ЧМ-2018: сборная Англии начинает с чистого листа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 20-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд - один из ярких представителей нового поколения английского футбола

Местные журналисты спросили тут на днях немца Юргена Клоппа, как англичанам победить на чемпионате мира. Тренер "Ливерпуля" дал им ценный совет: выломать из клавиатур цифры 1, 9 и 6.

Смысл этого новаторского предложения в том, что пора бы уже родоначальникам футбола спуститься на грешную землю и перестать к месту и не к месту напоминать о золоте чемпионата мира 1966 года - единственном, далеком и, увы, недостижимом для нынешнего состава успехе сборной Англии.

Нынешняя английская сборная - середнячок, и с этим печальным фактом смирились наконец и болельщики, и пресса.

Фаны, решившиеся взять билет в Россию, шутят, что сборная вернется домой раньше, чем открытка, посланная из Волгограда, где 18 июня англичане играют свой первый матч с Тунисом.

Понятно, что для россиян, знакомых с "Почтой России", ничего смешного в этой шутке нет.

Совсем не смешно и то, что в этом году на чемпионат мира отправляется рекордно малое число английских болельщиков. Газеты ссылаются на российских дипломатов, сообщивших, что число заявок на визу от англичан едва достигло 10 тысяч.

Испорченные отношения Лондона с Москвой, сообщения о расистских выходках на российских стадионах и память о побоище в Марселе сделали свое дело, и за три дня до начала чемпионата на неофициальных сайтах можно было найти недорогие билеты на игры англичан со сборными Туниса и Бельгии.

Но мы не об этом, мы об английской сборной.

Молодежь

На самом деле, если присмотреться к группам, не будет большим сюрпризом, если англичане доберутся до четвертьфинала.

Но там их ждет Бразилия или Германия, на чем оптимистические прогнозы и заканчиваются: слишком уж легковесной выглядит на их фоне нынешняя английская сборная.

В команде уже давно нет звезд так и не оправдавшего надежд золотого поколения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Восьмой номер сборной - опорный полузащитник Эрик Дайер. Сумеет ли он с партнерами контролировать центр поля?

Мало кто остался и от состава, бездарно уступившего сборной Исландии на прошлом чемпионате Европы, не говоря уже о бразильском мундиале, где англичане заняли последнее место в группе.

Средний возраст сборной Англии на день ее первой игры с Тунисом - 26 лет и 18 дней. Моложе на чемпионате только нигерийцы.

Правда, как поговаривают, отсутствие примадонн пошло сборной на пользу: команда на этот раз дружная, сплоченная, и без больших претензий, в отличие от прошлых лет. Да и тренер у нее довольно интересный.

Тренер

Может быть, вы слышали песню "Southgate" лондонской панк-группы The Business: "Саутгейт едет домой. Ох, нет, он не попал в автобус!"

Это о бывшем защитнике сборной Англии Гарете Саутгейте, не забившем немцам решающий пенальти в полуфинале чемпионата Европы 1996 года (опять эти роковые цифры).

Гарет частично восстановил свое реноме в глазах ценящих самоиронию англичан, снявшись в рекламе пиццы, где он, сидя за столиком пиццерии, жалобным голосом зовет официантку: "Мисс! Мисс!!" (в английском miss, помимо обращения к девушке, означает "промах").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед 47-летним Гаретом Саутгейтом стоит непростая задача, его команда молода и все еще нащупывает свою игру

Справедливости ради добавим, что защитником-то он был хорошим, но тот злосчастный пенальти под конец карьеры оставил неизгладимую печать на футбольном прошлом Гарета Саутгейта.

Тренерская карьера Гарета Саутгейта началась в "Миддлсборо", где он продержался три года и был уволен после вылета клуба из Премьер-лиги.

Коллеги, впрочем, отзываются о нем как о трудяге и чуть ли не интеллектуале, который не то что в кресле тренера сборной, а и на Даунинг-стрит не был бы белой вороной.

