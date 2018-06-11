Водолазы и защитники информации: кто попал под новые санкции США

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Минфин США ввел санкции в отношении еще трех российских компаний. Американское ведомство подозревает петербургские Digital Security и "Дайвтехносервис", а также научно-исследовательский институт "Квант" в кибератаках и связях с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

В санкционный список внесли также две связанные с Digital Security структуры, базирующиеся за рубежом, - израильскую Embedi и Erpscan, представительства которой находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве.

Помимо компаний, под санкции попали и физические лица из России - Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун из "Дайвтехносервиса".

Чем известны компании?

Digital Security - консалтинговая компания в области информационной безопасности. Среди ее клиентов: "Почта России", Сбербанк, "Башнефть", ИТАР-ТАСС и другие крупные российские компании и госпредприятия.

С 2011 года Digital Security проводит в Москве международную конференцию ZeroNights - одно из главных событий в этой сфере в Европе. На конференции собираются эксперты, специалисты-практики и аналитики со всего мира.

"Дайвтехносервис" производит водолазное оборудование, технические средства обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазное снаряжение и инструменты.

В 2014-2015 годах компания выступала подрядчиком Управления материально-технического обеспечения ФСБ (войсковая часть № 55056). Контракты были связаны с основным профилем "Дайвтехносервиса", а не компьютерной безопасностью.

В 2014 году компания получила от ФСБ 2,8 млн рублей за поставку 16 индивидуальных станций гидроакустической связи, произведенных в США компанией Ocean Technology Systems.

На сайте научно-исследовательского института "Квант" говорится, что организация создает технику для электронных вычислений и телекоммуникаций, создает средства защиты информации, разрабатывает и производит комплексы специального и гражданского назначения.

Минфин США считает, что НИИ "принадлежит или контролируется ФСБ".

После хакерской атаки на итальянскую компанию Hacking Team в 2015 году стало известно, что эта компания поставляла свои инструменты крупным европейским компаниям, а также учреждениям и правительствам авторитарных стран.

В слитой хакерами таблице поставок был указан и "Квант", но напротив, как и у Судана, стояло уточнение - "официально не поддерживается".

Компании пока не комментируют свое попадание в санкционный список США и не ответили на вопросы Би-би-си.

В чем США обвиняет российских хакеров?

Американские спецслужбы считают, что одна из главных хакерских групп современности, Fancy Bear, связана с российскими спецслужбами. По их данным, под маской "причудливого медведя" скрывается Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

В мае 2018 года США, Украина и американская компания Cisco Talos обвинили Fancy Bear в том, что она могла получить доступ к 500 тыс. роутеров в 54 странах. Заразив устройства для раздачи интернета вирусом VPNFilter, злоумышленники могли похищать с них данные пользователей, а также использовать для кибератак.

Армию зомби-устройств удалось обезвредить за несколько дней до того, как она могла быть активирована. Главным объектом планировавшейся кибератаки была критическая инфраструктура Украины.

Ранее Fancy Bear связывали с кибератаками на Демократическую партию США, Олимпийский комитет, немецкий Бундестаг и другие частные и государственные организации по всему миру. Цели этих атак были далеки от коммерческих: злоумышленники стремились похитить или уничтожить важные данные.

С ФСБ американские спецслужбы и компании в области кибербезопасности связывают другую хакерскую группу Cozy Bear. "Уютных медведей" также обвиняют во взломе ресурсов Демпартии США. Также следы группы находили в компьютерах в США, Центральной Азии, Восточной Африке и на Среднем Востоке.

История санкций

Предыдущий крупный пакет антироссийских санкций минфин США ввел в начале апреля 2018 года.

Тогда в списке оказались 14 предприятий из России и одно - из Мексики. Среди попавших под санкции фигурировали "Базовый Элемент", "Русал" и En+ Олега Дерипаски, главный подрядчик "Газпрома" - "Газпром бурение", которая принадлежит Игорю Ротенбергу, группа "Ренова" Виктора Вексельберга и другие.

В конце декабря 2016 года США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву.

В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ.