Есть и швейный цех - шьют спецодежду по коммерческим заказам, сумки, рюкзаки. У колонии своя хлебопекарня, заключенные занимаются свиноводством и птицеводством, выращивают овощи.

В колонии на день открытых дверей 15 октября устраивают ярмарки - зэки продают товары, которые сами же и выпускают - скамейки, кованые розы, спортивные сумки, а также хлеб, сало и колбасу.

Кроме того, в ИК-1 можно освоить профессию токаря, фрезеровщика или электросварщика.

Впрочем, заниматься, например, производством колбасы Улюкаеву не придется, если только он сам не захочет освоить новую профессию. Как отметила Меркачева, экс-министра не могут заставить работать: ему 62, он уже два года пенсионер. По закону Улюкаев может попасть на производство лишь по собственному желанию. "Если ему скучно станет", - предположила Меркачева.

Кто еще там сидел

ИК-1 - не самая известная колония в России, таких высокопоставленных заключенных, как Улюкаев, там до сих пор не было.

Николай, собеседник "Московского комсомольца", рассказал, что Улюкаев приехал в колонию 4 июня - и все заключенные сразу узнали об этом.

"Он все-таки "звезда". Так что стали говорить, что теперь к нам будут толпами ходить журналисты, правозащитники. Это хорошо. Повышенное внимание к одному всегда отражается на жизни всех. У нас в отряде некоторые уже даже думают обратиться потом к Улюкаеву за всякой помощью", - рассказал бывший заключенный.

Впрочем, в СМИ фигурировали и другие заключенные колонии помимо бывшего главы минэкономразвития. В ИК-1, например, содержался самый пожилой осужденный за госизмену, ученый Владимир Лапыгин. О его деле в прошлом году писала правозащитница Зоя Светова.

Лапыгина арестовали за передачу в Китай секретных сведений о российских летательных аппаратах. 77-летний ученый не отрицал, что посылал файл, однако утверждает, что никакой гостайны он не содержал. Из колонии в Больших Перемерках он писал ходатайство о помиловании на имя президента России Владимира Путина, но оно в итоге было отклонено.

Сейчас Лапыгин содержится в колонии строгого режима в Рязанской области.