На работу Саутгейта в сборной смотрят с неподдельным интересом, поскольку команда так сильно обновлена, что ему приходится начинать с чистого листа.

Тактика

Гарет Саутгейт явно впечатлен успехами "Тоттенхэм Хотспур" и готов заимствовать идеи его тренера Маурисио Почеттино, тем более что в основном составе сборной - четыре ключевых игрока этого клуба.

Но перед Саутгейтом стоит непростая задача - выстроить игру команды с проблемами в центре поля, где ощущается явная нехватка игроков, способных держать мяч под прессингом и организовывать атаку из глубины поля.

Тренер сборной высоко ценит капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона, но тот бледно выглядел в финале Лиги чемпионов, где ему преподали урок мастерства полузащитники мадридского "Реала" Кроос и Модрич.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В матче с мадридским "Реалом" капитану "Ливерпуля" Джордану Хендерсону (справа) пришлось нелегко

В отсутствие классных разыгрывающих англичанам в центре поля лучше не задерживаться, и Саутгейт в последних матчах пробовал схему 3-3-2-2 с быстрым переходом от обороны к атаке, четырьмя атакующими по центру игроками и активным прессингом на половине соперника.

Соперники англичан могут ожидать стремительных прорывов из глубины поля атакующих полузащитников Деле Алли и Джесси Лингарта, пространство для которых будут создавать нападающие Харри Кейн и Рахим Стерлинг.

В товарищеском матче со сборной Нигерии команда придерживалась похожей схемы и в первой тайме выглядела очень даже неплохо. Проблема в том, что выдержать такую игру все 90 минут этому составу вряд ли под силу.

Если дела пойдут плохо, Саутгейт, скорее всего, вернется к традиционной английской схеме 4-4-1-1 с Харри Кейном на острие атаки и 10-м номером, играющим роль связующего звена между Кейном и полузащитой.

Вратари

Еще недавно бесспорный первый номер англичан Джо Харт, игравший в "Манчестер Сити", не понравился пришедшему туда тренеру Пепу Гвардиоле, был сдан в аренду "Турину", потрясения этого так и не пережил и влачит жалкое существование в "Вест Хэме".

В сборной он свое место потерял, и теперь в ней на воротах три новичка, за плечами которых на троих опыт девяти международных встреч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три вратаря англичан (слева направо) Батленд, Поуп и Пикфорд сообща сыграли всего девять матчей за сборную

Новый первый номер 24-летний Джордан Пикфорд уверенно отстоял свой первый сезон в воротах "Эвертона", но в сборной сыграл лишь дважды.

Джек Батленд, вылетевший вместе со "Сток Сити" из Премьер-лиги, поопытнее, но и его основное достижение в сборной - сухие ворота в отборочной игре с Литвой.

Третий голкипер Ник Поуп из "Бернли" и этим похвастаться не может, поскольку еще не играл за сборную ни разу.

Защита

С такими вратарями неплохо бы иметь опытных защитников, и, наверное, поэтому в сборной вновь оказался 32-летний Гари Кэйхилл, совсем было потерявший форму, но неплохо отыгравший за "Челси" конец сезона.

Фаворит Гарета Саутгейта в защите - Джон Стоунз, купленный клубом "Манчестер Сити" за 47 миллионов фунтов, но пока еще не оправдавший этот ценник. Он довольно техничный по английским меркам центральный защитник, способный эффективно начинать атаку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джон Стоунз на сегодня - самый перспективный центральный защитник сборной Англии

Крайние защитники у англичан неплохие - Кайл Уокер ("Ман Сити") и Дэнни Роуз ("Тоттенхэм") прочно закрепились в основном составе и отлично провели сезон в Премьер-лиге.

Однако и Стоунз, и Кэйхилл, и Уокер, уверенно играющие за свои клубы, в сборной необъяснимым образом начинают нервничать и ошибаться.

