ЧМ-2018: за какую команду следует болеть лично вам?

У каждого футбольного болельщика есть запасная команда, за которую он болеет, когда из турнира вылетают его любимцы.

За кого же болеть: за фаворитов или аутсайдеров, а может, по географическому признаку?

Хотите узнать, за какую команду следует болеть лично вам? Кто подходит вам больше других?