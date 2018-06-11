"Я должна была родиться мертвой": история выжившей после аборта

Когда Мелиссе Оден исполнилось 14 лет, она узнала шокирующую правду - ее мать пыталась прервать беременность. Меллиссу спасла медсестра, услышавшая ее плач - ребенок к этому времени лежал среди медицинских отходов в американской больнице. Это история о том, как она выжила, и о ее матери, считавшей Мелиссу мертвой.

"Я выросла, зная, что родилась недоношенной, а затем меня усыновили", - рассказывает 41-летняя Мелисса Оден.

"Я не знала, что за всем этим была тайна. Я должна была появиться на свет мертвой, вместо этого я родилась живой", - говорит она.

В 1977 году в больнице в американском штате Айова 19-летняя мать Мелиссы сделала аборт, используя токсичный солевой раствор.

Родившуюся на восьмом месяце с весом менее полутора килограмм Мелиссу отправили к медицинским отходам.

Там она пробыла, пока медсестра не услышала ее слабые крики и не заметила легких движений.

Мелиссу сразу отправили в отделение интенсивной терапии, где - вопреки всем прогнозам - она выжила.

Врачи предполагали, что она будет слепой, а в какой-то момент заподозрили у нее смертельный порок сердца.

Правообладатель иллюстрации Melissa Ohden Image caption Медики предполагали, что у Мелиссы будут проблемы со здоровьем, требующие длительного лечения

Однако в итоге она выросла абсолютно здоровой в приемной семье. "Это невероятно, - признает Мелисса. - Мне иногда хочется себя ущипнуть".

По словам Мелиссы, которая написала книгу о своей жизни, она узнала, что выжила после аборта, только когда ее приемная сестра проговорилась об этом в разгар ссоры.

"Ты знаешь Мелисса, по крайней мере, мои биологические родители хотели меня", - закричала она, не подумав о последствиях.

Правообладатель иллюстрации MELISSA OHDEN Image caption Мелисса со своей сестрой

Мелисса не сразу поняла, о чем речь, но когда осознала все и поговорила с приемными родителями, ее психическое состояние стало ухудшаться.

"Я обратила свою боль против себя, - объясняет она. - Мне было одиноко".

"У меня развилось расстройство пищевого поведения, я боролась со злоупотреблением алкоголем. Я не хотела быть собой", - говорит женщина.

Боль все возрастала, пока через пять лет - когда ей исполнилось 19 - она не приняла смелое решение найти свою мать, которая пыталась сделать аборт.

У Мелиссы ушло на это более 10 лет, но в итоге ей удалось найти свою мать и рассказать ей шокирующую правду.

"Моя биологическая мать провела более 30 лет моей жизни уверенной, что я умерла в тот день в больнице. Ей не сказали, что я выжила. Они сохранили это в тайне. Она не знала, что меня отдали в приемную семью. Не знала, мальчика или девочку родила", - рассказывает Мелисса.

Когда мать и дочь встретились лично после трех лет переписки, Мелиссу больше всего поразило сожаление в глазах матери, воспоминание о котором потом преследовало девушку.

Она с трудом описывает момент первой встречи, но говорит, что это было "абсолютно сюрреалистично".

"Это один из тех моментов, которые определяют твою жизнь", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Melissa Ohden Image caption Мелисса была подростком, когда узнала правду

Однако на этом шокирующие новости не закончились. Биологическая мать Мелиссы Рут призналась, что не хотела делать аборт, и ее фактически вынудили прервать беременность.

"Я узнала, что моя бабушка - ее мать - была местной медсестрой, и доктор, делавший аборты, был ей знаком. Вдвоем они буквально заставили мою мать прервать беременность", - говорит Мелисса.

"Они смогли обойти больничные правила. В итоге люди в больнице думали, что это ее собственный выбор, и нее не осталось возможности обороняться", - рассказывает она историю своей матери.

Выживание Мелиссы было еще менее вероятным, чем она думала, поскольку ее бабушка, работавшая в больнице, проинструктировала коллег "оставить ребенка в комнате умирать" в тот день - этот факт женщина открыто признавала в кругу семьи.

"Мне непросто жить с этим. Но я не злюсь на нее. Мы все совершаем ошибки. Я не в обиде на нее", - говорит Мелисса, добавляя, однако, что всегда будет гадать, что в жизни бабушки заставило ее принять такое решение.

На самом деле Мелисса считает себя одним из самых везучих людей в мире - сначала выжить, а потом получить и приемных родителей, и биологическую мать.

По чистому совпадению, Мелисса и ее биологическая мать сейчас живут в Канзасе, так же как и одна из ее сводных сестер. Мелисса говорит, что они стараются видеться как можно чаще.

"Моя биологическая семья - огромная часть моей жизни", - подчеркивает она.

Это значит, что, увидев сожаление в глазах матери во время первой встречи два года назад, теперь она может увидеть и ее радость.