Верблюды, белки и питоны: самые агрессивные животные-захватчики

Некоторые обитающие на планете живые существа зачастую появляются в районах, которые не являются естественной средой их обитания. Преднамеренно или случайно, но чаще всего их туда приводит человек.

Эти инвазивные виды могут отрицательно влиять на местную экосистему и создавать проблемы животным, которые считают это место своим домом.

От млекопитающих до моллюсков - мы выбрали семь наиболее агрессивных захватчиков чужих территорий.

1. Верблюды, переполошившие австралийскую глубинку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верблюды, завезенные европейцами, поселились в австралийской пустыне

Выживание в Австралии - непростая задача для растений, животных и даже людей.

Еды и пищи не хватает, поэтому если кто-то или что-то начнет забирать себе слишком много, это вызовет природную катастрофу.

К сожалению, именно этим занимаются верблюды.

Эти одногорбые травоядные были завезены сюда европейцами в середине 1800-х годов для использования в качестве рабочего скота.

Однако к 1930-м годам поезда и грузовики освободили верблюдов от работы. Зверей отпустили на волю, где жилось очень хорошо.

В настоящее время около 400-600 тысяч верблюдов бороздят австралийские просторы.

В числе прочего они присвоили себе источники воды, которые помогают выживать местным птицам и животным, таким как динго и валлаби.

Учитывая, что верблюды пьют в 2 тысячи раз больше, чем самые крупные австралийские млекопитающие - рыжие кенгуру, - можно представить, как быстро они осушают водоемы.

В Австралии возводят новые, искусственные источники воды в надежде, что верблюды оставят естественные водоемы. Кроме того, действуют программы по отстрелу верблюдов для последующей продажи мяса.

Однако верблюдов настолько много, что никуда исчезать они, похоже, не собираются.

2. Серые белки-разносчики болезней в лесах Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Серые белки почти полностью вытеснили обыкновенных (рыжих) белок на большей части Британии

Серые белки из Северной Америки в свое время считались модным украшением элегантных британских усадеб.

Однако в итоге они стали господствующим в Британии видом, после того как их выпустили на волю в 1876 году.

Их ассимиляция оказала разрушительное воздействие на местных рыжих белок.

Их серые родственники не только оказались больше и сильнее (а значит, с более высокими шансами на выживание зимой и размножение), они еще и переносили вирус чумки, к которому у рыжих белок не было иммунитета.

Это привело к тому, что рыжие белки практически вымерли на Британских островах - в дикой природе осталось лишь 150 тысяч особей.

К счастью, рыжие белки до сих пор держат оборону в Шотландии, где есть крупные проекты по сохранению этого вида.

3. Тропические длиннохвостые попугаи, захватившие Лондон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Длиннохвостые попугаи из Западной Африки и Индии теперь считают своим домом Лондон

Прогуляйтесь по любому лондонскому парку, и вы непременно встретите громко кричащих зеленых птиц.

Это ожереловые попугаи, которых в городе часто называют "модными голубями".

Но как эти тропические птицы из Западной Африки и Индии поселились в Британии?

По одной из легенд, они происходят от попугаев, улетевших из киностудии во время съемок фильма "Африканская королева".

Некоторые считают, что птицы улетели из вольера в парке Сайон, который был поврежден обломком, выпавшим из самолета.

Есть и третье объяснение - такое же красочное, как и сами птицы: якобы это Джими Хендрикс выпустил попугаев на лондонской улице Карнаби в 1970-е годы.

Хотя тропические птицы хорошо смотрятся в сером городе, они могут оказывать отрицательное воздействие на местных пернатых.

Недавние исследования показали, что шумные стаи попугаев отпугивают маленьких птиц, мешают им есть и строить гнезда.

4. Тигровые питоны в парке Эверглейдс во Флориде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бирманские тигровые питоны выстесняют коренных жителей заповедника

Бирманские питоны расползаются по национальному парку Эверглейдс во Флориде.

Считалось, что змеи - просто кучка сбежавших рептилий, однако их количество стало расти в геометрической прогрессии.

Это неудивительно, учитывая, что одна женская особь откладывает до 100 яиц.

Эти огромные змеи, обладающие большим аппетитом, готовы потеснить аллигаторов в борьбе за звание главного хищника этой местности.

В результате в некоторых районах заповедника число оленей, енотов, кроликов, рысей и опоссумов заметно сокращается.

К сожалению, эти вредители умело маскируются, и даже эксперты не в силах обнаружить змею в траве.

Это значит, что никто толком не знает, сколько питонов прячется в лесах Флориды.

5. Рыба-лев вКарибском бассейне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рыба-лев появилась на коралловых рифах на побережье Кубы

Красная рыба-лев обычно обитает в водах Тихого океана.

Но, начиная с 1990-х годов, эта очень красивая и крайне ядовитая рыба, у которой почти нет врагов, начала размножаться в западных районах Атлантики.

К настоящему времени она распространилась по всему Карибскому бассейну и в Мексиканском заливе.

Никто толком не знает, как эта рыба добралась до этих вод; возможно, она случайно вырвалась на свободу, когда ураган Эндрю разрушил аквариум в штате Флорида, а может быть, кто-то держал эту рыбу дома.

Как бы то ни было, стаи этих хищных рыб уничтожают экосистему Карибских островов.

За несколько недель эта рыба в состоянии съесть до 80% запасов мелкой рифовой рыбы на небольшом острове.

На некоторых рифах у побережья Флориды и Южной Каролины сейчас можно встретить до 4 тысяч особей на 4 тысячи квадратных метров площади, а охота на эту рыбу стала популярным спортом.

Проводятся настоящие родео, когда за день нужно насадить на пику и выбросить на берег максимальное число этих рыб с целью защиты хрупкой местной морской экосистемы.

6. Американская норка вытесняет британскую водяную крысу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская норка практически вытеснила британских водяных крыс

В конце 1920-х годов в Британии стали культивировать американскую норку с целью получения ценного меха.

Но некоторым из этих животных удавалось удрать из клеток на фермах, и они стали размножаться на воле.

Норка является агрессивным и ловким хищником, в Британии у нее не было врагов, и она чрезвычайно размножилась.

К сожалению, это происходит за счет местных водяных крыс, которые практически исчезли на территориях, где они когда-то процветали.

7. Полосатая мидия покоряет Великие озера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полосатые мидии, обитающие в водах Черного моря, сейчас часто встречаются на пляжах озера Мичиган

Полосатые мидии обитают в Черном и Каспийском морях, но уже в течение многих лет они наблюдаются в водах Великих озер на границе США и Канады.

Они мигрировали в Северную Америку в балластной воде торговых судов. Эти мидии относятся к числу одного из самых агрессивных пресноводных видов на планете.

Они живут огромными колониями, интенсивно фильтруют воду и не оставляют после себя планктон и водоросли, необходимые для питания местных рыб и устриц.

Теперь многие суда осматриваются перед выходом из порта, а полосатые мидии, обычно обитающие на днищах и гребных винтах судов, уничтожаются.

***