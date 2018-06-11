Футболономика: как уровень жизни влияет на результаты в футболе?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сборная Германии в четвертый раз добилась победы на чемпионате мира в 2014 году

Предсказанием результатов чемпионата мира по футболу уже давно занимаются различные букмекерские конторы. Однако в последние годы за дело взялись компании, специализирующиеся на анализе финансовых рынков.

В мае швейцарский банк UBS выпустил доклад, в котором рассматриваются инвестиционные перспективы в России в 2018 году. На третьей странице доклада содержится утверждение, что наиболее вероятным победителем ЧМ-2018 в России станет Германия - второй раз подряд.

Прогноз проведен командой из 18 исследователей и основан на результатах 10 тысяч компьютерных симуляций матчей между командами. Обычно подобные алгоритмы используются для оценки инвестиций в ценные бумаги.

Все это выглядит высокотехнологично, но на самом деле экономисты давно изучают воздействие неспортивных факторов на исход футбольных матчей.

В данном случае исследователи попытались определить, как численность населения и уровень его доходов отражаются на результатах выступлений национальных команд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Финансисты используют в своих прогнозах по футболу те же компьютерные модели, что и при анализе рынков

Оказалось, что связь такая имеется, но только до определенных пределов.

"Существуют экономические показатели, которые воздействуют на исход футбольных матчей, - говорит профессор Стефан Шиманский из Университета Мичигана. - Это размер населения, ВВП на душу населения и развитие инфраструктуры".

Шиманский является соавтором книги "Футболономика", посвященной анализу футбола с точки зрения экономики. Он предупреждает, что воздействие экономических факторов на исход игр является крайне неустойчивым, и случайные факторы оказываются, как правило, сильнее.

В статье, опубликованной в декабре 2017 года совместно с доктором Мелани Краузе из Гамбургского университета, Шиманский использует данные, полученные в результате анализа 32 тысяч международных матчей за период с 1950 по 2014 годы.

"Эти экономические показатели, наряду с преимуществом домашних матчей и общим уровнем развития футбола в стране, объясняют примерно 30% исходов международных матчей. Поэтому возможностей для неожиданностей весьма много - например, поражение сборной Англии в матче с Исландией на чемпионате Европы в 2016 году", - отмечает Шиманский.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Успех сборной Уругвая на двух чемпинатах мира поразил экспертов

За исключением Уругвая, который имел население менее 3 миллионов в момент своей победы на чемпионате мира в 1950 году, все остальные страны-победительницы ЧМ (Англия, Аргентина, Бразилия, Германия, Италия, Испания и Франция) обладают большим населением и высоким уровнем жизни.

Но это правило имеет и другие исключения - США и Китай, несмотря на невероятные успехи в других видах спорта, в футболе себя никак не проявили - Китай лишь однажды участвовал в чемпионате мира в 2002 году и без особого успеха.

Обе эти страны получают максимальное число медалей на Олимпиадах, как и Россия, которая не слишком успешно выступает на чемпионатах мира по футболу. В трех из пяти последних чемпионатов она не участвовала вовсе.

Многие считают, впрочем, что финансовая ситуация в той или иной стране не имеет особого значения для успеха выступлений национальной сборной.

"Это может быть отражением того факта, что футбол является относительно дешевым видом спорта по сравнению с некоторыми олимпийскими дисциплинами - навыки игры в футбол можно с таким же успехом получать как на улице, так и в спортивном центре", - говорится в докладе 2014 года консалтинговой фирмы PwC.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай поставил задачу стать к 2026 году мировой футбольной державой

Однако немецкий экономист Иохим Клемент, глава отдела инвестиций в лондонской финансовой фирме Fidante, считает, что макроэкономическим факторам следует уделять больше внимания.

"Малоразвитые страны сталкиваются с серьезными проблемами при создании программ физической подготовки и медицинского обслуживания футболистов, необходимых для успешных выступлений на международных турнирах", - говорит он.

"Разумеется, если в стране большое население, там легче найти талантливых футболистов. Это еще один определяющий фактор в международном футболе - доля населения страны в мировом масштабе".

Клемент правильно предсказал исход чемпионата мира в 2014 году, когда Германия стала победителем турнира. Согласно его пргнозу на ЧМ-2018, в полуфинале встретятся сборные Германии и Бразилии. Он также уверен, что на нынешнем чемпионате Франция займет второе место.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на отсутствие традиций и крошечное население, Исландия добилась права участвовать в чемпионате мира 2018 года

"Зависимость между благосостоянием страны и ее успехами в футболе не является линейной. Очень состоятельные страны типа Швейцарии или Люксембурга имеют средства на создание необходимой инфраструктуры, но при этом сталкиваются с трудностями в поисках достаточного числа молодых способных футболистов", - отмечает он.

"Футбол остается спортом, которым занимаются в основном представители рабочего и среднего класса. Если страна слишком богата, молодежь начинает увлекаться более дорогостоящими видами спорта или просто погружается в мир видеоигр вместо игры в футбол на улицах".

Стефан Шиманский считает, что эти закономерности не всегда отражают реальные показатели тех или иных стран в футболе.

"Сингапур превратился в одну из самых богатых стран мира благодаря своему стратегическому положению на пересечении путей мировой торговли. Эта модель не имеет никого отношения к России или Ботсване. Успехи Уругвая в футболе также не соответствуют его экономическому весу".

Однако его исследования выявили тот факт, что в футболе имеется так называемый эффект конвергенции - то есть, как и в экономике, развивающиеся страны догоняют развитые.

"Более бедные страны в целом улучшают свои спортивные показатели, и хотя это не означает, что они одержат верх на следующем чемпионате мира, есть указания на то, что страны с крупным населением могут добиться больших успехов, если уделят достаточно внимания подготовке молодых футболистов", - отмечает он.

Так что у китайских боллельщиков есть основания для оптимизма. Председатель КНР Си Цзиньпин обещал создать в стране к 2025 году 50 тысяч футбольных академий для молодежи в рамках государственного плана по развитию спорта и футбола.

В Китае уже сейчас число играющих в футбол достигло рекордной отметки в 26 миллионов человек - это больше, чем в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Футбол в Индии - имеет ли он шансы в стране, где все увлекаются крикетом?

На третьем месте в этой группе стоит Индия, которая никогда не участвовала в чемпионатах мира, хотя в 1950 года получила право приехать на чемпионат в Бразилии, но решила отказаться от него.

В этой стране с населением более миллиарда человек, входящей в десятку крупнейших экономик мира, куда большей популярностью пользуется крикет. Тем не менее, футбол развивается и там - в списке ФИФА Индия занимает сейчас 97 место. Это самый высокий показатель с 1993 года.

С 2026 года в отборочных матчах чемпионатов мира будут участвовать 48 сборных вместо нынешних 32.

Но всегда остается место для неожиданностей, как показывает неожиданный успех сборной Исландии, которая заняла на прошлом чемпионате первое место в группе, опередив Хорватию, Украину и Турцию. Или успех сербских футболистов, которые вышли в полуфинал несмотря на хаос в своей стране.

"Футбол в значительной степени остается непредсказуемым. Разве мы любили бы его так сильно, если было бы иначе", - замечает профессор Шиманский.

На заметку поклонникам немецкой сборной - несмотря на свою веру в алгоритмы, банк USB в последний раз правильно предсказал победителя чемпионата мира по футболу в 2006 году.