Добавьте сюда Роуза, жаловавшегося на депрессию, сильно переживающего из-за расистских настроений российских ультрас и из-за этого запретившего родителям ехать в Россию, и вы поймете, что общий вид линии обороны в английской сборной не внушает большой уверенности.

Полузащита

В полузащите, как вы уже поняли, проблемы с дирижерами. Здесь явный провал после ухода Стива Джерарда и Фрэнка Лэмпарда. Единственный игрок, потенциально способный на эту роль - Джек Уилшир из "Арсенала" - оказался за бортом сборной, так и не убедив Саутгейта, что полностью оправился от преследовавших его травм.

Не хватает здесь и Алекса Окслейд-Чемберлена, также прошедшего школу Арсена Венгера, отлично проявившего себя в "Ливерпуле", но повредившего весной связки коленного сустава и выбывшего из строя на несколько месяцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли - молодой, техничный и умеющий забивать игрок

Роль опорного полузащитника играет в сборной Эрик Дайер, и Саутгейт надеется на его хорошее взаимодействие с партнером по "Тоттенхэму" Деле Алли, настроенным на атаку.

Деле Алли - агрессивный и результативный игрок, способный взять на себя инициативу. Это одна из потенциальных звезд сборной.

В сборной не оказалось Росса Баркли, мощного атакующего полузащитника, подававшего большие надежды, но потерявшегося после перехода из "Эвертона" в "Челси".

Зато в команде неожиданно оказались молодой полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик и Фабиан Делф из "Манчестер Юнайтед", которые могут блеснуть, если представится шанс, но в целом скамейка запасных в полузащите у англичан короткая и шаткая.

Нападение

Нападение у англичан в этом году очень даже неплохое, и главные надежды связаны с форвардом "Тоттенхэма" Харри Кейном, пожалуй, единственным на сегодня игроком мирового класса в английской сборной.

В 2017 году он забил 56 голов и стал самым результативным форвардом года в Европе, обойдя Месси и Роналду.

Кейна называют типичным английским центрфорвардом и сравнивают с бывшей звездой "Тоттенхэма" и сборной Германии Юргеном Клиннсманом.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Главный бомбардир английской Премьер-лиги Харри Кейн - главная надежда сборной Англии в нападении

Многие английские обозреватели призывают строить игру сборной вокруг Кейна, а это значит - быстрые контратаки, в которых он чувствует себя как рыба в воде.

В сборной есть еще один форвард, много забивающий в контратаках - нападающий "Лестер Сити" Джейми Варди.

Еще один талантливый форвард сборной - Рахим Стерлинг, самый обсуждаемый игрок последнего месяца.

Рахим вытатуировал на ноге американскую винтовку М16, чем подал нехороший пример детям, и пресса отыгралась на нем в полный рост.

В свое оправдание нападающий "Манчестер Сити" рассказал, что его отца застрелили, когда Рахиму было всего два года, и поэтому он поклялся никогда не брать в руки оружие.

Что это оружие делает у него на ноге, стало еще более непонятно.

Теперь, когда Рахим Стерлинг будет мазать, комментаторам придется сдерживаться, чтобы не пошутить, что его правая нога опять дала осечку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэнни Уэлбек (справа) вновь отличился в игре за сборную, на этот раз - в товарищеском матче с Коста-Рикой

Может блеснуть в России нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, забивший прекрасный гол в последнем матче сборной - товарищеской игре с Коста-Рикой.

Попал в сборную и Дэнни Уэлбек, которого болельщики "Арсенала" ругают последними словами за неспособность попасть с двух метров в амбарную дверь.

Но в сборной Дэнни чудесным образом преображается. Вот и в игре с Коста-Рикой он забил гол.

Так что, возможно, Уэлбек команде пригодится, тем более что игрок он атлетичный, мобильный и работоспособный.

Матчи сборной Англии в группе G:

18 июня: Тунис - Англия (Волгоград)

23 июня: Англия - Панама (Нижний Новгород)

28 июня: Англия - Бельгия (Калининград)