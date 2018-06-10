Город будущего уже сегодня: робокопы, дроны-такси и другие новшества

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Представьте себе пугающую картинку из недалекого будущего: безротый полицейский робот с черными глазами, собирающий улики и вычисляющий преступника.

В июне прошлого года такой робокоп - в полицейской шапочке для усиления "эффекта зловещей долины" - был продемонстрирован у самого высокого небоскреба в мире, здания Бурдж-Халифа в Дубае.

Удалось ли ему за прошедший год что-нибудь сделать? Или страстное увлечение Дубая робототехникой не что иное, как просто пиар, чтобы показать, что страна находится на передовой новейших технологий?

Как разъяснила создавшая робокопа компания PAL Robotics, по роду обязанностей он скорее выполняет функцию гида, чем полицейского.

"Этот робокоп стал частью дубайской полиции, чтобы оказывать помощь гражданам по-новому и более разнообразными способами, и находится он в популярных у туристов местах и торговых центрах, - рассказали Би-би-си в компании. - Он может выдать нужную информацию на разных языках, благодаря своему программному обеспечению, и может направить людей в нужное им место".

"К тому же это своего рода пункт для контакта граждан с полицией Дубая - посредством встроенного в него микрофона; кроме того, с его помощью люди могут воспользоваться и другими услугами полиции - к примеру, оплатить дорожный штраф", - объяснили разработчики робокопа.

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Внедрение роботов в полицейское управление - лишь часть более широкомасштабного плана сделать местную полицию более развитой и высокотехнологичной, что в конечном счете приведет к полной компьютеризации полицейских участков и сокращению штата.

Власти Дубая планируют, что к 2030 году робокопы должны составить около четверти сотрудников полиции.

"Такие роботы могут работать круглые сутки. Они не попросятся в отпуск, не заболеют и не уйдут в декрет. Они могут работать безостановочно", - так описал преимущества робокопов один из дубайских полицейских, после того как к ним в штат поступил первый такой "сотрудник".

Правообладатель иллюстрации Softbank Image caption Такой милый робот предлагает пассажирам ознакомиться с расписанием поездов на этой железнодорожной станции во Франции

Профессор информатики английского университета в Шеффилде Ноэл Шарки работал с властями Дубая по внедрению этих роботов.

"Изначально планировалось, что эти роботы будут помогать пожилым или служить в качестве тургидов", - сказал он Би-би-си, выразив сомнение в том, насколько хороши они будут в качестве полицейских.

"Кажется, планировалось оснастить их кнопкой экстренного вызова, который будет посылать ваши координаты в участок, и это было бы хорошим дополнением [к его функциям], хотя тогда прохожие могут начать над ним подшучивать или опрокидывать", - говорит Шарки.

Такой прецедент уже был: в июле прошлого года робот, обеспечивавший безопасность в офисном здании в Вашингтоне, был внезапно обнаружен плавающим в фонтане.

Несмотря на то что робокопов пока очень немного, профессор Шарки предсказывает, что в ближайшие годы их применение существенно расширится - они будут вести наблюдение или определять присутствие на улице взрывчатки и других опасных веществ.

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption AnBot патрулирует международный аэропорт в Шэньчжэне

В Китае, где идет сооружение крупнейшей в мире сети наружного наблюдения, роботы уже патрулируют многие вокзалы и в аэропорты.

В провинции Хэнань на Западном вокзале в Чжэнчжоу вытянулся во все свои 1 метр 60 сантиметров робокоп по имени E-Patrol Robot Sheriff.

Он оснащен набором камер и уже, как сообщается, смог при помощи своих датчиков обнаружить небольшое возгорание.

Он также может распознавать лица, что позволяет ему "определять и преследовать подозреваемых", сообщает портал Mashable.

А в международном аэропорту в Шэньчжэне с прошлого года проводит досмотр пассажиров AnBot, оснащенный четырьмя камерами.

Как сообщает китайская газета People's Daily, он также оснащен "заряженным электричеством прибором для пресечения беспорядков", что несколько настораживает.

Очень активно сейчас в Китае используют дроны, и многие в этой стране полагают, что роботов нужно чаще использовать в больших городах для выполнения разного рода заданий - от доставки товаров до автономных такси без водителя.

В Дубае уже опробовано использование беспилотных летающих такси, теперь там планируют запустить в действие "ховербайк" - гибридный воздушный мотоцикл, который позволит полицейским быстрее реагировать на вызовы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одноместное воздушное такси было опробовано в Дубае в сентябре 2017 года и может быть запущено в течение пяти лет

Однако профессор Шарки настроен в отношении летающей робототехники скептически.

"Небо над Дубаем может оказаться запружено очень быстро, - говорит он. - А вот наземный уровень города может стать рассадником нехороших замыслов и секретов - совсем как в "Бегущем по лезвию"".

В то же время он считает, что появление в городах робототехники неизбежно.

"Я вижу много сфер в городе, где могли бы пригодиться роботы. Они будут убирать улицы, проверять здания, доставлять товары. Но пока что их производство очень дорого стоит и они часто ломаются", - говорит профессор Шарки.

Правообладатель иллюстрации Marble Image caption Компания Marble разрабатывает целую серию роботов-разносчиков еды в Сан-Франциско, однако некоторые жители пытаются добиться, чтобы роботам запретили передвигаться по тротуарам

Есть те, кто считает, что в течение ближайших 10 лет небо над городами будет кишеть летающей робототехникой - не только доставляющей посылки, но и помогающей регулировать городскую инфраструктуру.

Научный сотрудник Университета Лидса Билал Каддух входит в группу ученых, разрабатывающих набор дронов, которые будут чинить дорожные выбоины.

"Во флотилии три дрона: один осматривает дороги, второй копает и подготавливает дорожный участок, а третий - с 3D принтером на борту - может их чинить", - поясняет он.

Ученые рассчитывают, что действующий прототип этой рабочей модели будет готов уже в этом году.

По мнению Каддуха, наступит день, когда дроны будут широко использоваться в строительстве и смогут гораздо точнее определять возникшие проблемы, а не просто отсылать в центр бесконечный набор параметров, как сейчас.

Он предвидит города будущего, где дроны будут управлять всей инфраструктурой.

"Представьте себе беспилотник, который может совершать посадку на какую-то высокую структуру - и с помощью роботической руки чинить что-то, или заменить лампочку на столбе, или установить новый модуль связи на телекоммуникационной башне", - говорит он.

Такие роботы позволят не использовать людей там, где это опасно для жизни, а также управлять городом более эффективно.

Но, конечно, есть и ограничения.

"Люди не любят круглосуточное жужжание дронов, к тому же их довольно трудно интегрировать в уже существующее воздушное пространство. То есть технология уже есть - теперь весь вопрос в том, сможет ли поменяться технический регламент и отношение людей к ним", - полагает ученый-разработчик.