Что рассказывают жителям КНДР о саммите Ким Чен Ына и Дональда Трампа?

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До саммита главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа осталось всего несколько дней, но государственные СМИ в Пхеньяне пока не стремятся о нем рассказывать.

Власти Северной Корее стараются контролировать информацию, достигающую ушей и глаз своих граждан, и часто не сообщают о важных событиях, пока те не завершатся. Поэтому и встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Сингапуре северокорейские СМИ пока не освещают.

За последний месяц сам факт проведения этого саммита упоминался всего пару раз - когда Пхеньян пригрозил в середине мая отказаться от участия в нем, а затем спустя несколько дней - когда принял решение, что он все-таки состоится.

Вместо этого на телевидении, по радио и в газетах говорят о "диалоге" с США в рамках мирных усилий, о которых Ким Чен Ын объявил в новогоднем обращении.

Что сообщают местные СМИ?

Граждане КНДР знают о проведении саммита, но, если они не следят за новостями очень пристально, выяснить, когда и где он проводится, будет непросто.

Сама дата была упомянута мимоходом в репортаже о встрече Ким ЧЕн Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в конце мая. При этом северокорейцам не объясняли, почему вдруг на этой неделе в Пхеньян прибыл министр иностранных дел Сингапура.

О предстоящем саммите и подготовке к нему упоминалось в сообщении о визите 9 мая в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовала правительственная газета Rodong Sinmun.

Однако стоит заметить, что все реплики о саммите были приписаны Помпео, - выглядело так, что это Вашингтон попросил о саммите, а не Пхеньян.

А уже неделю спустя МИД КНДР пригрозил отказаться от диалога после того, как американские официальные лица сделали ряд заявлений, которые Пхеньян назвал "злобными" и "абсурдными".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Точно неизвестно, знают ли жители КНДР, где и когда проходит саммит

Государственные новостные каналы назвали американскую позицию "смехотворной комедией" и процитировали собственный МИД, заявивший, что "мы больше не заинтересованы в подобном диалоге и нам не остается ничего другого, кроме как пересмотреть свое участие в саммите КНДР-США".

Однако спустя девять дней, после того как Дональд Трамп пригрозил отменить все двусторонние встречи, северокорейские СМИ написали, что подобный саммит "крайне необходим".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Государство тщательно контролирует, что северокорейцы смогут узнать из новостей

"Исторический саммит между КНДР и США вновь на повестке дня, и подготовка к нему, за которой с нетерпением следит весь мир, подошла к финальной стадии", - говорилось в заявлении МИДа КНДР, переданного государственным информационным агентством KCNA.

После этого государственные СМИ не упоминали саммит, однако, возможно, вскоре какие-то заявления последуют, особенно после того как юрист Трампа Рудольф Джулиани сказал, что Ким Чен Ын "на коленях умолял о встрече".

Именно такие фразы обычно провоцируют гнев Пхеньяна.

Что говорят сами жители КНДР?

Узнать мнение граждан Северной Кореи очень трудно, однако базирующийся в Южной Корее вебсайт Daily NK (заявляющий, что имеет связи на Севере) пишет, что люди знают о готовящемся саммите с США.

Неназванный источник этого новостного ресурса в провинции Хванхэ-Намдо утверждает, что люди впервые узнали о готовящемся саммите, увидев сообщения в государственных СМИ о встрече Помпео и Кима.

По данным Daily NK, это первый случай, когда северокорейские СМИ сообщили о встрече с представителем США на высшем уровне.

До этого жители страны пребывали в неведении относительно диалога с США, поскольку в стране превалирует негативное отношение к Америке.

"Северокорейские жители всегда полагали, что США - это враг нашего народа; и только помнят, как им говорили в школе, что Штаты - это "злобный зачищик войны" и "захватчик", - сообщил неназванный источник в разговоре Daily NK.

Что показывают государственные телеканалы?

Центральное телевидение - основной канал в КНДР - имеет регулярную сетку вещания, по которой можно сверять часы.

Программа передач меняется крайне редко, и даже трансляция специальных программ подлаживается под неизменные выпуски новостей, выходящие в 18:00 и в 21:00.

Государственные СМИ поддерживают свой обычный рацион из восторженных возгласов в адрес династии Кимов, военных маршей, а также фильмов и спектаклей с идеологическим посылом.

Обычно о передвижениях лидера ничего не сообщается, до тех пор пока он не вернется обратно в Пхеньян целым и невредимым, так что и на этот раз поведение СМИ вряд ли будет отличаться.