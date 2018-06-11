Верблюды, белки и питоны: самые агрессивные животные-захватчики

  • 11 июня 2018

Некоторые обитающие на планете живые существа зачастую появляются в районах, которые не являются естественной средой их обитания. Преднамеренно или случайно, но чаще всего их туда приводит человек.

Эти инвазивные виды могут отрицательно влиять на местную экосистему и создавать проблемы животным, которые считают это место своим домом.

От млекопитающих до моллюсков - мы выбрали семь наиболее агрессивных захватчиков чужих территорий.

1. Верблюды, переполошившие австралийскую глубинку

Верблюды Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Верблюды, завезенные европейцами, поселились в австралийской пустыне

Выживание в Австралии - непростая задача для растений, животных и даже людей.

Еды и пищи не хватает, поэтому если кто-то или что-то начнет забирать себе слишком много, это вызовет природную катастрофу.

К сожалению, именно этим занимаются верблюды.

Эти одногорбые травоядные были завезены сюда европейцами в середине 1800-х годов для использования в качестве рабочего скота.

Однако к 1930-м годам поезда и грузовики освободили верблюдов от работы. Зверей отпустили на волю, где жилось очень хорошо.

В настоящее время около 400-600 тысяч верблюдов бороздят австралийские просторы.

В числе прочего они присвоили себе источники воды, которые помогают выживать местным птицам и животным, таким как динго и валлаби.

Учитывая, что верблюды пьют в 2 тысячи раз больше, чем самые крупные австралийские млекопитающие - рыжие кенгуру, - можно представить, как быстро они осушают водоемы.

В Австралии возводят новые, искусственные источники воды в надежде, что верблюды оставят естественные водоемы. Кроме того, действуют программы по отстрелу верблюдов для последующей продажи мяса.

Однако верблюдов настолько много, что никуда исчезать они, похоже, не собираются.

2. Серые белки-разносчики болезней в лесах Британии

Серая белка Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Серые белки почти полностью вытеснили обыкновенных (рыжих) белок на большей части Британии

Серые белки из Северной Америки в свое время считались модным украшением элегантных британских усадеб.

Однако в итоге они стали господствующим в Британии видом, после того как их выпустили на волю в 1876 году.

Их ассимиляция оказала разрушительное воздействие на местных рыжих белок.

Их серые родственники не только оказались больше и сильнее (а значит, с более высокими шансами на выживание зимой и размножение), они еще и переносили вирус чумки, к которому у рыжих белок не было иммунитета.

Это привело к тому, что рыжие белки практически вымерли на Британских островах - в дикой природе осталось лишь 150 тысяч особей.

К счастью, рыжие белки до сих пор держат оборону в Шотландии, где есть крупные проекты по сохранению этого вида.

3. Тропические длиннохвостые попугаи, захватившие Лондон

Попугай Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Длиннохвостые попугаи из Западной Африки и Индии теперь считают своим домом Лондон

Прогуляйтесь по любому лондонскому парку, и вы непременно встретите громко кричащих зеленых птиц.

Это ожереловые попугаи, которых в городе часто называют "модными голубями".

Но как эти тропические птицы из Западной Африки и Индии поселились в Британии?

По одной из легенд, они происходят от попугаев, улетевших из киностудии во время съемок фильма "Африканская королева".

Некоторые считают, что птицы улетели из вольера в парке Сайон, который был поврежден обломком, выпавшим из самолета.

Есть и третье объяснение - такое же красочное, как и сами птицы: якобы это Джими Хендрикс выпустил попугаев на лондонской улице Карнаби в 1970-е годы.

Хотя тропические птицы хорошо смотрятся в сером городе, они могут оказывать отрицательное воздействие на местных пернатых.

Недавние исследования показали, что шумные стаи попугаев отпугивают маленьких птиц, мешают им есть и строить гнезда.

4. Тигровые питоны в парке Эверглейдс во Флориде

Тигровые питоны Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Бирманские тигровые питоны выстесняют коренных жителей заповедника

Бирманские питоны расползаются по национальному парку Эверглейдс во Флориде.

Считалось, что змеи - просто кучка сбежавших рептилий, однако их количество стало расти в геометрической прогрессии.

Это неудивительно, учитывая, что одна женская особь откладывает до 100 яиц.

Эти огромные змеи, обладающие большим аппетитом, готовы потеснить аллигаторов в борьбе за звание главного хищника этой местности.

В результате в некоторых районах заповедника число оленей, енотов, кроликов, рысей и опоссумов заметно сокращается.

К сожалению, эти вредители умело маскируются, и даже эксперты не в силах обнаружить змею в траве.

Это значит, что никто толком не знает, сколько питонов прячется в лесах Флориды.

5. Рыба-лев вКарибском бассейне

Рыба-лев появилась на коралловых рифах на побережье Кубы Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Рыба-лев появилась на коралловых рифах на побережье Кубы

Красная рыба-лев обычно обитает в водах Тихого океана.

Но, начиная с 1990-х годов, эта очень красивая и крайне ядовитая рыба, у которой почти нет врагов, начала размножаться в западных районах Атлантики.

К настоящему времени она распространилась по всему Карибскому бассейну и в Мексиканском заливе.

Никто толком не знает, как эта рыба добралась до этих вод; возможно, она случайно вырвалась на свободу, когда ураган Эндрю разрушил аквариум в штате Флорида, а может быть, кто-то держал эту рыбу дома.

Как бы то ни было, стаи этих хищных рыб уничтожают экосистему Карибских островов.

За несколько недель эта рыба в состоянии съесть до 80% запасов мелкой рифовой рыбы на небольшом острове.

На некоторых рифах у побережья Флориды и Южной Каролины сейчас можно встретить до 4 тысяч особей на 4 тысячи квадратных метров площади, а охота на эту рыбу стала популярным спортом.

Проводятся настоящие родео, когда за день нужно насадить на пику и выбросить на берег максимальное число этих рыб с целью защиты хрупкой местной морской экосистемы.

6. Американская норка вытесняет британскую водяную крысу

Американская норка практически вытеснила британских водяных крыс Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Американская норка практически вытеснила британских водяных крыс

В конце 1920-х годов в Британии стали культивировать американскую норку с целью получения ценного меха.

Но некоторым из этих животных удавалось удрать из клеток на фермах, и они стали размножаться на воле.

Норка является агрессивным и ловким хищником, в Британии у нее не было врагов, и она чрезвычайно размножилась.

К сожалению, это происходит за счет местных водяных крыс, которые практически исчезли на территориях, где они когда-то процветали.

7. Полосатая мидия покоряет Великие озера

Полосатые мидии Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Полосатые мидии, обитающие в водах Черного моря, сейчас часто встречаются на пляжах озера Мичиган

Полосатые мидии обитают в Черном и Каспийском морях, но уже в течение многих лет они наблюдаются в водах Великих озер на границе США и Канады.

Они мигрировали в Северную Америку в балластной воде торговых судов. Эти мидии относятся к числу одного из самых агрессивных пресноводных видов на планете.

Они живут огромными колониями, интенсивно фильтруют воду и не оставляют после себя планктон и водоросли, необходимые для питания местных рыб и устриц.

Теперь многие суда осматриваются перед выходом из порта, а полосатые мидии, обычно обитающие на днищах и гребных винтах судов, уничтожаются.

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