ЧМ-2018: за какую команду следует болеть лично вам?
- 14 июня 2018
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У каждого футбольного болельщика есть запасная команда, за которую он болеет, когда из турнира вылетают его любимцы.
За кого же болеть: за фаворитов или аутсайдеров, а может, по географическому признаку?
Хотите узнать, за какую команду следует болеть лично вам? Кто подходит вам больше других?